Ngày 20-10, VRG thông tin, trong không khí thi đua chào mừng 96 năm Ngày truyền thống ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2025), VRG đã có kết quả kinh doanh ấn tượng giữa bối cảnh thời tiết cực đoan và nhiều khó khăn khách quan.

VRG về đích lợi nhuận sớm

Kết quả này thể hiện nỗ lực vượt khó của toàn hệ thống VRG khẳng định năng lực điều hành linh hoạt, tinh thần đổi mới sáng tạo và sức mạnh đoàn kết của tập thể người lao động ngành cao su.

Theo đó, tính đến ngày 30-9, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 23.617 tỉ đồng, bằng 76,1% kế hoạch năm, tăng 27,2% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.256 tỉ đồng, hoàn thành 107,1% kế hoạch năm, tăng gần 95%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 5.312 tỉ đồng, hoàn thành 106,8% kế hoạch, tăng 96,4% so với cùng kỳ.

Riêng Công ty mẹ – VRG đạt doanh thu 4.966 tỉ đồng, hoàn thành 87,1% kế hoạch năm, với lợi nhuận trước và sau thuế cùng đạt 2.474 tỉ đồng, tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ 2024.

Kết quả này thể hiện nỗ lực vượt khó của toàn hệ thống VRG trong bối cảnh thời tiết cực đoan và nhiều khó khăn khách quan. Đồng thời, khẳng định năng lực điều hành linh hoạt, tinh thần đổi mới sáng tạo và sức mạnh đoàn kết của tập thể người lao động ngành cao su.

Cùng với kết quả sản xuất – kinh doanh, VRG tiếp tục ghi dấu trên thị trường khi được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 25 thương hiệu công ty niêm yết dẫn đầu Việt Nam và Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2025.

VRG về đích lợi nhuận cả năm chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025

Định hướng thời gian tới

Trong năm, Tập đoàn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thống nhất chia cổ tức năm 2024 là 1.600 tỉ đồng; đồng thời hoàn thiện sắp xếp bộ máy tinh gọn khi giảm từ 214 nông trường xuống 328 đội sản xuất, giảm 3 xí nghiệp và 4 nhà máy, tinh giản 919 lao động gián tiếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và năng suất lao động.

Công tác tiền lương, phúc lợi người lao động được đảm bảo, với thu nhập bình quân toàn Tập đoàn đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, VRG triển khai mạnh mẽ chiến dịch "Không giấy tờ", nâng cấp hệ thống eOffice, xây dựng dashboard báo cáo thông minh, đào tạo ứng dụng AI trong quản trị, và đổi mới cổng thông tin điện tử theo hướng hiện đại, thân thiện, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp số.

VRG hướng tới tăng trưởng xanh

Về hoạt động Đảng và chính trị, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2025–2030 đã diễn ra thành công vào tháng 7-2025, với sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc. Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm đổi mới trong toàn Tập đoàn.

Hướng đến cuối năm 2025, VRG đặt mục tiêu vượt kế hoạch sản lượng 5,1%, với doanh thu hợp nhất ước đạt 32.646 tỉ đồng, vượt 5,2% kế hoạch, tăng 13,6% so với 2024. Lợi nhuận trước thuế cả năm dự kiến đạt 8.379 tỉ đồng, vượt 43,5% kế hoạch, tăng gần 50% so với năm trước.

Cùng với đó, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thu mua – chế biến – tiêu thụ cao su, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp xanh, và hoàn thiện báo cáo ESG, chứng nhận Low Carbon, hướng tới mô hình doanh nghiệp phát triển bền vững.

Kết quả 9 tháng đầu năm 2025 là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các thế hệ công nhân, cán bộ VRG – những người đang tiếp nối truyền thống "Phú Riềng Đỏ" 96 năm vẻ vang, góp phần xây dựng ngành Cao su Việt Nam phát triển xanh, bền vững và hội nhập sâu rộng trong thời kỳ mới.



