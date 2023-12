Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), ngày 8-12, Cục Báo chí đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 252,5 triệu đồng đối với Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp do đã có 6 hành vi vi phạm hành chính.

Giao diện Tạp chí điện tử Diễn đàn doanh nghiệp (Ảnh chụp màn hình)

Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp bị xử phạt số tiền nêu trên do thực hiện các hành vi vi phạm sau: Thực hiện không đúng nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí số 58/GP-BTTTT ngày 18-2-2020 do Bộ TT-TT cấp; không ghi đủ hoặc không ghi đúng nội dung theo quy định về thông tin phải ghi, thể hiện trên báo chí; mở chuyên trang tại tên miền cấp dưới phapluat.diendandoanhnghiep.vn (sau đổi thành diendanphapluat.diendandoanhnghiep.vn) đối với tạp chí điện tử mà không có giấy phép).

Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp cũng bị xử phạt do thực hiện hành vi mở chuyên trang tại tên miền cấp dưới taichinh.diendandoanhnghiep.vn đối với tạp chí điện tử mà không có giấy phép; mở chuyên trang tại tên miền cấp dưới doanhnghiep.diendandoanhnghiep.vn (sau đổi thành doanhnhandoanhnghiep.diendandoanhnghiep.vn) đối với tạp chí điện tử mà không có giấy phép; Xử phạt 50.000.000 đồng do thực hiện hành vi: Thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí số 58/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp, gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.

Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp là cơ quan của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ngày 12-12, Cục Báo chí xử phạt Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (có trụ sở chính tại phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM) số tiền 45 triệu đồng do thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt động báo điện tử số 382/GP-BTTTT ngày 7-8-2017 do Bộ TT-TT cấp, gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng.