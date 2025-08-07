U17 nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu nhẹ, và lợi thế lớn dự giải châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Giải U17 nữ châu Á 2026. Theo kết quả, đội tuyển U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Hồng Kông (Trung Quốc) và Guam.

Bảng đấu được đánh giá là một trong những bảng nhẹ, mở ra cơ hội lớn để thầy trò HLV trưởng giành vé vào vòng chung kết.

Không chỉ rơi vào bảng đấu thuận lợi, U17 nữ Việt Nam còn nắm lợi thế sân nhà khi được AFC chọn làm nước đăng cai bảng D. Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 17-10-2025 tại Việt Nam.

Giải đấu có tổng cộng 29 đội tuyển tham dự vòng loại, được chia thành 8 bảng (gồm 3 bảng có 4 đội và 5 bảng có 3 đội). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 8 đội nhất bảng giành quyền vào vòng chung kết.

Vòng chung kết Giải U17 nữ châu Á 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30-4 đến 17-5-2026, quy tụ 12 đội tuyển. Ngoài 8 đội vượt qua vòng loại, 4 đội giành vé đặc cách vào thẳng VCK gồm: Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc là những đại diện châu Á đã có suất tham dự FIFA U17 World Cup nữ 2025 tại Maroc.

Trước thềm vòng loại châu Á, đội tuyển U16 nữ Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị và sẽ tham dự Giải U16 nữ Đông Nam Á 2025 – giải đấu quan trọng để rà soát lực lượng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ngoài bảng D của Việt Nam, các bảng đấu khác cũng đã được xác định: