Táo tợn cướp xe máy của nam thanh niên 19 tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Táo tợn cướp xe máy của nam thanh niên 19 tuổi

Tr.Đức

(NLĐO)- Sau 2 giờ truy vết, Công an xã Thanh Miện (TP Hải Phòng) đã bắt giữ được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp xe máy táo tợn.

Ngày 31-10, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa nhanh chóng bắt giữ  nghi phạm gây ra vụ cướp xe máy táo tợn tại Khu đô thị Việt Hưng, thôn Bằng Bộ, xã Thanh Miện.

Bắt giữ 2 nghi phạm cướp xe máy táo tợn tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Các đối tượng Phạm Đức Nghĩa và Vũ Mạnh Trường

Trước đó, vào 12 giờ ngày 29-10, Công an xã Thanh Miện tiếp nhận trình báo của anh T.Q.T. (SN 2006, trú tại phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) về việc sáng cùng ngày, tại khu vực Khu đô thị Việt Hưng, thôn Bằng Bộ, xã Thanh Miện, anh T. có hẹn đổi bán chiếc xe máy hiệu Honda Airblade mang BKS 18AA-19x.xx cho 2 thanh niên không quen biết trên mạng xã hội. 

Khi được anh T. vừa giao chìa khóa xe, 2 đối tượng này đã bỏ chạy, chiếm đoạt chiếc xe máy nói trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Miện đã nhanh chóng triển khai truy vết "nóng". Sau hơn 2 giờ truy vết các đối tượng, Công an xã Thanh Miện đã xác định, triệu tập 2 nghi phạm gây án là Phạm Đức Nghĩa (SN 2009) và Vũ Mạnh Trường (SN 2007), cùng trú tại thôn Đào Lâm, xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an xã Thanh Miện tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Nhậu xong, nhóm thanh niên rủ nhau đi đánh người, cướp xe máy

Nhậu xong, nhóm thanh niên rủ nhau đi đánh người, cướp xe máy

(NLĐO) - Trên đường đi tìm người mâu thuẫn để trả thù, nhóm thanh niên thấy 2 thiếu niên đang trộm dừa thì quay lại đánh tới tấp rồi cướp xe máy.

Sau mâu thuẫn, con rể nổ súng nhiều phát vào nhà cha vợ, cướp xe máy bỏ trốn

(NLĐO) - Vì mâu thuẫn, K' Lộc đã dùng súng quân dụng bắn nhiều phát vào nhà cha vợ trước khi cướp xe bỏ trốn

Công an Đà Nẵng tạm giam đối tượng dùng dao cướp xe máy, chém người

(NLĐO) – Nam thanh niên 26 tuổi ở TP Đà Nẵng có hành vi cướp xe máy rồi gây thương tích cho 2 người dân đã bị bắt tạm giam.

hành vi phạm tội cướp xe máy 2 đối tượng truy "nóng"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo