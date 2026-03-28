"Táo quân" trái mùa mang đến nhiều bất ngờ trên sóng VTV3

Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm kênh VTV3, như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành và yêu mến kênh trong suốt nhiều năm qua. Chương trình phát sóng lúc 20 giờ chủ nhật ngày 29-3 trên kênh VTV3.

Điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự trở lại của dàn Táo với những gương mặt thân quen: NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung và nghệ sĩ Trung Ruồi. Đây đều là những nghệ sĩ thường xuyên góp mặt trong rất nhiều chương trình, bộ phim của VTV, đặc biệt là trên kênh VTV3.

NSƯT Chí Trung chia sẻ đây là lần hiếm hoi các nghệ sĩ có dịp tái ngộ trong trang phục Táo quân. "Dù chỉ có vài đêm ngắn ngủi để gấp rút chuẩn bị, mục tiêu lớn nhất của anh em nghệ sĩ là làm sống lại giai đoạn rực rỡ đã qua. Chúng tôi tâm niệm rằng, dẫu chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc trên sân khấu, mỗi nghệ sĩ đều phải "cháy" hết mình để giữ trọn vẹn hình ảnh Táo quân trong lòng công chúng" - NSƯT Chí Trung bày tỏ.

Ý tưởng "cuộc hẹn" xuất hiện xuyên suốt chương trình "Cuộc hẹn với tháng ba". Đó là Cuộc hẹn đầu tiên, Cuộc hẹn với âm nhạc, Cuộc hẹn với tiếng cười, Cuộc hẹn với Gameshow, Cuộc hẹn với văn hoá lịch sử…, các điểm chạm này sẽ lần lượt đưa khán giả đi qua những dấu mốc đáng nhớ của kênh VTV3, gọi tên bằng những chương trình, người dẫn, nghệ sĩ, khách mời.

Khán giả có dịp gặp lại với những ca khúc từng xuất hiện trên kênh sóng VTV3 với bản phối mới mang màu sắc hiện đại, trẻ trung: "Hà Nội 12 mùa hoa", Mashup Sao Mai: "Tiếng đàn bầu – Ôi quê tôi", "Tìm lại giấc mơ", "Người ơi người ở đừng về", "Son", "Nhà tôi có treo một lá cờ", "Vinh quang đang chờ ta", "Tinh hoa Việt Nam"…

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong chương trình cùng những tiết mục được dàn dựng đa dạng, kết hợp giữa âm nhạc, hoạt cảnh và sân khấu. Đáng chú ý là những cái tên bước ra từ các cuộc thi tài năng, chương trình giải trí nổi bật trên VTV như "Sao Mai", "Sao Mai điểm hẹn", "Bài hát Việt", "Giọng hát Việt",…

Nhà báo Lại Văn Sâm

Sự xuất hiện của Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến,… sẽ mang tới những tiết mục đầy sôi động, hấp dẫn.

"Cuộc hẹn" của hai quán quân đại diện cho hai dòng nhạc sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả. Ca sĩ Trọng Tấn từng toả sáng rực rỡ tại Chung kết Sao Mai với ca khúc "Tiếng đàn bầu", còn ca sĩ Tùng Dương đã ghi dấu ấn với "Ôi quê tôi" tại Sao Mai Điểm hẹn. Hai giọng hát đầy nội lực này sẽ hoà quyện trong bản mashup "Tiếng đàn bầu – Ôi quê tôi".

Ca sĩ Tùng Dương chia sẻ hơn hai thập kỷ trôi qua, việc vẫn được đồng hành và gắn bó cùng VTV3 là một niềm kiêu hãnh vô cùng lớn lao. "Tôi tin rằng, điều đặc biệt nhất của chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" chính là cơ hội để chúng tôi ôn lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp khi gắn liền với VTV3" – nam ca sĩ nói.

MC Quốc Khánh và MC Long Vũ

Cùng khuấy động sân khấu của "Cuộc hẹn với tháng Ba" là sự xuất hiện của các nữ diễn viên đến từ "vũ trụ phim VFC": Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Kiều Anh, Minh Huyền, Thanh Hương, Lan Phương và Thu Quỳnh. Các cô gái bước ra từ những bộ phim truyền hình quen thuộc sẽ mang tới một vũ điệu "See tình" của tuổi thanh xuân rực rỡ.