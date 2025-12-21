Tạo động lực để người lao động nghèo vươn lên

Từ ngày ngôi nhà cũ được sửa sang khang trang, cuộc sống của bà Nguyễn Ngọc Ánh (phường Chánh Hưng, TPHCM) như sang trang mới. Không còn lo mưa ngập hay nguy hiểm từ sàn gác gỗ mục nát, bà Ánh đã có những giấc ngủ ngon.

An tâm trong nhà mới

Bà Nguyễn Ngọc Ánh thuộc diện hộ cận nghèo tại địa phương. Ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu và sống một mình, bà Ánh mưu sinh bằng nghề làm bánh ít bán trong các ngày lễ. Thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải các chi phí sinh hoạt tối thiểu.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, ngôi nhà mà bà đang sinh sống lại xuống cấp trầm trọng, nền nhà thấp hơn mặt đường, 2 bên tường xuất hiện nhiều vết nứt, sàn gác gỗ bị mục và thấp, có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào. Biết là thế nhưng bà Ánh không có khả năng duy tu, sửa chữa.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh vui mừng khi nhận kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở

Những tưởng sẽ phải sống mãi trong nỗi lo sợ nhưng ngay trước Tết Nguyên đán, qua tìm hiểu thông tin về hoàn cảnh và hiện trạng nơi ở, bà được tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương đề xuất LĐLĐ TPHCM hỗ trợ kinh phí sửa nhà (60 triệu đồng).

"Mọi thứ sau đó diễn ra nhanh chóng, chỉ trong 2 tuần, ngôi nhà cũ nát của tôi đã thay áo mới, nền được nâng, gác gỗ và tường được gia cố, mái tôn được thay mới. Trong thời gian sửa nhà, tôi được chính quyền địa phương hỗ trợ nơi ở tạm. Tôi đã có nhà mới ngay trước Tết, điều mà tôi luôn mơ ước"- bà Ánh bày tỏ.

Hiện nay, dù cuộc sống vẫn chưa hết khó nhưng nỗi lo lắng trong lòng đã được giải tỏa, bà Ánh đã an tâm sinh sống, làm việc.

Cũng đón nhận niềm vui có nhà mới trong năm 2025 là gia đình chị Huỳnh Thị Ánh Nguyệt (phường Tân Tạo, TPHCM)

Trước đây, chị Nguyệt sống cùng em gái và cháu gái. Năm 2015, em gái chị Nguyệt mất vì ung thư, từ đó, chị quyết định không lập gia đình để tập trung nuôi dưỡng cháu gái thay em.

Để có thời gian chăm sóc, đưa đón cháu đi học, chị Nguyệt nghỉ làm công nhân, nhận hàng gia công về may tại nhà. Công việc không ổn định, thu nhập thấp nên nhiều năm qua hai dì cháu phải sống trong căn nhà cũ kỹ, ẩm thấp, thường xuyên ngập nước vào mùa mưa.

Từ lâu chị đã muốn sửa sang lại nhà nhưng với mức thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày, chi tiêu cho sinh hoạt đã khó nên chỉ dám mơ. Vì vậy, khi căn nhà thực sự được sửa chữa, chị vô cùng xúc động và biết ơn. Giờ đây chị chỉ mong đủ sức khỏe để làm lụng nuôi cháu ăn học.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM (bìa phải), thăm nhà mới của chị Huỳnh Thị Ánh Nguyệt

Những mái ấm nêu trên là kết quả của Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do LĐLĐ TPHCM phát động.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, cho biết hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), LĐLĐ TPHCM đã phát động công trình hỗ trợ sửa chữa, xây mới 95 "Mái ấm Công đoàn" (60 triệu đồng/căn) cho đoàn viên, người lao động, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM và đã bàn giao trước thềm Tết Nguyên đán.

Không dừng lại đó, LĐLĐ TP tiếp tục phát động đợt 2 đã xây dựng 50 "Mái ấm Công đoàn" tại huyện Cần Giờ (cũ). Tổng kinh phí LĐLĐ TPHCM đã vận động kinh phí trao tặng 146 căn "Mái ấm Công đoàn" trên khoảng 8,76 tỉ đồng. Qua đó, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đoàn viên và người lao động có thêm nhiều niềm vui trong ngôi nhà mới khang trang và ấm cúng, sum họp cùng gia đình.

Hỗ trợ vốn vay cho người lao động

Không chỉ tham gia Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát", Công đoàn TPHCM còn có các giải pháp hỗ trợ tài chính cho đoàn viên, người lao động, giúp họ vượt khó, tự tạo việc làm, hạn chế rơi vào bẫy tín dụng đen thông qua các tổ chức tài chính, đặc biệt là Tổ chức tài chính vi mô CEP (CEP).

Theo đánh giá của LĐLĐ TPHCM suốt hành trình 34 năm hoạt động, CEP đã tích cực tham gia góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và công tác an sinh xã hội thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính, phi tài chính thiết thực và hiệu quả.

Với lãi suất chỉ từ 0,4% - 0,64%/tháng, thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp và không phát sinh bất kỳ khoản phí nào khi khách hàng vay vốn, công nhân, người lao động có thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn an toàn.

Bên cạnh đó, CEP tích cực triển khai sản phẩm tiết kiệm tự nguyện nhằm khuyến khích khách hàng hình thành thói quen tích lũy đều đặn từ những khoản tiền nhỏ và chủ động dự phòng tài chính cho những rủi ro trong cuộc sống.

Từ khi thành lập đến hết tháng 11-2025, CEP đã hỗ trợ cho hơn 6 triệu lượt công nhân lao động có thu nhập thấp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, với tổng doanh số cho vay hơn 104.000 tỉ đồng thông qua mạng lưới 36 chi nhánh tại 6 tỉnh, thành phố. Riêng giai đoạn từ 2022 đến nay, CEP đã trợ vốn cho 473.192 lượt người với tổng số tiền 14.207 tỉ đồng.

CEP hỗ trợ chi phí điều trị y tế cho khách hàng là người lao động khó khăn

Kể từ khi biết đến CEP, chị Đ.T.D.P, công nhân Công ty TNHH Tessellation Bình Dương (KCN Việt Nam - Singapore) không còn phải vay nóng bên ngoài mỗi khi khốn khó.

Chị P. từng rơi vào tín dụng đen và chỉ thoát khỏi nợ nần nhờ tiếp cận được với nguồn vốn của CEP.

Chị P. kể mấy năm trước, người thân chị bệnh nặng cần tiền điều trị nên chị đánh liều vay nóng bên ngoài 10 triệu đồng. Tuy nhiên, do thiếu kiến thức về tài chính, bên cho vay lại không nói rõ phương thức trả nợ nên đều đặn hằng tháng chị phải góp 500.000 đồng. Một mình chị làm ngày làm đêm vừa nuôi cả gia đình 4 người vừa trả nợ nên rất vất vả.

Nợ trả mãi suốt gần 3 năm vẫn không hết, lúc đó chị mới biết là hàng tháng mình chỉ đóng lãi, nợ gốc còn nguyên. "Lúc đó tôi rất hoang mang. May mà được Công đoàn công ty giới thiệu, tôi đã tiếp cận nguồn vốn vay của CEP để trả dứt khoản nợ. Tôi cũng tiếp tục vay vốn CEP để làm kinh tế phụ gia đình, nhờ vậy cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn" - chị P. nói.

CEP không chỉ cung cấp các sản phẩm cho vay, tiết kiệm mà còn nỗ lực thực hiện các hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng thiết thực và hiệu quả cho khách hàng, nhất là khách hàng đặc biệt khó khăn thông qua việc xây, sửa 1.666 mái nhà, tặng 422.844 suất học bổng, quà học tập cho con/cháu khách hàng, trao tặng 6.898 thẻ BHYT cho hộ gia đình khách hàng cùng các hoạt động khác…

Tổng kinh phí hỗ trợ các hoạt động trên là hơn 325 tỉ đồng giúp công nhân, người lao động có thu nhập thấp vượt qua khó khăn, cải thiện điều kiện sống.

Chỉ tính riêng chương trình Học bổng CEP trong năm 2025 đã trao tặng 2.561 suất học bổng và 4.444 phần quà học tập với kinh phí 7,9 tỉ đồng nhằm ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các em học sinh là con khách hàng có hoàn cảnh khó khăn.

Phần thưởng là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, đồng hành cùng các em trên chặng đường chinh phục tri thức, mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn trong học tập và cuộc sống đồng thời giúp cha mẹ các em yên tâm làm việc, cống hiến.