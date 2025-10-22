Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục phát triển xanh và bền vững

Ngày 22-10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28.10.1929-28.10.2025) tại Trường Cao đẳng Miền Đông, tỉnh Đồng Nai.

Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 8 cá nhân của VRG

Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam và ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG trao giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần cao su Chư Sê - Kampong Thom, thuộc VRG

VRG công bố nhãn hiệu chứng nhận VRG GREEN, đánh dấu bước tiến mới của Ngành Cao su Việt Nam trên hành trình phát triển xanh

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức.

Về phía VRG có ông Trần Công Kha –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; ông Lê Thanh Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Hà Văn Khương - Phó Bí thư Thườn trực Đảng ủy Tập đoàn; ông Đỗ Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn; ông Huỳnh Kim Nhựt –Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam…

Tập đoàn kinh tế nông nghiệp hàng đầu

Trong buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 96 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam. Sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng vào đêm 28-10-1929, tại Làng 3 của Đồn điền Cao su Phú Riềng đánh dấu mốc son lịch sử hào hùng của Ngành Cao su Việt Nam.

Sự phát triển vững chắc của VRG nói riêng và Ngành Cao su Việt Nam nói chung được tạo dựng từ những cuộc chiến đấu, hy sinh và quá trình lao động miệt mài của các thế hệ cán bộ, công nhân lao động trong suốt chiều dài lịch sử 96 năm qua.

Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu

Ông Trần Công Kha –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VRG phát biểu

Hiện nay, VRG là một trong những tập đoàn kinh tế nông nghiệp hàng đầu của đất nước, hoạt động trên 6 lĩnh vực cốt lõi: Trồng, chăm sóc, chế biến cao su; chế biến gỗ; sản xuất công nghiệp cao su; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao và phát triển năng lượng tái tạo.

Tập đoàn đang quản lý hơn 380.000 ha cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia, tạo việc làm ổn định cho hơn 87.000 lao động, trong đó gần 30% là người dân tộc thiểu số. Các dự án của VRG không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và giữ vững quốc phòng an ninh.

Những thành tích đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Hồ Chí Minh (1996), Huân chương Sao Vàng (2012) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Mang lại cuộc sống ấm no cho người dân

Với hơn 250.000 ha cao su, trong đó khoảng 30% là cao su tiểu điền, Đồng Nai hiện là địa phương có diện tích cao su lớn nhất cả nước. 5 công ty cao su thuộc Tập đoàn hoạt động trên địa bàn đã có những đóng góp tích cực, bền bỉ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định tỉnh luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp quý báu ấy, bởi đó là minh chứng sinh động cho tinh thần đồng hành cùng địa phương, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.

“Tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để VRG chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Tôi tin tưởng rằng tập đoàn sẽ không ngừng lớn mạnh, phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự thịnh vượng chung của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...” - ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và tin tưởng với truyền thống anh hùng và tinh thần sáng tạo, đoàn kết, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ vượt qua mọi thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ông Trần Công Kha –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VRG, cho biết bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tập đoàn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là trụ cột chiến lược. VRG tiếp tục hiện đại hóa quản trị, phát triển kinh tế số, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc, xây dựng chuỗi cung ứng xanh tuần hoàn. "Với niềm tự hào truyền thống Phú Riềng Đỏ bất diệt, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng rằng tập đoàn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, phát triển xanh và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước” - ông Kha khẳng định.

Quang cảnh tại buổi lễ

Trước khi vào lễ kỷ niệm, tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ (xã Thuận Lợi), Tập đoàn VRG phối hợp cùng tỉnh Đồng Nai tổ chức dâng hương nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2025).

Tại buổi kỷ niệm, Tập đoàn VRG chính thức công bố Nhãn hiệu chứng nhận "VRG GREEN" – biểu tượng cho sản phẩm cao su xanh, phát thải thấp và bền vững, đồng thời là lời cam kết của tập đoàn về "Chất lượng – Bền vững – Minh bạch". Nhãn hiệu VRG GREEN không chỉ là sự công nhận mà là dấu ấn chiến lược, khẳng định bước tiến mới của Ngành Cao su Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững. Để đáp ứng đủ điều kiện phát triển sản phẩm cao su thiên nhiên phát thải thấp (cao su Low Carbon) mang Nhãn hiệu "VRG GREEN". Các công ty cao su thành viên tập đoàn rất nỗ lực để đạt được tiêu chí Nhãn hiệu "VRG GREEN" của tập đoàn. Tập đoàn vinh danh 2 đơn vị tiên phong và có thành tích xuất sắc trong phát triển sản phẩm cao su phát thải thấp - cao su Low Carbon - mang Nhãn hiệu "VRG GREEN": Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng – là đơn vị đầu tiên của tập đoàn sản xuất cao su đáp ứng yêu cầu "VRG GREEN" cho hai dòng sản phẩm SVR 3L, SVR10; Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê Kampong Thom - là đơn vị đầu tiên của tập đoàn tại khu vực Campuchia sản xuất cao su đáp ứng yêu cầu "VRG GREEN" cho dòng sản phẩm SCR10.



