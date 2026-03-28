"Táo quân" trái mùa mang đến nhiều bất ngờ trên sóng VTV3

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Táo quân" trái mùa mang đến nhiều bất ngờ trên sóng VTV3

Yến Anh

(NLĐO)- Dàn Táo với những gương mặt thân quen Quốc Khánh, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung… mang nhiều bất ngờ thú vị tới khán giả.

Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm kênh VTV3, như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành và yêu mến kênh trong suốt nhiều năm qua. Chương trình phát sóng lúc 20 giờ chủ nhật ngày 29-3 trên kênh VTV3.

Dàn Táo quân mang đến nhiều bất ngờ tại "Cuộc hẹn với tháng Ba" - Ảnh 1.

Dàn Táo với những gương mặt thân quen Quốc Khánh, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung… mang đến nhiều bất ngờ thú vị

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự trở lại của dàn Táo với những gương mặt thân quen: NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung và nghệ sĩ Trung Ruồi. Đây đều là những nghệ sĩ thường xuyên góp mặt trong rất nhiều chương trình, bộ phim của VTV, đặc biệt là trên kênh VTV3.

NSƯT Chí Trung chia sẻ đây là lần hiếm hoi các nghệ sĩ có dịp tái ngộ trong trang phục Táo quân. "Dù chỉ có vài đêm ngắn ngủi để gấp rút chuẩn bị, mục tiêu lớn nhất của anh em nghệ sĩ là làm sống lại giai đoạn rực rỡ đã qua. Chúng tôi tâm niệm rằng, dẫu chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trên sân khấu, mỗi nghệ sĩ đều phải "cháy" hết mình để giữ trọn vẹn hình ảnh Táo quân trong lòng công chúng" - NSƯT Chí Trung bày tỏ.

Dàn Táo quân mang đến nhiều bất ngờ tại "Cuộc hẹn với tháng Ba" - Ảnh 2.

NSƯT Chí Trung và nghệ sĩ Trung Ruồi

Ý tưởng "cuộc hẹn" xuất hiện xuyên suốt chương trình "Cuộc hẹn với tháng ba". Đó là Cuộc hẹn đầu tiên, Cuộc hẹn với âm nhạc, Cuộc hẹn với tiếng cười, Cuộc hẹn với Gameshow, Cuộc hẹn với văn hoá lịch sử…, các điểm chạm này sẽ lần lượt đưa khán giả đi qua những dấu mốc đáng nhớ của kênh VTV3, gọi tên bằng những chương trình, người dẫn, nghệ sĩ, khách mời.

Dàn Táo quân mang đến nhiều bất ngờ tại "Cuộc hẹn với tháng Ba" - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Vân Dung

Khán giả có dịp gặp lại với những ca khúc từng xuất hiện trên kênh sóng VTV3 với bản phối mới mang màu sắc hiện đại, trẻ trung: "Hà Nội 12 mùa hoa", Mashup Sao Mai: "Tiếng đàn bầu – Ôi quê tôi", "Tìm lại giấc mơ", "Người ơi người ở đừng về", "Son", "Nhà tôi có treo một lá cờ", "Vinh quang đang chờ ta", "Tinh hoa Việt Nam"…

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong chương trình cùng những tiết mục được dàn dựng đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, hoạt cảnh và sân khấu. Đáng chú ý là những cái tên bước ra từ các cuộc thi tài năng, chương trình giải trí nổi bật trên VTV như "Sao Mai", "Sao Mai điểm hẹn", "Bài hát Việt", "Giọng hát Việt",…

Dàn Táo quân mang đến nhiều bất ngờ tại "Cuộc hẹn với tháng Ba" - Ảnh 4.

Nhà báo Lại Văn Sâm

Sự xuất hiện của Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến,… sẽ mang tới những tiết mục đầy sôi động, hấp dẫn.

"Cuộc hẹn" của hai quán quân đại diện cho hai dòng nhạc sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả. Ca sĩ Trọng Tấn từng toả sáng rực rỡ tại Chung kết Sao Mai với ca khúc "Tiếng đàn bầu", còn ca sĩ Tùng Dương đã ghi dấu ấn với "Ôi quê tôi" tại Sao Mai Điểm hẹn. Hai giọng hát đầy nội lực này sẽ hoà quyện trong bản mashup "Tiếng đàn bầu – Ôi quê tôi".

Dàn Táo quân mang đến nhiều bất ngờ tại "Cuộc hẹn với tháng Ba" - Ảnh 5.

Ca sĩ Tùng Dương

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ hơn hai thập kỷ trôi qua, việc vẫn được đồng hành và gắn bó cùng VTV3 là một niềm kiêu hãnh vô cùng lớn lao. "Tôi tin rằng, điều đặc biệt nhất của chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" chính là cơ hội để chúng tôi ôn lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp khi gắn liền với VTV3" – nam ca sĩ nói.

Dàn Táo quân mang đến nhiều bất ngờ tại "Cuộc hẹn với tháng Ba" - Ảnh 6.

MC Quốc Khánh và MC Long Vũ

Cùng khuấy động sân khấu của "Cuộc hẹn với tháng Ba" là sự xuất hiện của các nữ diễn viên đến từ "vũ trụ phim VFC": Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Kiều Anh, Minh Huyền, Thanh Hương, Lan Phương và Thu Quỳnh. Các cô gái bước ra từ những bộ phim truyền hình quen thuộc sẽ mang tới một vũ điệu "See tình" của tuổi thanh xuân rực rỡ.

"Táo quân" trở lại trên sóng VTV

"Táo quân" trở lại trên sóng VTV

(NLĐO)- "Táo quân" sẽ được phát sóng trên VTV3 vào 20 giờ ngày 29-3 nhân kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng chương trình đầu tiên.

VTV3 Táo quân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo