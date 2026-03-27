VTV3 khởi động hành trình mới với "Cuộc hẹn với tháng Ba"

Ngày 27-3, Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức sự kiện giới thiệu tới khán giả nhiều điểm hẹn mới trên sóng VTV3.
Tại sự kiện, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VTV, khẳng định VTV3 mang theo sứ mệnh không chỉ là kênh giải trí mà còn là không gian hội tụ, chia sẻ cảm xúc và truyền tải những thông điệp ý nghĩa, những giá trị tốt đẹp của Việt Nam.
"Trong bối cảnh truyền thông mới, trước sự cạnh tranh và những đòi hỏi ngày càng cao của công chúng, VTV nói chung và VTV3 nói riêng buộc phải điều chỉnh, thay đổi để thích ứng, từ đó tạo nên những chương trình chất lượng hơn, hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn"- ông Đỗ Thanh Hải nói.
Thư viện số "Mặt trời nhỏ" được phát động vào cuối tháng 3-2026 và dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2026, thông qua ứng dụng Thư viện số "Mặt trời nhỏ" và chuyên trang Thư viện số "Mặt trời nhỏ" đặt tại website của Thời báo VTV và Nền tảng Truyền hình số quốc gia VTVgo. Đây là dự án cộng đồng, nhằm mở ra cơ hội thụ hưởng các tác phẩm văn học cho trẻ em Việt Nam. Dự án Thư viện số quy tụ các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước tham gia đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc.
Đại diện VTV cũng cho hay luôn hướng tới sự đa dạng hóa nội dung, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của khán giả trẻ. Đó là sự xuất hiện của các dải giờ mới: "Ting ting", "Gì thế nhỉ?", "Trạm đa sắc", "Sao 24H", "Bạn kể tôi nghe", "Sao Check"...; các chương trình phiên bản mới: "Lá xanh", "Chuyến xe âm nhạc xanh"… Sắp tới, VTV tiếp tục mang đến nhiều chương trình hấp dẫn hơn nữa.
Khung phim 20 giờ trên VTV3 cũng được làm mới với dòng phim chất lượng miniseries, một hướng đi mới trong chiến lược đổi mới tư duy sản xuất, nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc trên sóng truyền hình Việt Nam. Bên cạnh các phim đang thu hút khán giả trên sóng như "Bước chân vào đời", "Đồng hồ đếm ngược", VTV cũng đã khởi động nhiều dự án phim như "Lời hứa đầu tiên", "Lửa trắng"…
Dải giờ "Việt Nam đa sắc" chuyển tải sức sống của các loại hình văn hoá, nghệ thuật của đất nước. Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" thành công trong việc khơi dậy tinh thần hiếu học, phấn đấu nâng cao tri thức cho nhiều thế hệ học sinh.
Bên cạnh đó, VTV3 mở rộng quy mô sản xuất trong những dự án phối hợp với quốc tế. Hiện VTV đang hợp tác với Đài Truyền hình TBS Nhật Bản đem đến cho khán giả một phiên bản "Sasuke - Không giới hạn"; hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm sản xuất chương trình nghệ thuật tổng hợp lớn như Xuân vãn (CCTV) và Hoa xuân ca (VTV)...
"Cuộc hẹn với tháng Ba" (20 giờ Chủ nhật 29-3) đưa hình ảnh của nhiều chương trình, nhiều người nổi tiếng, nhiều người dẫn chương trình từng xuất hiện trên kênh VTV3 quay trở lại. Một chương trình quen thuộc là "Gặp nhau cuối năm" cũng sẽ "tái xuất" với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ". Các nghệ sĩ cho biết họ luôn mong muốn sáng tạo, cống hiến, lồng ghép những thông điệp mới trên nền những tình huống quen thuộc, điều mà khán giả truyền hình luôn mong đợi.
Những món quà âm nhạc cũng được những người làm chương trình đầu tư kỹ lưỡng. Dàn khách mời là nhiều gương mặt để lại dấu ấn trong thời gian gần đây: Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến…
