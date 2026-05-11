Thời sự

Táo tợn tháo trộm máy biến áp giữa khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Trường Nguyên

(NLĐO) - Một số bình biến áp, dây điện trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (phường Xuân Hương – Đà Lạt) bị trộm cắp thời gian qua.

Ngày 11-5, các đơn vị chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia (BQL KDLQG) hồ Tuyền Lâm xác minh, làm rõ việc bị mất trộm thiết bị điện trong khu du lịch này.

Trộm cắp thiết bị điện tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm khiến du khách lo lắng - Ảnh 1.

Một góc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo thông tin của phóng viên, gần đây BQL KDLQG hồ Tuyền Lâm phát hiện 2 khu vực bị trộm cắp thiết bị điện. 

Trong đó, trụ điện gần Công ty TNHH TMDV Đào Nguyên bị mất 1 bình biến áp hạ thế, 10 m dây điện và một số thiết bị điện trong bảng điều khiển của tủ điện thuộc hệ thống chiếu sáng đường Hoa Hồng.

Còn tại trụ điện gần cổng Công ty TNHH Lan Anh – Đà Lạt có 1 bình biến áp đã bị tháo rời khỏi vị trí cố định trên trụ, đang treo lơ lửng và vướng vào hệ thống dây trung tính, gây nguy cơ mất an toàn điện nghiêm trọng cho khu vực xung quanh. 

Tại đây cũng mất cắp 10 m dây điện, thiết bị trong bảng điều khiển của tủ điện thuộc hệ thống chiếu sáng đường Cẩm Tú Cầu cũng bị lấy mất. Tổng thiệt hại tại 2 điểm này ước tính khoảng 60 triệu đồng.

Trộm cắp thiết bị điện tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm khiến du khách lo lắng - Ảnh 3.

Trụ điện bị tháo mất bình biến áp trên đường Hoa Hồng.

Theo BQL KDLQG hồ Tuyền Lâm, trong tháng 11 và tháng 12-2025, đơn vị cũng phát hiện tình trạng mất cắp bình biến áp hạ thế, dây điện và các thiết bị thuộc hệ thống thu gom nước thải.

Mặc dù đơn vị đã chủ động tăng cường lực lượng bảo vệ, tăng tần suất tuần tra, kiểm tra và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số vị trí nhưng tình trạng trộm cắp thiết bị điện vẫn tái diễn; kẻ trộm có dấu hiệu hoạt động chuyên nghiệp, manh động và liều lĩnh hơn, bất chấp các biện pháp bảo vệ tại chỗ của đơn vị.

Trộm cắp thiết bị điện tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm khiến du khách lo lắng - Ảnh 4.

Bình biến áp tại trụ điện gần Công ty TNHH Lan Anh - Đà Lạt bị tháo và còn nằm vướng trên đường dây điện.

BQL KDLQG hồ Tuyền Lâm cho rằng việc này gây thiệt hại về tài sản nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành kỹ thuật, an toàn của du khách và an ninh trật tự chung của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Lâm Đồng chấm dứt 2 dự án trong hồ Tuyền Lâm chậm tiến độ

(NLĐO) - Công ty TNHH Trà Vườn Thương được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2011 nhưng đến nay dự án chậm tiến độ gần 6 năm, chưa triển khai các hạng mục.

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung

(NLĐO) - Nếu được chấp thuận, khu xử lý nước thải cho Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm dự kiến có tổng vốn đầu tư 150 tỉ đồng.

Dịch vụ mặt nước hồ Tuyền Lâm vẫn công khai hoạt động

Dù UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu dừng dịch vụ đạp vịt, thuyền du lịch trên mặt hồ Tuyền Lâm từ ngày 25-4 nhưng đến nay các dịch vụ này vẫn hoạt động.

