Tạo dư địa phát triển kinh tế

Các chuyên gia, đại biểu tham gia diễn đàn đã đóng góp nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

. Chuyên gia kinh tế - TS NGUYỄN ĐÌNH CUNG:

Đơn giản hóa hệ thống pháp luật

Bên cạnh việc tinh gọn bộ máy thì tinh gọn pháp luật là điều cần làm với mục tiêu xóa bỏ các bộ luật không còn phù hợp hoặc gây cản trở quá trình phát triển. Hiện nay, có quá nhiều quy định khiến doanh nghiệp (DN) tốn kém chi phí tuân thủ, làm mất đi nhiều cơ hội sản xuất - kinh doanh.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ quan điểm: một nội dung, một vấn đề chỉ nên được điều chỉnh bởi một luật. Đây là định hướng quan trọng để đơn giản hóa hệ thống pháp luật, giúp môi trường sản xuất - kinh doanh minh bạch, dễ tiếp cận hơn.

Tôi cho rằng các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh có điều kiện nên giảm bớt, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Điều này sẽ tạo điều kiện cho DN mở rộng hoạt động, tăng tính tự do trong sản xuất - kinh doanh, trong khi vẫn bảo đảm các tiêu chí về an toàn.

An toàn và tự do là những yếu tố cốt lõi để phát triển. Quốc hội không nên đặt KPI (chỉ tiêu) là số lượng luật được ban hành mà nên đặt KPI số luật được loại bỏ.

Thời gian qua, các sáng kiến lập pháp như "một luật sửa nhiều luật" hay "nghị quyết đặc thù" đều chưa đạt được kết quả như mong đợi. Tôi cho rằng giảm bớt luật là con đường cần thiết để tạo đột phá trong cải cách thể chế.

Đây sẽ là động lực để đạt được tăng trưởng 8% trong năm nay và hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

. Ông NGUYỄN ĐỨC LỆNH, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 2:

Trực tiếp gỡ khó cho doanh nghiệp

Tại TP HCM, chúng tôi đang triển khai các giải pháp điều hành để bảo đảm các tổ chức tín dụng trên địa bàn tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và thực hiện đúng chính sách. Chúng tôi cũng trực tiếp làm việc với các sở, ngành và DN để tháo gỡ khó khăn, đồng thời đẩy mạnh kết nối giữa ngân hàng với DN thông qua việc triển khai các gói tín dụng ưu đãi cho các lĩnh vực trọng điểm như nông - lâm - thủy sản, nhà ở xã hội, chương trình 1 triệu ha lúa chất lượng cao,…

Chương trình kết nối ngân hàng và DN năm nay sẽ thay đổi theo hướng kết nối trực tiếp, đặc biệt là các DN thuộc các lĩnh vực động lực tăng trưởng. Việc đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% trong năm nay không phải là điều khó nếu kinh tế tăng trưởng đạt 8%. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là khả năng hấp thụ vốn và điều chuyển dòng vốn đúng hướng, hiệu quả.

. Ông NGUYỄN NGỌC HÒA, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA):

Cần tư duy mới trong quản lý

Một trong những điểm nghẽn quan trọng mà DN mong muốn được tháo gỡ là vấn đề thủ tục hành chính. Thời gian tới, cần có sự điều chỉnh về quy trình và cách thức thực hiện để qua đó nâng cao trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho DN.

Liên quan vấn đề phân cấp giữa Trung ương và địa phương, cần có tư duy mới trong quản lý. Trước đây, trong quá trình xây dựng luật pháp, cách tiếp cận là "chọn cho hay chọn bỏ". Giờ đây, có thể áp dụng tư duy: Nhà nước chỉ kiểm soát những vấn đề trọng yếu, còn những gì Trung ương không kiểm soát thì địa phương được toàn quyền quyết định. Tuy nhiên, để cơ chế này phát huy hiệu quả, bộ máy quản lý của địa phương cần được kiện toàn, phải có đội ngũ nhân sự đủ năng lực để đảm đương trách nhiệm khi được phân quyền.

. Ông NGUYỄN BÁ HÙNG, Chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam:

Đầu tư công vào cơ sở hạ tầng là nền tảng

Quốc hội đã phê duyệt tăng ngân sách đầu tư công từ 27 tỉ USD trong năm 2024 lên 36 tỉ USD trong năm nay.

Đầu tư công vào cơ sở hạ tầng không chỉ là nền tảng quan trọng, là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngắn hạn mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Để huy động tài chính cho các dự án đầu tư công, Việt Nam cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn, thay vì chỉ dựa vào ngân sách nhà nước. Việc thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) là một giải pháp quan trọng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho ngân sách, đồng thời tận dụng được nguồn lực từ khu vực tư nhân.

. Ông TRẦN NHƯ TÙNG, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS):

Mong được tiếp cận chính sách ưu đãi

Các tháng đầu năm 2025, đơn hàng dệt may có nhiều khởi sắc nhưng lại tiềm ẩn rủi ro từ việc Mỹ đánh thuế do Việt Nam đang phụ thuộc nguyên liệu Trung Quốc. Ngành dệt may đang chịu áp lực lớn từ quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững. Việc đầu tư cho các mục tiêu này đòi hỏi nguồn vốn lớn nhưng các DN lại gặp khó khăn khi tiếp cận các gói vay ưu đãi. Hiện tại, vẫn chưa có các gói vay ưu đãi dành riêng cho ngành dệt may trong quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số như với nông - lâm - thủy sản hay gạo, cà phê.

Liên quan việc giảm tiền thuê đất, dù có đề xuất giảm 30% tiền thuê đất cho các DN sản xuất nhưng thực tế, chính sách này vẫn chưa đến được với DN.

. Ông BẠCH KHÁNH NHỰT, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS):

Nhiều quy định lỗi thời, không phù hợp

Dù tiềm năng tăng trưởng lớn nhưng ngành điều vẫn gặp khó khăn do các quy định lỗi thời, không phù hợp thực tế. Cụ thể, hiện nay, ngành điều nhập khẩu 90% nguyên liệu nhưng quy định 100% phải chế biến xuất khẩu khiến DN gặp khó vì chỉ xuất khẩu được 2/3. Còn lại, phẩm cấp thấp hơn nhưng vẫn bảo đảm an toàn thực phẩm lại không được phép tiêu thụ nội địa. Do đó, DN buộc phải làm phân bón, thức ăn chăn nuôi hoặc bỏ đi, gây lãng phí lớn. Một số DN cố gắng đưa vào tiêu thụ nội địa dạng thực phẩm đã bị quy kết là buôn lậu, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Quy định này cần được xóa bỏ sớm để khơi thông nguồn lực cho DN điều.

. Ông VÕ QUAN HUY, Giám đốc Công ty TNHH Huy Long An - Mỹ Bình:

Truyền thông cần vào cuộc tích cực

Là DN nông nghiệp chuyên về các loại trái cây xuất khẩu, chúng tôi luôn muốn phát triển. Năm nay, công ty chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng 50% dựa trên nhu cầu thị trường cao, nhiều thị trường mới được đàm phán mở cửa thành công bên cạnh sự tăng trưởng của thị trường truyền thống.

Dù vậy, DN đang gặp trở ngại, như muốn có vùng trồng lớn phải thuê từ nông dân, nông trường và thiếu tài sản để thế chấp vay vốn từ ngân hàng. Một số vùng trồng của Huy Long An - Mỹ Bình có nguy cơ xóa sổ vì vấn đề quy hoạch.

Chúng tôi tin với sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông như Báo Người Lao Động sẽ kích thích DN đầu tư phát triển cũng như thúc đẩy sự vào cuộc của cơ quan chức năng, tháo gỡ các điểm nghẽn.

Nhà báo - TS TÔ ĐÌNH TUÂN, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động: Rất nhiều giải pháp thiết thực và lâu dài Đây là Diễn đàn Kinh tế Việt Nam đầu tiên, phiên thứ nhất của năm 2025, và là lần thứ 5 của chuỗi Diễn đàn Kinh tế Việt Nam do Báo Người Lao Động tổ chức. Qua 5 lần tổ chức diễn đàn, hiệu quả càng ngày càng rõ. Diễn đàn lần này đã có nhiều ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp đột phá ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là những giải pháp mang tính vĩ mô, mang tính lâu dài từ các chuyên gia hay các chính sách thiết thực đồng hành cùng DN của ngành ngân hàng… để đạt tăng trưởng kinh tế 8%. Đây là mục tiêu rất quan trọng của Việt Nam, tạo đà cho năm 2025 và những năm tiếp theo bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của đất nước, của dân tộc. Kinh tế Việt Nam hiện tại so với kinh tế thế giới chưa có DN lớn. Cần phải có những DN thật sự lớn cũng như cần suy nghĩ lại về vai trò của kinh tế tư nhân. Thời gian qua, kinh tế tư nhân đóng góp và tạo động lực rất lớn, nên cần xác định vai trò chủ lực trong thời gian tới. Ngay trong tuần tới, Báo Người Lao Động sẽ tổ chức một diễn đàn về kinh tế tư nhân, về vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân và những giải pháp để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.