Tập đoàn Hoa Sen lên tiếng về cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ tại Úc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tập đoàn Hoa Sen lên tiếng về cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ tại Úc

Sơn Nhung

(NLĐO)- Tập đoàn Hoa Sen cho rằng về vụ điều tra thép mạ kẽm tại Australia, mức 56,21% chưa phải kết luận mà chỉ là cáo buộc ban đầu.

Liên quan đến một số thông tin lan truyền về việc sản phẩm tôn thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá tại Australia với mức biên độ lên tới 56,21%, Tập đoàn Hoa Sen chiều 11-5 cho biết đây chỉ là cáo buộc ban đầu do bên yêu cầu điều tra đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Australia.

TIN LIÊN QUAN

Theo Tập đoàn Hoa Sen, ngày 30-4-2026, Ủy ban Chống bán phá giá Australia đã chính thức khởi xướng điều tra vụ việc dựa trên đơn yêu cầu của BlueScope Steel Limited. Trong hồ sơ này, Tập đoàn Hoa Sen và Công ty CP Thép Nam Kim là hai doanh nghiệp Việt Nam được nêu tên.

Hiện vụ việc mới ở giai đoạn khởi xướng. Các doanh nghiệp liên quan đang chuẩn bị hồ sơ, đồng thời trả lời bản câu hỏi điều tra theo yêu cầu từ phía Australia.

Theo lộ trình dự kiến, cơ quan điều tra Australia sẽ công bố các thông tin trọng yếu chậm nhất vào ngày 18-8-2026 và ban hành kết luận cuối cùng trước ngày 2-10-2026, trừ trường hợp được gia hạn thêm trong quá trình điều tra.

- Ảnh 3.

Tập đoàn Hoa Sen làm rõ vụ điều tra tôn thép mạ kẽm biên độ 56,21%

Tập đoàn Hoa Sen cho rằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại, bên yêu cầu điều tra thường sử dụng dữ liệu tham khảo và các giả định theo hướng bất lợi để đưa ra mức cáo buộc cao ngay từ đầu nhằm tạo cơ sở khởi xướng vụ việc. Tuy nhiên, mức thuế cuối cùng sẽ chỉ được xác định sau quá trình cơ quan điều tra thu thập, đối chiếu và thẩm tra số liệu thực tế từ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này cũng dẫn lại vụ điều tra chống bán phá giá tôn thép mạ kẽm tại Australia năm 2015. Khi đó, phía nguyên đơn từng đưa ra mức cáo buộc biên độ bán phá giá đối với Việt Nam lên tới 16,26%. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét hồ sơ và thẩm tra số liệu thực tế, Tập đoàn Hoa Sen được áp mức thuế chống bán phá giá 0%.

Theo Hoa Sen, kết quả này cho thấy cáo buộc ban đầu không phản ánh kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Đối với vụ việc lần này, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra Australia, cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng quy định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp cũng như uy tín ngành thép Việt Nam trên thị trường quốc tế.


Tin liên quan

HSG xuất 20.000 tấn tôn thành phẩm sang Mỹ

HSG xuất 20.000 tấn tôn thành phẩm sang Mỹ

Ngày 29-2, tại cảng SSIT (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tập đoàn Hoa Sen (HSG) đã xuất khẩu 20.000 tấn tôn 100% thành phẩm sang Mỹ, trị giá khoảng 10 triệu USD.

Giá cổ phiếu HSG cao hay thấp?

Trên thị trường chứng khoán, có một vài cổ phiếu tăng đột biến, trong đó có mã của Hoa Sen Group (HSG). Vì sao có hiện tượng này? Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hoa Sen Group lý giải câu hỏi này.

Em rể Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu HSG

(NLĐO) - Ngày 11-9, ông Nguyễn Văn Chiến thông báo lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc ông sẽ đăng ký bán ra toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG), tỉ lệ sở hữu tương ứng 1,74%.

cơ quan điều tra chống bán phá giá quá trình điều tra Tôn Hoa Sen Thép Nam Kim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo