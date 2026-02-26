Tập trung tuyên truyền, khẳng định cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Sáng 26-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Báo cáo tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết Bộ đã chỉ đạo toàn ngành hướng dẫn các cơ quan báo chí, các địa phương tổ chức tốt hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội Đảng gắn với tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh cho biết Bộ VH-TT-DL được giao chủ trì 7 nhiệm vụ và phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan triển khai 3 nhiệm vụ. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Bộ đã ban hành các văn bản, kế hoạch hướng dẫn để triển khai thực hiện.

Về một số kết quả chủ yếu trong công tác thông tin tuyên truyền, Thứ trưởng Thường trực cho biết Bộ đã chỉ đạo toàn ngành chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các địa phương tổ chức tốt hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa, thể thao để chào mừng Đại hội Đảng gắn với tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Cụ thể, tổ chức thành công Hội nghị tập huấn toàn quốc báo chí tuyên truyền bầu cử theo hình thức trực tuyến từ Trung ương tới 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố với sự tham dự của nhiều đại biểu chủ yếu là lãnh đạo và phóng viên các báo, đài; góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, bảo đảm tính chính xác, khoa học hiệu quả.

Cùng với đó, tổ chức thành công Tuần phim Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên và chào mừng Đại hội XIV của Đảng; tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử; lựa chọn 41 mẫu tranh in và phát hành 34.000 bản gửi các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở đó, các địa phương đã chủ động triển khai pano, áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền trực quan tại khu vực trung tâm, trụ sở cơ quan, khu dân cư, tạo không khí phấn khởi, trang trọng.

Bộ cũng đã kịp thời định hướng nội dung và quản lý chặt chẽ hoạt động tuyên truyền; bám sát nội dung của cuộc bầu cử và theo đúng tiến độ. Theo đó, tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cuộc bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu, kết quả tổ chức các hội nghị Hiệp thương; danh sách những người ứng cử...

Bộ VH-TT-DL cũng đã phối hợp tăng cường hệ thống thông tin cơ sở; tăng thời lượng phát thanh, chuyên mục chuyên đề, tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, màn hình LED ở các cơ sở, địa phương; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, khu dân cư và hoạt động đoàn thể; vùng dân tộc thiểu số tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, xe ô tô lưu động.

Bên cạnh đó, chú trọng công tác thông tin đối ngoại; đã đăng tải gần 230 tin, bài tiếng Việt (được dịch ra nhiều thứ tiếng) để giới thiệu về cuộc bầu cử, giới thiệu hình ảnh về một cuộc bầu cử dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của Việt Nam.

Đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trước và trong cuộc bầu cử

Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh đánh giá công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua tạo hiệu quả tốt và hình thức tuyên truyền cũng đa dạng, phong phú, bảo đảm đúng định hướng, chính xác, khoa học, tạo không khí dân chủ, phấn khởi, nhận được sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh cho biết Bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đậm nét, bám sát yêu cầu của cuộc bầu cử; gồm công tác niêm yết danh sách chính thức người ứng cử và tổ chức vận động bầu cử; tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên; các nguyên tắc bầu cử, quy trình bầu cử và quyền công dân đi bầu cử; vận động cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu.

Tuyên truyền bầu không khí phấn khởi, tin tưởng, lạc quan của cử tri cả nước tự giác tham gia đi bầu cử cũng như các phong trào thi đua yêu nước từ Trung ương đến cơ sở. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và con người Việt Nam hướng tới tuyên truyền về cuộc bầu cử.

Đồng thời tuyên truyền kết quả thành công của cuộc bầu cử, khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ Nhất của HĐND các cấp...

"Trong đó, lưu ý đến việc đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trước và trong cuộc bầu cử, đặc biệt là trên không gian mạng; tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân" Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh.