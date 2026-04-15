Thời sự

Tạt đầu xe khác, người điều khiển và chủ xe bị xử phạt 51 triệu đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Từ clip của quần chúng nhân dân, lực lượng CSGT ở Thanh Hóa đã vào cuộc xử lý xe ô tô 7 chỗ có hành vi vượt, tạt đầu xe khác không đúng quy định

Ngày 15-4, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã vào cuộc làm rõ clip đăng tải trên mạng xã hội cảnh 1 xe ô tô 7 chỗ vượt, tạt đầu xe khác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh xe ô tô 7 chỗ vượt, tạt đầu xe khác sai quy định. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 14-4, qua tiếp nhận phản ánh của quần chúng nhân dân và thông tin đăng tải trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đã nhanh chóng xác minh, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện và người điều khiển xe ô tô 7 chỗ.

Kết quả xác minh, vào hồi 17 giờ 7 phút ngày 5-4, xe ô tô 7 chỗ lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn gần nút giao Hạc Thành - Phan Bội Châu). Quá trình tham gia giao thông, anh T.T.M. (SN 1992, ngụ phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) đã thực hiện hành vi vượt xe không đúng quy định.

Clip ô tô 7 chỗ vượt xe, chèn ép xe khác ở Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, anh M. cho biết phương tiện này được anh mượn của chị L.T.T ở phường Hạc Thành, nhưng lại gắn biển giả.

Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng CSGT đã xử phạt anh M. 28 triệu đồng với lỗi vượt xe không đúng quy định, điều khiển xe có biển số không đúng; phạt chị T., người cho mượn xe, 23 triệu đồng với lỗi giao xe cho người tham gia giao thông dùng biển số giả.

CLIP: Khoảnh khắc ôtô 16 chỗ vượt xe đầu kéo dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng

(NLĐO)- Chiếc xe 16 chỗ đã cố vượt xe đầu kéo chạy phía trước trên đoạn đường chỉ có 2 làn, khúc dốc, trời mưa dễ trơn trượt nên có thể đây là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến một người chết, 6 người bị thương vào sáng nay.

Không cho vượt, xe khách bị chặn đập vỡ kính trên Quốc lộ 1

(NLĐO)- Ôtô 29 chỗ và ôtô bán tải chạy cùng chiều, xe bán tải muốn vượt nhưng lái xe khách không cho, xe bán tải ép xe 29 chỗ vào lề đường, 4 người đàn ông bước xuống dùng gậy đánh bóng chày tiến đến tấn công tài xế xe khách

Công an làm việc với nam thanh niên tạt đầu xe, tát liên tiếp người phụ nữ

(NLĐO)- Mâu thuẫn từ trước, nam thanh niên tạt đầu xe, hành hung phụ nữ trong ngõ gây xôn xao mạng xã hội.

