Thời sự Miền Trung - Tây Nguyên

Tập đoàn Alpha Seven đặt mục tiêu thu 1.450 tỉ đồng năm 2026

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Tập đoàn Alpha Seven đang hướng tới doanh thu 1.450 tỉ đồng năm 2026 với chiến lược đầu tư hạ tầng và năng lượng.

Ngày 23-5, Công ty cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (mã cổ phiếu DL1) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Báo cáo với cổ đông, ông Nguyễn Đình Trạc, Tổng giám đốc DL1, cho biết năm 2025, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ suy thoái thị trường toàn cầu, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và chi phí đầu vào tăng cao, công ty vẫn duy trì được biên lợi nhuận dương ổn định. Doanh thu đạt hơn 793 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 45 tỉ đồng.

Trong năm 2025, DL1 đã hoàn thành nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty CP BOT&BT Đức Long Đắk Nông (trị giá hơn 529 tỉ đồng); hợp tác mua lại khoản nợ của DLG Hotel Đà Nẵng giúp gia tăng doanh thu và lợi nhuận ổn định. Công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường và bến xe được làm tốt, đảm bảo nguồn thu phí tăng trưởng ổn định chiếm tỷ trọng lớn.

Tập đoàn Alpha Seven đặt mục tiêu doanh thu 1 . 450 Tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Trạc - Tổng giám đốc DL1, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Công ty thực hiện tốt công tác bảo dưỡng nhà máy thủy điện và điện mặt trời, giúp doanh thu phát điện tăng trưởng mạnh, mang lại dòng tiền hiệu quả. 

Công ty cũng tái cấu trúc thành công nhà máy tại Trung Quốc và đẩy mạnh bán hàng online. Đặc biệt, nhà máy tại TP HCM đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện, trở thành nhà sản xuất độc quyền cho Skyworth tại thị trường trong nước và các thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á, hứa hẹn tạo ra doanh thu đột biến từ năm 2026.

Trong giai đoạn 2026 - 2035, DL1 tiếp tục kiên định với mô hình phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột chiến lược cốt lõi là quản trị - nhân sự; đột phá về công nghệ; đầu tư hạ tầng - năng lượng.

Trong đó, trọng điểm là đầu tư hạ tầng và năng lượng khi mở rộng hạ tầng thu phí BOT, đại tu tuyến đường Buôn Mê Thuột – Đồng Nai. Tham gia liên danh các dự án đường bộ cao tốc lớn Pleiku – Lệ Thanh (52km), tuyến cao tốc phía Tây Pleiku – Buôn Mê Thuột – Gia Nghĩa (257km). Đầu tư mạnh mẽ vào năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện).

Để thực hiện tốt các trụ cột trên, DL1 sẽ liên kết, liên doanh với các đối tác lớn trong và ngoài nước để đầu tư vào năng lượng tái tạo, cơ sở hạ tầng và điện tử công nghệ cao. Cùng với đó, đa dạng hóa nguồn vốn (phát hành cổ phiếu, trái phiếu, hợp tác định chế tài chính); chuyển nhượng các dự án, tài sản kém hiệu quả; tiết giảm tối đa chi phí để lành mạnh hóa tài chính. 

Ngoài ra, công ty khuyến khích người lao động tự chủ làm giàu. Các lãnh đạo DL1 sẽ quyết liệt, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, làm việc không hiệu quả.

Tập đoàn Alpha Seven đặt mục tiêu doanh thu 1 . 450 Tỉ đồng năm 2026 - Ảnh 3.

Các cổ đông của DL1 bỏ phiếu thông qua các quyết sách quan trọng của tập đoàn trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn 2026-2028, Hôi đồng quản trị DL1 đã đặt chỉ tiêu 2026 sẽ đạt doanh thu 1.450 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ các bến xe bãi đỗ, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị DL1, cho biết năm 2025 doanh nghiệp đã từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp ngân sách nhà nước.

Năm 2026 là năm bản lề để Tập đoàn Alpha Seven thực hiện thành công mục tiêu chiến lược với 3 trụ cột chiến lược đã đề ra. "Với uy tín, thương hiệu, kinh nghiệm và năng lực tài chính, cùng với nhiều cơ hội đầu tư đã, đang được triển khai là các nhân tố hết sức thuận lợi để Tập đoàn Alpha Seven thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng chiến lược của mình" - ông Quý nhấn mạnh.

Đức Long Gia Lai tập trung phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông

Đức Long Gia Lai tập trung phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông

(NLĐO) - Trong giai đoạn mới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ đặt trọng tâm vào phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông.

Đức Long Gia Lai - Alpha Seven đăng ký đầu tư 4 dự án với gần 15.000 tỉ đồng

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai vừa trao biên bản ghi nhớ đầu tư 4 dự án với tổng vốn gần 15.000 tỉ đồng cho liên danh Đức Long Gia Lai - Alpha Seven

Tập đoàn Đức Long Gia Lai khiếu nại quyết định mở thủ tục phá sản

(NLĐO) - Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho rằng việc gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nhằm mục đích tạo áp lực, gây mất uy tín, làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm – đời sống người lao động...

