Giá vàng hôm nay 1-9: Vừa mở cửa đã tăng rất mạnh

Sáng 1-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI duy trì ở mức cao 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Một số công ty như Mi Hồng nâng giá mua vào vàng miếng SJC cao hơn 500.000 đồng so với các công ty khác. Chênh lệch giá mua vào – bán ra vàng miếng cũng chỉ từ 1-1,5 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu giao dịch không quá sôi động, chủ yếu là người hỏi mua vàng.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM, Hà Nội điều chỉnh giá vàng miếng giảm nhẹ còn 131,5 triệu đồng/lượng mua vào, 132,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng so với hôm qua và cao hơn tại các công ty vàng lớn gần 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước duy trì ở vùng đỉnh

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được niêm yết quanh mức cao, 122,5 triệu đồng/lượng mua vào và 125 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua sau khi đã có tuần tăng hàng triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước chủ yếu biến động về giá, nhu cầu mua vàng duy trì cao nhưng nguồn cung khan hiếm và vắng bóng người bán. Mỗi ngày, một số công ty vàng ở TP HCM chỉ bán ra với lượng vàng miếng hoặc vàng nhẫn hạn chế, do thiếu vắng nguồn cung, trong khi nhiều người vẫn xếp hàng chờ mua vàng. Diễn biến này khiến giá vàng liên tục lập những mốc đỉnh mới.

Giá vàng thế giới thấp hơn vàng SJC 20 triệu đồng

Đồng thời, giá vàng trong nước cũng đi lên theo đà biến động mạnh của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng vừa mở cửa tuần giao dịch mới đã tăng thêm 10 USD/ounce, lên 3.458 USD/ounce.

Giá vàng vẫn chưa ngừng đà tăng sau khi đã đi lên tới khoảng 80 USD trong tuần trước (tương đương mức tăng 2,5 triệu đồng).

Vàng đang trở lại thành kênh đầu tư hấp dẫn, thu hút dòng tiền trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về kinh tế Mỹ, lạm phát gia tăng và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất từ đầu tháng 9 tới.

Giá USD hạ nhiệt cũng hỗ trợ đà đi lên của giá vàng. Chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang ở mức 97,7 điểm, rớt khỏi mốc 98 điểm và tiếp tục xu hướng đi xuống trong khoảng 1 tuần qua.

Dù giá vàng thế giới đi lên nhưng vẫn đang thấp hơn nhiều so với giá vàng trong nước. Hiện kim loại quý quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại Vietcombank sáng nay vào khoảng 110,4 triệu đồng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 20 triệu đồng mỗi lượng.

Đây là mức chênh lệch kỷ lục trong thời gian qua và thị trường đang chờ đợi những động thái can thiệp để thu hẹp cách biệt giá vàng trong nước và thế giới của cơ quan quản lý.

Giá vàng miếng SJC vượt xa mốc 130 triệu đồng

