Tập đoàn Becamex đề xuất tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép 153.000 tỉ đồng

Thanh Thảo

(NLĐO) - Becamex đã đề xuất với Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được về dự án tuyến đường sắt logistics Bàu Bàng – Cái Mép, có tổng chiều dài 127km

Chiều 1-10, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn Becamexvề các dự án đường sắt. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex cho biết sau thời gian hợp nhất, TP HCM mới có nhiều tiềm năng để phát triển và phát huy thế mạnh của địa phương. Trong đó, mở ra cơ hội kết nối các vùng từ đường bộ, đường thuỷ và hướng tới là đường sắt khu vực.

"Tập đoàn Becamex hiện còn trên 90% vốn Nhà nước, nên mong muốn tiếp tục đồng hành, chia sẻ với nhà nước để phát triển"- ông Hùng nói.

Tập đoàn Becamex đề xuất tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép 153.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM trao đổi với Tập đoàn Becamex

Ngoài tuyến đường sắt số 1 nối từ suối Tiên đến TP Mới Bình Dương có tổng kinh phí khoảng 47.000 tỉ đồng đã được Chính phủ đồng ý, Becamex đã trình bày về dự án Tuyến đường sắt logistics Bàu Bàng – Cái Mép, có tổng chiều dài 127km, tổng mức đầu tư gần 153.000 tỉ đồng, tốc độ 160km/h cho tàu khách và 120km/h cho tàu hàng.

Tuyến này được kỳ vọng kết nối trực tiếp các khu công nghiệp Bình Dương cũ, Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tạo lợi thế trong vận tải biển.

Becamex kiến nghị TP HCM áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (theo cơ chế đặc thù) và tiền sử dụng đất; cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu công trình và sử dụng các nguồn vốn vay ODA, các quỹ đầu tư… để thực hiện dự án.

Đồng thời kiến nghị UBND TP HCM để cho Becamex Tokyu (liên doanh giữa Tập đoàn Becamex với Tập đoàn Tokyu Nhật Bản) cùng thực hiện dự án.

Ngoài kiến nghị nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt, đại diện Becamex cũng kiến nghị đề xuất lãnh đạo UBND TP HCM giải quyết nhiều vướng mắc cho các dự án giao thông; khu công nghiệp và năng lượng mặt trời.

Tập đoàn Becamex đề xuất tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép 153.000 tỉ đồng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết thành phố đồng tình và ủng hộ Becamex thực hiện các dự án đường sắt

Sau khi nghe các ý kiến của lãnh đạo sở ngành, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đã đề nghị các đơn vị thống nhất phương châm những việc thấy đúng, trúng, hiệu quả phải tập trung để làm, trên tinh thần là giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, bởi khó khăn của doanh nghiệp chính là khó khăn của thành phố.

"Với suy nghĩ như vậy thì chúng ta chỉ bàn làm chứ không bàn lùi và cần quán triệt phương châm này trong cả hệ thống chính trị"- Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh.

Với 2 dự án đường sắt mà Becamex đề xuất, Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị doanh nghiệp phải có phương án chi tiết và tập trung nguồn lực để thực hiện, về phía thành phố rất ủng hộ và đồng tình.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng lưu ý Becamex kết nối với doanh nghiệp có năng lực, cùng tham gia chuyển giao công nghệ.

Theo ông Nguyễn Văn Được, tuyến đường sắt Bàu Bàng - Cái Mép sau khi TP HCM làm việc với Đồng Nai sẽ báo cáo, đề xuất Chính phủ giao cho TP HCM làm, "TP HCM thống nhất giao cho Becamex nghiên cứu, thực hiện nhưng phải xin phép Chính phủ và tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ chấp thuận"- ông nói.

Đối với các kiến nghị liên quan tháo gỡ khó khăn của Becamex, ông Nguyễn Văn Được nhắc lại phương châm khó khăn của doanh nghiệp cũng là khó khăn của thành phố do đó các sở ngành phải quyết liệt tập trung xử lý, ông cũng đề nghị sở ngành phải giữ đúng lời hứa, không gây phiền toái nhất cho doanh nghiệp, bởi dự án chậm triển khai là mất cơ hội cho doanh nghiệp.

