Tạo trào lưu tích cực trên không gian mạng

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vừa phát động triển khai Cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng" giai đoạn 2023 - 2030.



Trang bị kỹ năng số

Anh Trương Minh Tước Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn TP HCM, cho biết Thành Đoàn xác lập nội dung và định hướng các cơ sở Đoàn cùng thực hiện những hành động nhằm hưởng ứng Cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng" trong thanh thiếu nhi thành phố giai đoạn 2023 - 2030.

Cụ thể, định hướng, khuyến khích và tổ chức các hoạt động tạo trào lưu, xu hướng tích cực qua không gian mạng. Chẳng hạn, hoạt động ngày làm việc tốt, trào lưu sống xanh dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, từ đó góp phần tạo nên lối sống tích cực, thói quen lành mạnh.

Thành Đoàn TP HCM sẽ tập trung phổ biến kỹ năng số để đoàn viên, thanh thiếu nhi tự nâng cao nhận thức và đưa ra một số chuẩn mực, giá trị cốt lõi khi tham gia mạng xã hội (MXH). Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham gia quản lý nội dung, phòng chống vi phạm pháp luật trên MXH một cách chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng tính chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nắm chắc tình hình để phát hiện, xử lý kịp thời, đúng quy định thông qua việc tổ chức các khóa tập huấn về truyền thông, xử lý khủng hoảng trên MXH cho cán bộ Đoàn các cấp hằng năm.

Bên cạnh đó, trang bị cho cơ sở Đoàn kỹ năng về viết tin bài, tổ chức chiến dịch truyền thông, xây dựng các trào lưu trên không gian mạng, tuyên truyền nhận diện thông tin xấu độc, sử dụng MXH an toàn…

Theo anh Trương Minh Tước Nguyên, Thành Đoàn TP HCM và các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi về việc ứng xử văn minh trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tổ chức diễn đàn trực tiếp hoặc trực tuyến, tọa đàm, trao đổi dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về MXH; phiên tòa giả định về những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thành Đoàn TP HCM và các cơ sở Đoàn trực thuộc sẽ sẽ tăng cường phối hợp với ngành giáo dục để tuyên truyền, thường xuyên cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết cho thanh thiếu nhi. Ngoài ra, tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của phụ huynh trong việc hướng dẫn con em sử dụng MXH một cách an toàn và tự tin.

Các cấp cơ sở Đoàn đẩy mạnh giáo dục, định hướng nhắm nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi TP HCM về những thông tin xấu độc trên MXH. Theo đó, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trang cộng đồng của đơn vị; bảo đảm thực hiện ít nhất 2 bài viết mỗi tuần về "Thanh thiếu nhi ứng xử văn minh trên không gian mạng" trong chuyên mục "Chống tin giả, tin xấu độc'. Mặt khác, thành lập những hội, nhóm, câu lạc bộ, tổ kỹ thuật tư vấn thao tác trên các trang MXH...

Sinh viên Học viện Cán bộ TP HCM lan tỏa những thông tin tích cực lên không gian mạng. Ảnh: LÊ VĨNH

Phòng ngừa các mối nguy hại

Theo anh Nguyễn Hữu Việt Cường, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Thanh thiếu nhi và Trường học - Thành Đoàn Đà Nẵng, để nâng cao nhận thức cho người trẻ về việc sử dụng MXH an toàn, đồng thời trang bị kỹ năng tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng, nhiều năm nay, Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức các chương trình tập huấn dành cho học sinh trên địa bàn.

Trong năm 2022, chương trình được triển khai với những nội dung như: Dấu chân kỹ thuật số và tấn công phi kỹ thuật; cách nhận diện và phòng ngừa các mối nguy hại trên không gian mạng - gồm: đánh cắp danh tính, bắt nạt, xâm hại tình dục, buôn bán người, nghiện trò chơi điện tử, lừa đảo trực tuyến, nội dung cấm và trái pháp luật; cách tận dụng tài nguyên internet hiệu quả; cách tự bảo vệ bản thân trên mạng...

Anh Nguyễn Hữu Việt Cường cho biết các chương trình tập huấn trang bị cho học sinh những kỹ năng thiết yếu để nhận diện, phòng tránh và ứng phó với các mối đe dọa, rủi ro an toàn, an ninh mạng. Thông qua chương trình, các em được nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng internet an toàn, hiệu quả. Từ đó, phát triển năng lực số cho học sinh, giúp các em tự tin tiếp cận, tham gia những cơ hội học tập của thời đại số.

Trong năm 2023, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức các buổi tập huấn tương tự. Thành Đoàn Đà Nẵng còn thường xuyên chia sẻ những thông tin hay, ý nghĩa về các việc làm tốt; thông tin về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên MXH. CLB Lý luận trẻ TP Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt thường xuyên nhằm giúp đoàn viên có thông tin đúng, cách làm hay trên không gian mạng để định hướng, sử dụng MXH một cách an toàn, thông minh.

Trong khi đó, tại Trà Vinh, hưởng ứng cuộc vận động của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch "Ứng xử văn minh trên không gian mạng" đến toàn bộ thanh thiếu niên trên địa bàn. Tỉnh Đoàn Trà Vinh phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên hưởng ứng, tham gia cam kết ứng xử văn minh trên không gian mạng thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Tỉnh Đoàn Trà Vinh đề nghị cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt tinh thần nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu đi đầu trong việc ứng xử văn minh khi tham gia MXH. Mỗi năm, Trà Vinh tổ chức ít nhất 2 trào lưu tích cực trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, làm theo.

Tuân thủ, lành mạnh, an toàn, trách nhiệm Hưởng ứng lễ phát động của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn TP HCM lồng ghép nội dung Cuộc vận động "Ứng xử văn minh trên không gian mạng" giai đoạn 2023 - 2030 vào kế hoạch giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn này. Theo đó, phát động cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố ứng xử văn minh trên không gian mạng với quy tắc: "Tuân thủ, lành mạnh, an toàn, trách nhiệm".