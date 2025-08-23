Tất cả người khuyết tật đều được cấp thẻ BHYT miễn phí?

Theo khoản 3 Điều 12 Luật BHYT 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi năm 2024), người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Kể từ ngày 1-7-2025, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia BHYT.

Trong khi đó, căn cứ khoản 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng.

Như vậy, kể từ ngày 1-7-2025, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia BHYT. Đồng nghĩa với việc họ được cấp thẻ BHYT miễn phí. Ngược lại, người khuyết tật nhẹ không thuộc nhóm được trợ cấp xã hội, nên nếu muốn có thẻ BHYT, họ cần tự đóng phí hoặc tham gia theo hình thức hộ gia đình.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 22 Luật Người khuyết tật năm 2010 quy định rõ: "Người khuyết tật được hưởng chính sách BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT". Do đó, khi tham gia BHYT, người khuyết tật (dù được nhà nước hỗ trợ hay tự đóng) đều được đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh như các đối tượng khác.

Trong một số trường hợp đặc biệt, người khuyết tật nặng hoặc không thể đi lại còn có thể được khám chữa bệnh tại nhà và nếu đủ điều kiện theo quy định, chi phí này sẽ được quỹ BHYT chi trả.