Táo tợn tháo trộm máy biến áp giữa khu du lịch hồ Tuyền Lâm

Ngày 11-5, các đơn vị chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia (BQL KDLQG) hồ Tuyền Lâm xác minh, làm rõ việc bị mất trộm thiết bị điện trong khu du lịch này.



Một góc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo thông tin của phóng viên, gần đây BQL KDLQG hồ Tuyền Lâm phát hiện 2 khu vực bị trộm cắp thiết bị điện.

Trong đó, trụ điện gần Công ty TNHH TMDV Đào Nguyên bị mất 1 bình biến áp hạ thế, 10 m dây điện và một số thiết bị điện trong bảng điều khiển của tủ điện thuộc hệ thống chiếu sáng đường Hoa Hồng.

Còn tại trụ điện gần cổng Công ty TNHH Lan Anh – Đà Lạt có 1 bình biến áp đã bị tháo rời khỏi vị trí cố định trên trụ, đang treo lơ lửng và vướng vào hệ thống dây trung tính, gây nguy cơ mất an toàn điện nghiêm trọng cho khu vực xung quanh.

Tại đây cũng mất cắp 10 m dây điện, thiết bị trong bảng điều khiển của tủ điện thuộc hệ thống chiếu sáng đường Cẩm Tú Cầu cũng bị lấy mất. Tổng thiệt hại tại 2 điểm này ước tính khoảng 60 triệu đồng.

Trụ điện bị tháo mất bình biến áp trên đường Hoa Hồng.

Theo BQL KDLQG hồ Tuyền Lâm, trong tháng 11 và tháng 12-2025, đơn vị cũng phát hiện tình trạng mất cắp bình biến áp hạ thế, dây điện và các thiết bị thuộc hệ thống thu gom nước thải.

Mặc dù đơn vị đã chủ động tăng cường lực lượng bảo vệ, tăng tần suất tuần tra, kiểm tra và lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số vị trí nhưng tình trạng trộm cắp thiết bị điện vẫn tái diễn; kẻ trộm có dấu hiệu hoạt động chuyên nghiệp, manh động và liều lĩnh hơn, bất chấp các biện pháp bảo vệ tại chỗ của đơn vị.

Bình biến áp tại trụ điện gần Công ty TNHH Lan Anh - Đà Lạt bị tháo và còn nằm vướng trên đường dây điện.

BQL KDLQG hồ Tuyền Lâm cho rằng việc này gây thiệt hại về tài sản nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành kỹ thuật, an toàn của du khách và an ninh trật tự chung của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.