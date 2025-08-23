Tất cả người khuyết tật đều được cấp thẻ BHYT miễn phí?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tất cả người khuyết tật đều được cấp thẻ BHYT miễn phí?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, không phải trường hợp người khuyết tật nào cũng được cấp thẻ BHYT miễn phí.

Theo khoản 3 Điều 12 Luật BHYT 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi năm 2024), người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thuộc nhóm do ngân sách nhà nước đóng BHYT.

Tất cả người khuyết tật đều được cấp thẻ BHYT miễn phí?- Ảnh 1.

Kể từ ngày 1-7-2025, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia BHYT.

Trong khi đó, căn cứ khoản 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng bao gồm người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng.

Như vậy, kể từ ngày 1-7-2025, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia BHYT. Đồng nghĩa với việc họ được cấp thẻ BHYT miễn phí. Ngược lại, người khuyết tật nhẹ không thuộc nhóm được trợ cấp xã hội, nên nếu muốn có thẻ BHYT, họ cần tự đóng phí hoặc tham gia theo hình thức hộ gia đình.

Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 22 Luật Người khuyết tật năm 2010 quy định rõ: "Người khuyết tật được hưởng chính sách BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT". Do đó, khi tham gia BHYT, người khuyết tật (dù được nhà nước hỗ trợ hay tự đóng) đều được đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh như các đối tượng khác.

Trong một số trường hợp đặc biệt, người khuyết tật nặng hoặc không thể đi lại còn có thể được khám chữa bệnh tại nhà và nếu đủ điều kiện theo quy định, chi phí này sẽ được quỹ BHYT chi trả.

Tin liên quan

Đăng ký BHYT ở TP HCM, đến tỉnh thành khác khám chữa bệnh có được thanh toán?

Đăng ký BHYT ở TP HCM, đến tỉnh thành khác khám chữa bệnh có được thanh toán?

(NLĐO)- Quy định tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi công tác, học tập, nghỉ phép được bảo quyền lợi khám chữa bệnh bằng BHYT không bị gián đoạn.

25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử đã tích hợp trên VNeID

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tích hợp 25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử...

Thay đổi lớn về quyền lợi BHYT với bệnh nhân ngoại trú trái tuyến

(NLĐO) - Người bệnh BHYT khám ngoại trú trái tuyến được quỹ chi trả theo lộ trình, thay vì phải tự thanh toán như trước.

người khuyết tật ngân sách nhà nước hộ gia đình khám chữa bệnh BHYT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo