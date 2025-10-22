Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục phát triển xanh và bền vững

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục phát triển xanh và bền vững

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Với truyền thống Phú Riềng Đỏ bất diệt, Tập đoàn VRG tiếp tục phát triển xanh và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước

Ngày 22-10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28.10.1929-28.10.2025) tại Trường Cao đẳng Miền Đông, tỉnh Đồng Nai.

Tập đoàn VRG Phát huy truyền thống 96 năm , đồng hành cùng phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 8 cá nhân của VRG

Tập đoàn VRG Phát huy truyền thống 96 năm , đồng hành cùng phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành Control Union Việt Nam và ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG trao giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần cao su Chư Sê - Kampong Thom, thuộc VRG

Tập đoàn VRG Phát huy truyền thống 96 năm , đồng hành cùng phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 3.

VRG công bố nhãn hiệu chứng nhận VRG GREEN, đánh dấu bước tiến mới của Ngành Cao su Việt Nam trên hành trình phát triển xanh

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức.

Về phía VRG có ông Trần Công Kha –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; ông Lê Thanh Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; ông Hà Văn Khương - Phó Bí thư Thườn trực Đảng ủy Tập đoàn; ông Đỗ Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn; ông Huỳnh Kim Nhựt –Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam…

Tập đoàn kinh tế nông nghiệp hàng đầu

Trong buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 96 năm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam. Sự kiện thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng vào đêm 28-10-1929, tại Làng 3 của Đồn điền Cao su Phú Riềng đánh dấu mốc son lịch sử hào hùng của Ngành Cao su Việt Nam.

Sự phát triển vững chắc của VRG nói riêng và Ngành Cao su Việt Nam nói chung được tạo dựng từ những cuộc chiến đấu, hy sinh và quá trình lao động miệt mài của các thế hệ cán bộ, công nhân lao động trong suốt chiều dài lịch sử 96 năm qua.

Tập đoàn VRG Phát huy truyền thống 96 năm , đồng hành cùng phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu

Tập đoàn VRG Phát huy truyền thống 96 năm , đồng hành cùng phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 5.

Ông Trần Công Kha –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VRG phát biểu

Hiện nay, VRG là một trong những tập đoàn kinh tế nông nghiệp hàng đầu của đất nước, hoạt động trên 6 lĩnh vực cốt lõi: Trồng, chăm sóc, chế biến cao su; chế biến gỗ; sản xuất công nghiệp cao su; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao và phát triển năng lượng tái tạo.

Tập đoàn đang quản lý hơn 380.000 ha cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia, tạo việc làm ổn định cho hơn 87.000 lao động, trong đó gần 30% là người dân tộc thiểu số. Các dự án của VRG không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và giữ vững quốc phòng an ninh.

Những thành tích đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng Huân chương Hồ Chí Minh (1996), Huân chương Sao Vàng (2012) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Mang lại cuộc sống ấm no cho người dân

Với hơn 250.000 ha cao su, trong đó khoảng 30% là cao su tiểu điền, Đồng Nai hiện là địa phương có diện tích cao su lớn nhất cả nước. 5 công ty cao su thuộc Tập đoàn hoạt động trên địa bàn đã có những đóng góp tích cực, bền bỉ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tập đoàn VRG Phát huy truyền thống 96 năm , đồng hành cùng phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 7.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định tỉnh luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp quý báu ấy, bởi đó là minh chứng sinh động cho tinh thần đồng hành cùng địa phương, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.

“Tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để VRG chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế. Tôi tin tưởng rằng tập đoàn sẽ không ngừng lớn mạnh, phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự thịnh vượng chung của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...” - ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính ghi nhận và tin tưởng với truyền thống anh hùng và tinh thần sáng tạo, đoàn kết, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ vượt qua mọi thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ông Trần Công Kha –Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VRG, cho biết bước vào kỷ nguyên phát triển mới, tập đoàn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là trụ cột chiến lược. VRG tiếp tục hiện đại hóa quản trị, phát triển kinh tế số, nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc, xây dựng chuỗi cung ứng xanh tuần hoàn. "Với niềm tự hào truyền thống Phú Riềng Đỏ bất diệt, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, tôi tin tưởng rằng tập đoàn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, phát triển xanh và bền vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước” - ông Kha khẳng định.

Tập đoàn VRG Phát huy truyền thống 96 năm , đồng hành cùng phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 8.

Quang cảnh tại buổi lễ

Tập đoàn VRG Phát huy truyền thống 96 năm , đồng hành cùng phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 9.

Tập đoàn VRG Phát huy truyền thống 96 năm , đồng hành cùng phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 10.

Tập đoàn VRG Phát huy truyền thống 96 năm , đồng hành cùng phát triển kinh tế Việt Nam - Ảnh 11.

Trước khi vào lễ kỷ niệm, tại Tượng đài Phú Riềng Đỏ (xã Thuận Lợi), Tập đoàn VRG phối hợp cùng tỉnh Đồng Nai tổ chức dâng hương nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng và ngày truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2025).

Tại buổi kỷ niệm, Tập đoàn VRG chính thức công bố Nhãn hiệu chứng nhận "VRG GREEN" – biểu tượng cho sản phẩm cao su xanh, phát thải thấp và bền vững, đồng thời là lời cam kết của tập đoàn về "Chất lượng – Bền vững – Minh bạch". Nhãn hiệu VRG GREEN không chỉ là sự công nhận mà là dấu ấn chiến lược, khẳng định bước tiến mới của Ngành Cao su Việt Nam trên hành trình phát triển bền vững.

Để đáp ứng đủ điều kiện phát triển sản phẩm cao su thiên nhiên phát thải thấp (cao su Low Carbon) mang Nhãn hiệu "VRG GREEN". Các công ty cao su thành viên tập đoàn rất nỗ lực để đạt được tiêu chí Nhãn hiệu "VRG GREEN" của tập đoàn.

Tập đoàn vinh danh 2 đơn vị tiên phong và có thành tích xuất sắc trong phát triển sản phẩm cao su phát thải thấp - cao su Low Carbon - mang Nhãn hiệu "VRG GREEN": Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng – là đơn vị đầu tiên của tập đoàn sản xuất cao su đáp ứng yêu cầu "VRG GREEN" cho hai dòng sản phẩm SVR 3L, SVR10; Công ty Cổ phần Cao su Chư Sê Kampong Thom - là đơn vị đầu tiên của tập đoàn tại khu vực Campuchia sản xuất cao su đáp ứng yêu cầu "VRG GREEN" cho dòng sản phẩm SCR10.


Tin liên quan

1.000 lá cờ Tổ quốc được trao đến Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(NLĐO) – Báo Người Lao Động đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc đến Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vào chiều 21-10.

Công nhân cao su háo hức tranh danh hiệu "bàn tay vàng"

(NLĐO) - 54 công nhân là thợ giỏi tiêu biểu, đại diện cho gần 10.000 công nhân cao su Binh đoàn 15 đã đã háo hức tranh tài danh hiệu "bàn tay vàng".

Lực lượng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ tập trung chống rác thải nhựa

(NLĐO)- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

tỉnh đồng nai lễ kỷ niệm VRG Phú Riềng đỏ ngành cao su
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo