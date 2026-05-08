Sức khỏe

Tăng phụ cấp y tế, viện phí có thể tăng theo

D.Thu

(NLĐO) - Việc tăng phụ cấp y tế có thể làm tăng chi phí nhân lực, tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh và khoản viện phí người dân phải đồng chi trả.

Bộ Y tế đề xuất áp dụng 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế công lập, dao động từ 30% đến 100%, trong đó mức cao nhất dành cho nhóm làm việc ở lĩnh vực đặc thù, áp lực cao.

Thực hiện thủ thuật cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Nguyên Hà

Thông tin được nêu trong hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định do Bộ Tư pháp công bố. Dự thảo do Bộ Y tế xây dựng, quy định phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo tỉ lệ phần trăm trên mức lương theo chức danh nghề nghiệp, bậc hiện hưởng, cộng với các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp bảo lưu (nếu có) và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Theo dự thảo, mức phụ cấp cao nhất 100% áp dụng với viên chức chuyên môn y tế thường xuyên, trực tiếp thực hiện các công việc như khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần; pháp y, pháp y tâm thần; hồi sức cấp cứu; giải phẫu bệnh.

Đây là các lĩnh vực có tính chất đặc thù, áp lực lớn, yêu cầu chuyên môn sâu, trong khi hiện chỉ đang hưởng mức phụ cấp từ 50% đến 70%.

Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại các vị trí này thường xuyên xử lý ca bệnh nặng, theo dõi liên tục và can thiệp kịp thời trong tình huống khẩn cấp, đồng thời chịu áp lực lớn về tâm lý, trách nhiệm và rủi ro nghề nghiệp. Khu vực cấp cứu cũng là nơi có tỉ lệ xảy ra bạo hành nhân viên y tế cao.

Cả nước hiện có gần 17.000 người làm việc tại các khoa, trung tâm hồi sức tích cực, chống độc và cấp cứu. Nếu nâng phụ cấp lên 100%, tổng kinh phí chi trả cho nhóm này ước hơn 570 tỉ đồng, trong đó ngân sách nhà nước bổ sung gần 160 tỉ đồng.

Bộ Y tế đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi nghề cho y bác sĩ

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề xuất áp dụng mức phụ cấp 100% với viên chức chuyên môn tại trạm y tế xã, cơ sở y tế dự phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo.

Theo Bộ Y tế, việc điều chỉnh phụ cấp sẽ làm tăng chi phí nhân lực của các đơn vị sự nghiệp y tế, làm thay đổi cơ cấu quỹ lương, đồng thời tác động đến thu nhập tăng thêm của đơn vị. Bên cạnh đó, mức phụ cấp tăng có thể làm tăng giá dịch vụ y tế, tăng mức chi trả từ quỹ BHYT và phần đồng chi trả phí khám chữa bệnh của người dân.

Bộ Y tế ước tính ngân sách cần bổ sung để chi trả phần phụ cấp tăng thêm vào năm 2026 khoảng 5.961 tỉ đồng, trong đó nhà nước cấp 5.136 tỉ đồng và các đơn vị tự chủ lo hơn 825 tỉ đồng. Số tiền này dự kiến tăng lên 6.351 tỉ đồng vào năm 2027 và duy trì mức 6.714 tỉ đồng mỗi năm từ 2028.

Nhân viên y tế ngóng chờ tăng phụ cấp

(NLĐO)- Được tăng phụ cấp, nhân viên y tế cảm thấy được trân trọng, thêm lý do để tiếp tục ở lại – vì người bệnh, vì niềm tin vào nghề

TPHCM: Người làm việc tại trạm y tế xã được phụ cấp 7-9 triệu đồng/tháng?

(NLĐO)- Viên chức, người lao động làm việc tại các trạm y tế xã, phường, lương không bị gián đoạn hay thay đổi bất lợi do chuyển đổi mô hình quản lý

Đề xuất tăng phụ cấp mổ, tiền trực cho nhân viên y tế

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế, trong đó người tham gia chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A tăng gần 3 lần

