Tàu cá hỏng máy giữa biển, 14 ngư dân chờ ứng cứu

Sáng 15-5, bà Nguyễn Thị Hòa (vợ ông Bùi Đức Quang – chủ tàu cá QNg 95209 TS), cho biết đến sáng nay, sau nhiều giờ tàu của chồng bà gặp nạn, hiện vẫn chưa có tàu tiếp cận hỗ trợ.

"Các thuyền viên trên tàu hiện rất lo lắng vì thời tiết trên biển có thể diễn biến xấu trong những ngày tới. Gia đình rất mong cơ quan chức năng điều tàu cứu hộ để ứng cưu", bà Hòa nói.

Tàu câu mực của ngư dân xã Bình Sơn

Theo báo cáo UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), tàu cá QNg 95209 TS dài hơn 19 mét, công suất 415 CV, đăng ký nghề câu, do ông Bùi Đức Quang (51 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 10-5 tại Trạm Kiểm soát biên phòng An Hòa (thành phố Đà Nẵng), trên tàu có 14 ngư dân, đăng ký hành nghề câu mực ở vùng biển Hoàng Sa.

Sáng 14-5, khi tàu cá QNg 95209 TS đang di chuyển đến khu vực có tọa độ 14°53'28"N-111°56'07"E (cách cửa biển Kỳ Hà, thành phố Đà Nẵng khoảng 190 hải lý) thì tàu bị gãy trục cốt máy chính và thả trôi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Bình Sơn đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ cứu hộ, lai dắt tàu cá hỏng máy cùng các thuyền viên vào bờ an toàn.

UBND xã Bình Sơn đã phối hợp Đồn biên phòng Bình Thạnh báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị gia đình thường xuyên giữ liên lạc với tàu và báo cáo cho Đồn biên phòng Bình Thạnh nắm thông tin kịp thời hỗ trợ.