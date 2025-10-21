HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

3 thiếu niên dùng dao khống chế chủ nhà, cướp xe máy sau cuộc nhậu

Cao Nguyên

(NLĐO) – Sau khi ăn nhậu, 3 thiếu niên bàn bạc rồi dùng dao khống chế chủ nhà, cướp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 21-10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Y.T.K. (17 tuổi) và Y.K.K. (15 tuổi, cùng ngụ xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thiếu niên cướp xe máy của ông Đ . Sau khi nhậu say tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

3 thiếu niên gây ra vụ cướp táo tợn

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 15-10, Y.T.K., Y.K.K. và H. (11 tuổi, ngụ xã Cư Jút) đến nhà ông Đ. (65 tuổi, ngụ xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức ăn nhậu.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong thì cả nhóm ra về.

Tuy nhiên, do thấy ông Đ. đã lớn tuổi và ở nhà một mình nên cả nhóm bàn bạc quay lại cướp chiếc xe máy của ông Đ để bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi thống nhất, Y.T.K. vào khu vực bếp dùng tay đánh vào đầu và đẩy ông Đ. té xuống nền nhà. Đồng thời, Y.T.K. dùng dao kề vào cổ ông Đ. đe dọa để đồng bọn ở ngoài sân có thời gian lấy chiếc xe máy.

Lợi dụng sở hở của đối tượng trong lúc bị khống chế, ông Đ. đã vùng dậy, chạy thoát ra ngoài. 

Các đối tượng sau đó đã cướp chiếc xe máy tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Súp đã tổ chức bắt giữ được 3 thiếu niên và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định. Riêng em H. do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được cho gia đình bảo lãnh để củng cố hồ sơ xử lý sau

tỉnh Đắk Lắk thiếu niên cướp xe máy lệnh bắt khẩn cấp
    Thông báo