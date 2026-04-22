Tăng tần suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 46 chuyến/giờ

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp nghỉ lễ sắp tới, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối slot tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn nghỉ Lễ 30-4, 1-5.

Theo đó, tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay từ 44 chuyến/giờ lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ ban ngày từ 6 giờ đến 23 giờ từ ngày 25-4 đến 5-5-2026 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết việc triển khai điều chỉnh tăng tham số điều phối slot tại sân bay Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam triển khai theo hướng linh hoạt, hiệu quả, tiết kiệm qua việc rà soát năng lực khai thác thực tế, tối ưu hóa khung giờ cao điểm, tránh tình trạng máy bay chờ đợi trên không, ưu tiên các đường bay trọng điểm.



