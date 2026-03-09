HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tàu cá cùng 5 ngư dân bị sóng đánh úp tại cửa biển Nhật Lệ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Đang trên đường vào cửa Nhật Lệ, tàu cá ngư dân Quảng Trị bất ngờ bị sóng lớn đánh úp, 5 ngư dân rơi xuống biển và may mắn được phát hiện và ứng cứu.

VIDEO: Bộ đội biên phòng Quảng Trị cứu kịp thời tàu cá ngư dân gặp nạn tại cửa biển Nhật Lệ

Sáng 9-3, Đồn Biên phòng Nhật Lệ - Ban Chỉ huy BĐBP Quảng Trị - cho biết lực lượng của đơn vị đã kịp thời tiếp cận, cứu nạn thành công một tàu cá bị sóng đánh úp khi đang trên đường vào cửa biển Nhật Lệ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 5 phút cùng ngày, tàu cá QB-11064 TS do ông Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1973, trú tổ dân phố Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, chở theo 5 ngư dân, sau khi kết thúc chuyến đánh bắt trở về bờ.

Khi tàu di chuyển đến khu vực cửa Nhật Lệ thì gặp sóng lớn, bị đánh úp nghiêng và chìm một nửa thân tàu. Lúc này, 4 ngư dân đã được các tàu cá hoạt động gần đó phát hiện và kịp thời ứng cứu, riêng thuyền trưởng Nguyễn Tiến Hoàng vẫn bám lại trên tàu bị nạn.

Tàu cá gặp nạn tại cửa biển Nhật Lệ: 5 Ngư dân được cứu kịp thời - Ảnh 1.

Hình ảnh tàu cá gặp nạn

Tàu cá gặp nạn tại cửa biển Nhật Lệ: 5 Ngư dân được cứu kịp thời - Ảnh 2.

Lực lượng Đồn Biên phòng Nhật Lệ tiếp cận, ứng cứu tàu cá gặp nạn

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhanh chóng điều động xuồng ST660 cùng 4 cán bộ, chiến sĩ do đại úy Nguyễn Văn Thuận, Phó Đồn trưởng, trực tiếp chỉ huy ra hiện trường tổ chức cứu nạn.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút, tổ công tác đã tiếp cận được tàu QB-11064 TS và đưa ông Hoàng lên xuồng an toàn.

Sau đó, lực lượng biên phòng phối hợp huy động thêm các tàu cá của ngư dân tiếp cận hiện trường, dùng dây chằng buộc để cứu kéo phương tiện bị nạn. Đến nay, tàu cá đã được lật lại thăng bằng. Người dân và gia đình chủ tàu đang tiếp tục bơm nước ra khỏi khoang để đưa tàu nổi trở lại, chuẩn bị kéo vào bờ sửa chữa.

Được biết, tàu cá QB-11064 TS dài 13,25 m, hành nghề lưới rê. Tàu xuất bến đi khai thác hải sản lúc 15 giờ 53 phút ngày 8-3-2026.

Tin liên quan

Tàu cá cùng 2 ngư dân bỗng dưng mất tích trên biển Sơn Trà

Tàu cá cùng 2 ngư dân bỗng dưng mất tích trên biển Sơn Trà

(NLĐO) - Một tàu cá của ngư dân Quảng Trị mất tín hiệu giữa biển Sơn Trà, nhiều tàu cá đang hỗ trợ tìm kiếm.

Tàu cá lật ở cửa biển Nhật Lệ: 7 ngư dân rơi xuống biển, 1 người tử vong

(NLĐO) - Tàu cá hoạt động gần bờ tại cửa biển Nhật Lệ (Quảng Trị) bất ngờ bị lật cách bờ 100 m; 7 ngư dân rơi xuống biển, 1 ngư dân tử vong.

Báo Người Lao Động trao 300 lá cờ Tổ quốc, tiếp sức ngư dân Quảng Trị vươn khơi

(NLĐO) – 300 lá cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động đã được trao tận tay ngư dân Đồng Hới (Quảng Trị) nhằm tiếp thêm động lực để người dân yên tâm bám biển.

ngư dân gặp nạn trên biển cửa biển Nhật Lệ tàu cá lật ở cửa Nhật Lệ cứu nạn tàu cá Quảng Trị tàu cá QB-11064 TS bị lật bộ đội biên phòng cứu ngư dân Đồn biên phòng nhật lệ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo