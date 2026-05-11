Tập đoàn Hoa Sen lên tiếng về cáo buộc bán phá giá tôn thép mạ tại Úc

Liên quan đến một số thông tin lan truyền về việc sản phẩm tôn thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam bị điều tra chống bán phá giá tại Australia với mức biên độ lên tới 56,21%, Tập đoàn Hoa Sen chiều 11-5 cho biết đây chỉ là cáo buộc ban đầu do bên yêu cầu điều tra đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Australia.

Theo Tập đoàn Hoa Sen, ngày 30-4-2026, Ủy ban Chống bán phá giá Australia đã chính thức khởi xướng điều tra vụ việc dựa trên đơn yêu cầu của BlueScope Steel Limited. Trong hồ sơ này, Tập đoàn Hoa Sen và Công ty CP Thép Nam Kim là hai doanh nghiệp Việt Nam được nêu tên.

Hiện vụ việc mới ở giai đoạn khởi xướng. Các doanh nghiệp liên quan đang chuẩn bị hồ sơ, đồng thời trả lời bản câu hỏi điều tra theo yêu cầu từ phía Australia.

Theo lộ trình dự kiến, cơ quan điều tra Australia sẽ công bố các thông tin trọng yếu chậm nhất vào ngày 18-8-2026 và ban hành kết luận cuối cùng trước ngày 2-10-2026, trừ trường hợp được gia hạn thêm trong quá trình điều tra.

Tập đoàn Hoa Sen làm rõ vụ điều tra tôn thép mạ kẽm biên độ 56,21%

Tập đoàn Hoa Sen cho rằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại, bên yêu cầu điều tra thường sử dụng dữ liệu tham khảo và các giả định theo hướng bất lợi để đưa ra mức cáo buộc cao ngay từ đầu nhằm tạo cơ sở khởi xướng vụ việc. Tuy nhiên, mức thuế cuối cùng sẽ chỉ được xác định sau quá trình cơ quan điều tra thu thập, đối chiếu và thẩm tra số liệu thực tế từ doanh nghiệp.

Doanh nghiệp này cũng dẫn lại vụ điều tra chống bán phá giá tôn thép mạ kẽm tại Australia năm 2015. Khi đó, phía nguyên đơn từng đưa ra mức cáo buộc biên độ bán phá giá đối với Việt Nam lên tới 16,26%. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét hồ sơ và thẩm tra số liệu thực tế, Tập đoàn Hoa Sen được áp mức thuế chống bán phá giá 0%.

Theo Hoa Sen, kết quả này cho thấy cáo buộc ban đầu không phản ánh kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

Đối với vụ việc lần này, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra Australia, cung cấp đầy đủ thông tin theo đúng quy định nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp cũng như uy tín ngành thép Việt Nam trên thị trường quốc tế.



