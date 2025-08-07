Tạo địa chấn, tuyển nữ Myanmar hạ gục Úc tại ASEAN Cup 2025

Myanmar thắng sốc Úc ở Giải nữ ASEAN Cup 2025 Clip: FPT Play

Chiều 7-8, giải ASEAN Cup nữ 2025 đã chứng kiến bất ngờ lớn khi tuyển nữ Myanmar vượt qua U23 Úc với tỉ số 2-1 trong trận ra quân bảng B. Trong đó, Úc kiểm soát bóng vượt trội và tung ra 8 cú sút, gấp đôi đối thủ.

Ở trận ra quân này, Úc chỉ mang đội hình trẻ tới giải, với các nhân tố trẻ của tuyển nữ U23 Úc và vẫn được đánh giá cao hơn nhờ nền tảng thể lực và kỹ thuật vượt trội. Trong khi đó, đại diện Đông Nam Á lại không được giới chuyên môn đề cao.

Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ và sắc sảo của Myanmar, đại diện xứ sở chuột túi đã phải ôm hận.



Ngay trong hiệp 1, dù kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng lên đến 64% và tung ra nhiều cú sút hơn, U23 Úc lại bất ngờ bị chọc thủng lưới sau pha dứt điểm kỹ thuật của May Thet Mon Myint ở phút 32. Cú sút xa đi theo quỹ đạo “lá vàng rơi” khiến thủ môn Australia hoàn toàn bó tay, để mở tỉ số.



Sang hiệp 2, đội bóng Đông Nam Á tiếp tục tận dụng sai lầm của đối thủ. Phút 47, thủ môn Úc chuyền bóng thẳng vào chân Win Theingi Tun, tạo điều kiện để tiền đạo Myanmar nâng tỉ số lên 2-0.



Dù rất nỗ lực trong những phút cuối và có được bàn rút ngắn tỷ số ở phút 85 nhờ công của Furphy, Úc vẫn phải chấp nhận thất bại 1-2 sau 90 phút thi đấu.



Với kết quả này, Myanmar tạm vươn lên dẫn đầu bảng B khi chờ kết quả trận Philippines với Timor Leste, lúc 19 giờ 30.

Ở lượt đấu thứ 2 của giải, bảng A diễn ra với màn đọ sức của Thái Lan với Campuchia, Việt Nam và Indonesia hôm 9-8. Bảng B sẽ diễn ra ngày 10-8, Myanmar sẽ gặp Timor Leste, còn Úc đối đầu Philippines.

