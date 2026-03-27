VTV3 khởi động hành trình mới với "Cuộc hẹn với tháng Ba"

Ngày 27-3, Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức sự kiện giới thiệu tới khán giả nhiều điểm hẹn mới trên sóng VTV3.



Ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VTV, tại sự kiện

Tại sự kiện, ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc VTV, khẳng định VTV3 mang theo sứ mệnh không chỉ là kênh giải trí mà còn là không gian hội tụ, chia sẻ cảm xúc và truyền tải những thông điệp ý nghĩa, những giá trị tốt đẹp của Việt Nam.

"Trong bối cảnh truyền thông mới, trước sự cạnh tranh và những đòi hỏi ngày càng cao của công chúng, VTV nói chung và VTV3 nói riêng buộc phải điều chỉnh, thay đổi để thích ứng, từ đó tạo nên những chương trình chất lượng hơn, hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn"- ông Đỗ Thanh Hải nói.

Dự án "Mặt trời nhỏ"

Thư viện số "Mặt trời nhỏ" được phát động vào cuối tháng 3-2026 và dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-6-2026, thông qua ứng dụng Thư viện số "Mặt trời nhỏ" và chuyên trang Thư viện số "Mặt trời nhỏ" đặt tại website của Thời báo VTV và Nền tảng Truyền hình số quốc gia VTVgo. Đây là dự án cộng đồng, nhằm mở ra cơ hội thụ hưởng các tác phẩm văn học cho trẻ em Việt Nam. Dự án Thư viện số quy tụ các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước tham gia đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc.

Đại diện VTV cũng cho hay luôn hướng tới sự đa dạng hóa nội dung, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của khán giả trẻ. Đó là sự xuất hiện của các dải giờ mới: "Ting ting", "Gì thế nhỉ?", "Trạm đa sắc", "Sao 24H", "Bạn kể tôi nghe", "Sao Check"...; các chương trình phiên bản mới: "Lá xanh", "Chuyến xe âm nhạc xanh"… Sắp tới, VTV tiếp tục mang đến nhiều chương trình hấp dẫn hơn nữa.

Ca sĩ Tùng Dương tại sự kiện ngày 27-3

Khung phim 20 giờ trên VTV3 cũng được làm mới với dòng phim chất lượng miniseries, một hướng đi mới trong chiến lược đổi mới tư duy sản xuất, nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc trên sóng truyền hình Việt Nam. Bên cạnh các phim đang thu hút khán giả trên sóng như "Bước chân vào đời", "Đồng hồ đếm ngược", VTV cũng đã khởi động nhiều dự án phim như "Lời hứa đầu tiên", "Lửa trắng"…

Dải giờ "Việt Nam đa sắc" chuyển tải sức sống của các loại hình văn hoá, nghệ thuật của đất nước. Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" thành công trong việc khơi dậy tinh thần hiếu học, phấn đấu nâng cao tri thức cho nhiều thế hệ học sinh.

Bên cạnh đó, VTV3 mở rộng quy mô sản xuất trong những dự án phối hợp với quốc tế. Hiện VTV đang hợp tác với Đài Truyền hình TBS Nhật Bản đem đến cho khán giả một phiên bản "Sasuke - Không giới hạn"; hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm sản xuất chương trình nghệ thuật tổng hợp lớn như Xuân vãn (CCTV) và Hoa xuân ca (VTV)...