Kinh tế

VN-Index lên cao nhất trong hơn 5 tuần, cổ phiếu thép bất ngờ nổi sóng

V.Vinh

(NLĐO) - Tiếp nối đà phục hồi, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận một nhịp khởi sắc đồng đều và rực rỡ với cú bứt phá ngoạn mục của nhóm thép

Bước vào phiên giao dịch mới, tâm lý giới đầu tư đã trở nên lạc quan hơn hẳn trước những thông tin vĩ mô quốc tế. Những tín hiệu hạ nhiệt và chuyển biến mới trong quá trình đàm phán giữa Mỹ và Iran đã giúp thị trường trút bỏ được gánh nặng lo âu về rủi ro địa chính trị.

Sự cởi mở trong tâm lý đã tạo tiền đề cho một phiên giao dịch khởi sắc khá đồng đều trên bình diện rộng.

Đóng cửa ngày giao dịch, chỉ số VN-Index tăng mạnh 16,69 điểm (tương đương 0,95%), tự tin vươn lên mốc 1.775,65 điểm, mức cao nhất từ đầu tháng 3. Niềm vui cũng hiện diện trên các sàn còn lại khi HNX-Index tăng 0,75 điểm (+0,30%) lên 252,41 điểm, và UPCoM-Index nhích 0,84 điểm (+0,66%) lên 128,54 điểm.

Chỉ số VN-Index tăng mạnh 16,69 điểm (tương đương 0,95%), tự tin vươn lên mốc 1.775,65 điểm, mức cao nhất từ đầu tháng 3

Điểm nhấn ấn tượng nhất trên bảng điện tử hôm nay chính là sự bứt phá đầy bất ngờ của nhóm cổ phiếu thép. Dòng tiền đầu cơ đổ bộ mạnh mẽ đã đẩy hàng loạt mã ngành này tăng phi mã. Tiêu biểu là HSG bật tăng kịch trần, tới 6,8% và NKG cũng tăng hết biên độ, 6,7% lên 15.050 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu "anh cả" Hòa Phát HPG cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 2,7%, cùng VGS (Ống thép Việt Đức), bứt phá 5,8%.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp thép liên tiếp điều chỉnh giá bán. Đáng chú ý, trong ngày 14-4, Hòa Phát thông báo tăng giá khoảng 500.000 đồng/tấn đối với các sản phẩm tôn mạ màu và tôn mạ lạnh.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã đồng loạt tăng giá ở dòng tôn mạ. Cụ thể, Hoa Sen điều chỉnh tăng 300 đồng/kg từ ngày 5-4, cao hơn mức tăng phổ biến 100 - 200 đồng/kg trong tháng 3. Nam Kim tăng liên tiếp 500 đồng/kg trong các ngày 5 và 6-4.

Bên cạnh "sóng" thép, đà tăng của thị trường mang đậm dấu ấn của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là sự trỗi dậy của bộ ba quyền lực "họ" Vingroup. Cổ phiếu VHM trở thành đầu tàu dẫn dắt khi tăng vọt 4,9%, theo sát là VIC bứt phá 3,4% và VRE giữ vững sắc xanh với mức tăng 1,3%.

Ngoài ra, sự cộng hưởng từ nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng góp phần không nhỏ vào việc củng cố đà tăng chung. Rổ VN30 kết phiên tăng vọt 20,89 điểm lên 1.946,55 điểm, với sự hỗ trợ tích cực từ các mã ngân hàng giữ vững sắc xanh như VPB (+1,7%), ACB (+1,1%), MBB (+0,9%) và TCB (+0,5%) cùng các mã cổ phiếu vốn hóa lớn khác.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận áp lực điều chỉnh cục bộ tại nhóm năng lượng - dầu khí với sự suy giảm của PVD (-2,5%), PVS (-1,7%) hay GAS (-1,7%).

Dù điểm số thăng hoa và độ rộng thị trường khá tích cực, phiên giao dịch hôm nay vẫn để lại một chút tiếc nuối khi dòng tiền chưa thực sự bùng nổ. Thanh khoản trên sàn HoSE chỉ duy trì ở mức trung bình, chưa bứt phá, với tổng giá trị khớp lệnh và thỏa thuận đạt 23.451 tỉ đồng, tương ứng hơn 889 triệu cổ phiếu được sang tay.

Điểm cộng lớn trong bối cảnh thanh khoản đi ngang là động thái tích cực từ dòng vốn ngoại. Khối ngoại đã quay lại mua ròng nhẹ với giá trị 153,65 tỉ đồng trên sàn HoSE (mua vào 2.310,45 tỉ đồng, bán ra 2.156,80 tỉ đồng). Động thái giải ngân này, dù quy mô chưa quá lớn nhưng cũng là một tín hiệu trấn an quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho các nhà đầu tư nội trong nỗ lực chinh phục các mốc kháng cự tiếp theo của VN-Index.

