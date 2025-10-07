HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nhân viên y tế ngóng chờ tăng phụ cấp

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Được tăng phụ cấp, nhân viên y tế cảm thấy được trân trọng, thêm lý do để tiếp tục ở lại – vì người bệnh, vì niềm tin vào nghề

Sau 15 năm áp dụng, Quyết định 73/2011/QĐ-TTg và 75/2009/QĐ-TTg cho thấy nhiều bất cập khi mức phụ cấp quá thấp, chưa bao phủ hết đối tượng và cơ chế chi trả không còn phù hợp với hệ thống tiền lương mới. Khi biết Bộ y tế đề xuất tăng phụ cấp, chị Cao Thị Mẫn, điều dưỡng một bệnh viện tại TP HCM, cho hay chị và đồng nghiệp đều "ngóng" từng ngày để an tâm làm việc.

Nhân viên y tế an tâm

Chị Mẫn cho hay chị có 3 con, chồng làm nhân viên nhà nước nên thu nhập rất thấp. "Mỗi tháng, tiền học cho con, tiền ăn, tiền điện, tiền nước… trở thành áp lực không nhỏ với vợ chồng tôi. Vì thế, nếu được tăng phụ cấp, tôi và đồng nghiệp sẽ làm tốt hơn"- chị Mẫn cho hay.

Nhân viên y tế sẽ được tăng phụ cấp? - Ảnh 1.

Nhân viên y tế khu vực công sẽ an tâm hơn khi được tăng phụ cấp

Ông Nguyễn Nguyệt Cầu - Phó Phòng Văn hóa Xã hội phường Tân Định, nguyên Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện quận 1 (cũ) -  cho rằng chuyện tăng phụ cấp cho nhân viên y tế cần thực hiện sớm. Ai từng làm trong ngành sẽ hiểu công việc nhiều áp lực – trực đêm, cấp cứu bất kể giờ giấc, đối mặt với nguy cơ lây bệnh... - song thu nhập chưa đủ để sống họ an tâm với nghề.

"Tôi có nhiều bạn học, nhiều đồng nghiệp giỏi, tâm huyết, từng gắn bó với bệnh viện công, nhưng rồi họ phải rời đi – sang bệnh viện tư, nơi có thể lo cho cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái đàng hoàng hơn. Mỗi lần tiễn một đồng nghiệp như vậy, tôi thấy buồn lắm. Vì người đi thì nhẹ nhõm, còn người ở lại thêm phần gánh nặng"- ông Cầu trải lòng.

Theo ông Cầu, tăng phụ cấp không chỉ là tăng thêm vài trăm ngàn hay vài triệu đồng, mà là một cách nói lời cảm ơn, một lời giữ chân, một niềm tin gửi lại cho những người vẫn đang âm thầm trực đêm, lo cho sức khỏe người khác. Khi đời sống nhân viên y tế ổn định hơn, họ sẽ yên tâm làm việc, chịu khó khám và xử trí kỹ hơn ở tuyến cơ sở, không còn tâm lý "chuyển viện cho an toàn". Người dân sẽ được chăm sóc tốt hơn, và hệ thống y tế cũng nhẹ gánh hơn. Khi xã hội thực sự quan tâm và chia sẻ với người làm nghề y, thì chính sự quan tâm đó sẽ quay trở lại thành niềm tin, chất lượng và sự an toàn cho mỗi người bệnh. 

"Thêm một khoảnphụ cấp có thể không thay đổi cuộc đời ai nhưng khiến người làm nghề y cảm thấy mình được trân trọng và có thêm lý do để tiếp tục ở lại – vì người bệnh, vì niềm tin vào nghề"- ông Cầu bày tỏ.

Tăng phụ cấp trực, phẫu thuật, chống dịch

Bộ Y tế dự kiến tính phụ cấp theo tỉ lệ phần trăm mức lương cơ sở, thay vì mức cố định như cũ, để bảo đảm tương xứng với công việc và trình độ chuyên môn. Theo đó, mỗi ca trực, ca phẫu thuật hay ngày chống dịch sẽ được tính từ 5-20% mức lương cơ sở, tương đương 117.000-468.000 đồng, tùy loại hình và điều kiện làm việc. Cách tính mới giúp phụ cấp tăng tương ứng khi lương cơ sở được điều chỉnh, đồng thời phản ánh đúng cường độ lao động thực tế.

Nhân viên y tế sẽ được tăng phụ cấp? - Ảnh 2.

Theo Bộ Y tế, mức hỗ trợ mới dự kiến tăng gấp 1,5-2 lần so với hiện hành (đang ở mức 400.000-500.000 đồng/tháng), nhằm giúp nhân viên y tế duy trì cuộc sống và yên tâm gắn bó với công việc.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là việc chuyển "phụ cấp nhân viên y tế thôn, bản" thành "chế độ hỗ trợ hằng tháng" và mở rộng áp dụng với nhân viên y tế tổ dân phố ở các phường - xã. Theo Quyết định 75/2009/QĐ-TTg, mức phụ cấp này hiện chỉ 300.000-500.000 đồng/tháng, tùy địa bàn, được chi từ ngân sách địa phương.

Dự thảo nâng mức hỗ trợ lên tương ứng từ 0,6 đến 1 lần mức lương cơ sở, tức khoảng 1,4-2,3 triệu đồng/tháng khi tính theo mức lương cơ sở mới 2,34 triệu đồng áp dụng từ 1-7-2024. Đối với cô đỡ thôn bản - lực lượng chuyên chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, mức hỗ trợ có thể lên tới 1,2 lần mức lương cơ sở, tức gần 2,8 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Y tế, mức hỗ trợ mới dự kiến tăng gấp 1,5-2 lần so với hiện hành (400.000-500.000 đồng/tháng), nhằm giúp họ duy trì cuộc sống và yên tâm gắn bó với công việc.

Theo Bộ Y tế, dự thảo nghị định mới sẽ tác động khoảng 640.000 người trong toàn hệ thống y tế công lập, gồm 520.000 viên chức, người lao động tại các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở dự phòng và 120.000 nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản. Chính sách mới nhằm nâng thu nhập, phản ánh đúng cường độ và tính chất đặc thù của công việc trong ngành y.


Tin liên quan

Phụ cấp quá thấp, nhân viên y tế mong có chính sách đãi ngộ tương xứng

Phụ cấp quá thấp, nhân viên y tế mong có chính sách đãi ngộ tương xứng

(NLĐO)- Các phụ cấp hiện nay đối với nhân viên y tế quá thấp, không còn phù hợp với tình hình thực tế đời sống

Đề xuất tăng phụ cấp mổ, tiền trực cho nhân viên y tế

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp đặc thù cho nhân viên y tế, trong đó người tham gia chống dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A tăng gần 3 lần

Lý do Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp, tiền trực cho nhân viên y tế

(NLĐO) - Bộ Y tế đề xuất tăng tiền phụ cấp mổ, tiền trực cho cán bộ y tế phù hợp với chỉ số trượt giá và giá tiêu dùng

chăm sóc sức khỏe hệ thống Y tế nhân viên y tế áp lực công việc nâng phụ cấp
