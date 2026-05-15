HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tàu cá hỏng máy giữa biển, 14 ngư dân chờ ứng cứu

T.Trực

(NLĐO) – Hiện tàu cá cùng 14 ngư dân Quảng Ngãi sau nhiều giờ tàu hỏng máy đang trôi trên biển, chưa có tàu ứng cứu.

Sáng 15-5, bà Nguyễn Thị Hòa (vợ ông Bùi Đức Quang – chủ tàu cá QNg 95209 TS), cho biết đến sáng nay, sau nhiều giờ tàu của chồng bà gặp nạn, hiện vẫn chưa có tàu tiếp cận hỗ trợ.

"Các thuyền viên trên tàu hiện rất lo lắng vì thời tiết trên biển có thể diễn biến xấu trong những ngày tới. Gia đình rất mong cơ quan chức năng điều tàu cứu hộ để ứng cưu", bà Hòa nói.

- Ảnh 1.

Tàu câu mực của ngư dân xã Bình Sơn

Theo báo cáo UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), tàu cá QNg 95209 TS dài hơn 19 mét, công suất 415 CV, đăng ký nghề câu, do ông Bùi Đức Quang (51 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 10-5 tại Trạm Kiểm soát biên phòng An Hòa (thành phố Đà Nẵng), trên tàu có 14 ngư dân, đăng ký hành nghề câu mực ở vùng biển Hoàng Sa.

Sáng 14-5, khi tàu cá QNg 95209 TS đang di chuyển đến khu vực có tọa độ 14°53'28"N-111°56'07"E (cách cửa biển Kỳ Hà, thành phố Đà Nẵng khoảng 190 hải lý) thì tàu bị gãy trục cốt máy chính và thả trôi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bình Sơn đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ cứu hộ, lai dắt tàu cá hỏng máy cùng các thuyền viên vào bờ an toàn.

UBND xã Bình Sơn đã phối hợp Đồn biên phòng Bình Thạnh báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị gia đình thường xuyên giữ liên lạc với tàu và báo cáo cho Đồn biên phòng Bình Thạnh nắm thông tin kịp thời hỗ trợ.

Tin liên quan

Tàu cá hỏng máy trên biển, 10 ngư dân Bình Định đang gặp nạn

Tàu cá hỏng máy trên biển, 10 ngư dân Bình Định đang gặp nạn

(NLĐO) – Trong lúc đánh bắt tại vùng biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 171 hải lý về hướng Đông Nam, tàu cá vỏ thép của ngư dân Bình Định bị hỏng máy, thả trôi tự do.

Tàu cá hỏng máy giữa biển, 9 thuyền viên đang lâm nguy

(NLĐO) – Một tàu cá Bình Định hỏng máy, thả trôi tự do giữa sóng to, gió lớn khiến 9 thuyền viên trên tàu đang lâm vào tình cảnh nguy cấp

Tàu hải quân xuất phát cứu nạn 36 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi trôi dạt trên biển

(NLĐO) - 2 tàu cá cùng 70 ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy trên biển, trong đó 1 chiếc đã được ứng cứu, chiếc còn lại đang được hải quân tiếp cận

tỉnh Quảng Ngãi cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin Thành phố Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo