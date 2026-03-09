VIDEO: Bộ đội biên phòng Quảng Trị cứu kịp thời tàu cá ngư dân gặp nạn tại cửa biển Nhật Lệ

Sáng 9-3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ - Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị - cho biết lực lượng của đơn vị đã kịp thời tiếp cận, cứu nạn thành công một tàu cá bị sóng đánh úp khi đang trên đường vào cửa biển Nhật Lệ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 5 phút cùng ngày, tàu cá QB-11064 TS do ông Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1973, trú tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, chở theo 5 ngư dân, sau khi kết thúc chuyến đánh bắt trở về bờ.

Khi tàu di chuyển đến khu vực cửa Nhật Lệ thì gặp sóng lớn, bị đánh úp nghiêng và chìm một nửa thân tàu. Lúc này, 4 ngư dân đã được các tàu cá hoạt động gần đó phát hiện và kịp thời ứng cứu, riêng thuyền trưởng Nguyễn Tiến Hoàng vẫn bám lại trên tàu bị nạn.

Hình ảnh tàu cá gặp nạn

Lực lượng Đồn Biên phòng Nhật Lệ tiếp cận, ứng cứu tàu cá gặp nạn

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhanh chóng điều động xuồng ST660 cùng 4 cán bộ, chiến sĩ do đại úy Nguyễn Văn Thuận, Phó Đồn trưởng, trực tiếp chỉ huy ra hiện trường tổ chức cứu nạn.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút, tổ công tác đã tiếp cận được tàu QB-11064 TS và đưa ông Hoàng lên xuồng an toàn.

Sau đó, lực lượng biên phòng phối hợp huy động thêm các tàu cá của ngư dân tiếp cận hiện trường, dùng dây chằng buộc để cứu kéo phương tiện bị nạn. Đến nay, tàu cá đã được lật lại thăng bằng. Người dân và gia đình chủ tàu đang tiếp tục bơm nước ra khỏi khoang để đưa tàu nổi trở lại, chuẩn bị kéo vào bờ sửa chữa.

Được biết, tàu cá QB-11064 TS dài 13,25 m, hành nghề lưới rê. Tàu xuất bến đi khai thác hải sản lúc 15 giờ 53 phút ngày 8-3-2026.