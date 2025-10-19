HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giáo dục

Tăng tốc phổ cập năng lực AI cho 2 triệu giáo viên và 24 triệu học sinh

Yến Anh - Minh Phương

(NLĐO)- STEAMese Festival – Lễ hội STEAM thường niên hàng đầu tại Việt Nam đã diễn ra tại ĐH Bách Khoa Hà Nội ngày 19-10, thu hút 10.000 người tham dự.

Với chủ đề "AI for all", chương trình được đồng tổ chức bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNICEF), STEAM for Vietnam Foundation, ĐH Bách khoa Hà Nội và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Tăng tốc phổ cập năng lực AI cho 2 triệu giáo viên và 24 triệu học sinh - Ảnh 1.

Các học sinh tham dự STEAMese Festival

Sự kiện mang đến hàng chục hoạt động trải nghiệm, hội thảo và giải thưởng, hướng tới mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực nền tảng của thời đại mới.

Tâm điểm của sự kiện là AI Summit - hội nghị giáo dục và trí tuệ nhân tạo, các đại biểu và khách mời đã chia sẻ bức tranh toàn cảnh và những sáng kiến thực tiễn để thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực số, năng lực AI trên toàn quốc và phát huy thế mạnh của AI vì sự phát triển chung.

Tăng tốc phổ cập năng lực AI cho 2 triệu giáo viên và 24 triệu học sinh - Ảnh 2.

Sự kiện mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm cho các học sinh

Một hoạt động trọng điểm khác trong khuôn khổ AI Summit là cuộc thi ứng dụng AI trong dạy và học, nhằm tôn vinh các sáng kiến, mô hình áp dụng AI của giáo viên, học sinh và nhà trường, đồng thời trình diễn các giải pháp thực tiễn có thể triển khai ngay tại lớp học.

Bên cạnh đó là hai cuộc thi trọng điểm dành riêng cho giáo viên và học sinh với tổng giải thưởng gần 500 triệu đồng: AI for SuperTeacher (cuộc thi cho giáo viên) và Youth AI Hackathon (cuộc thi cho học sinh). 

Với giáo viên, đây là diễn đàn đổi mới nơi các thầy cô được các chuyên gia hỗ trợ tư vấn, giao lưu học tập và được vinh danh vì những ý tưởng đột phá, bám sát nhu cầu thực tiễn lớp học. Còn với học sinh, lần đầu tiên Youth AI Hackathon mở ra hành trình khám phá từ ý tưởng đến sản phẩm AI, giúp các em không chỉ học công nghệ mà còn rèn tư duy sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Tăng tốc phổ cập năng lực AI cho 2 triệu giáo viên và 24 triệu học sinh - Ảnh 3.

AI có thể mở rộng cơ hội học tập, kết nối cộng đồng vùng sâu vùng xa, và giúp mọi trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình

Bà Silvia Danailov, đại diện UNICEF tại Việt Nam nhận định AI không chỉ là một công nghệ, mà có thể trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho sự hòa nhập, bình đẳng và sáng tạo, miễn là mọi trẻ em đều có thể tiếp cận, có kỹ năng cần thiết để sử dụng, và được bảo vệ bằng những biện pháp an toàn phù hợp.

"Cách tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm của UNICEF đối với AI cho thấy, khi đổi mới được dẫn dắt bởi các nguyên tắc về quyền trẻ em, công bằng và bảo vệ trực tuyến, AI có thể mở rộng cơ hội học tập, kết nối cộng đồng vùng sâu vùng xa, và giúp mọi trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình" - bà Silvia Danailov nói.

Ông Trần Việt Hùng, nhà sáng lập và CEO STEAM for Vietnam cho hay cùng với các đối tác, đơn vị này tăng tốc phổ cập năng lực AI cho 2 triệu giáo viên và 24 triệu học sinh Việt Nam. Hướng tới mỗi giáo viên có gia sư AI trong tầm tay, mỗi bài học có công cụ AI hỗ trợ học - luyện - đánh giá một cách an toàn, hiệu quả, để Việt Nam sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Chuyên gia hướng nghiệp tiết lộ cách chọn nghề phù hợp bằng AI

Chuyên gia hướng nghiệp tiết lộ cách chọn nghề phù hợp bằng AI

(NLĐO) - Từ bảng điểm môn học, sở thích, nhu cầu nguồn nhân lực trong tương lai, học sinh có thể tự tìm ra ngành học phù hợp thông qua trí tuệ nhân tạo (AI).

AI STEAMese Festival
