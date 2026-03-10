HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tàu hải quân xuất phát cứu nạn 36 ngư dân tàu cá Quảng Ngãi trôi dạt trên biển

(NLĐO) - 2 tàu cá cùng 70 ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy trên biển, trong đó 1 chiếc đã được ứng cứu, chiếc còn lại đang được hải quân tiếp cận

Ngày 10-3, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho hay đã tiếp nhận thông tin về tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân gặp sự cố hỏng máy, trôi tự do trên biển. Hiện tàu HQ 950 đã xuất phát từ đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa thực hiện nhiệm vụ cứu nạn các ngư dân.

Tàu cá QNg 90459 TS đang ở tọa độ 12°00'N – 109°43'E, cách đảo Hòn Tre khoảng 28 hải lý về hướng Đông Nam, cách mũi Cam Linh - Cam Ranh khoảng 26 hải lý về hướng Đông Bắc. Do không khắc phục được sự cố, tàu phải thả trôi trên biển với tốc độ khoảng 2,5 hải lý/giờ.

Tàu HQ 950 đã liên lạc được với tàu cá QNg 90459 TS để nắm tình hình, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho ngư dân trong khi chờ lực lượng cứu nạn tiếp cận.

Tàu hải quân xuất phát cứu nạn 36 ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy trôi trên biển - Ảnh 1.

Tàu SAR 273 đang đưa tàu cá QNg 95157 TS vào bờ

Tàu cá QNg 90459 TS do ông Ngô Văn Cần (54 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 36 ngư dân, hành nghề câu mực xà. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh ngày 28-2 để ra khơi khai thác thủy sản.

Đến ngày 6-3, khi đang hoạt động trên biển, tàu gặp sự cố hỏng máy. Sau khi khắc phục tạm thời, các ngư dân điều khiển tàu chạy vào bờ. Tuy nhiên, đến sáng 9-3, tàu tiếp tục bị hỏng máy và không thể sửa chữa nên buộc phải thả trôi trên biển. 

Bà Nguyễn Thị Kim, vợ ông Ngô Văn Cần, cho biết sáng 10-3, ông đã dùng điện thoại vệ tinh liên lạc về gia đình. Theo ông Cần, tàu vẫn thả trôi ngoài biển, ngư dân đều an toàn nhưng một số người bị sốt. Ngoài khơi hiện có gió cấp 5-6 nên việc tiếp cận tàu để hỗ trợ gặp nhiều khó khăn.

Tàu hải quân xuất phát cứu nạn 36 ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy trôi trên biển - Ảnh 2.

Tàu cá QNg 95157 bị hỏng máy, thả trôi trên biển

Trong khi đó, tàu cá QNg 95157 TS do ông Bùi Hầu làm chủ, ông Bùi Minh Long (36 tuổi, trú xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Trên tàu có 34 ngư dân, hành nghề câu mực xà.

Đêm 5-3, khi đang hoạt động trên biển thì tàu này bị hỏng máy tại khu vực có tọa độ khoảng 112 độ bắc, 111 độ đông. Do không khắc phục được sự cố, tàu phải thả trôi tự do trên biển. Đến 16 giờ 50 phút ngày 8-3, tàu QNg 95157 TS  trôi tại tọa độ 12°39′N - 111°50′E, cách đông đông bắc Nha Trang - Khánh Hòa khoảng 100 hải lý. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã báo cáo các cơ quan chức năng, điều động tàu cứu nạn SAR 273 tại Nha Trang khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ. 

Đến 16 giờ 48 phút ngày 9-3, tàu SAR 273 đã tiếp cận được tàu QNg 95157 TS, triển khai các biện pháp hỗ trợ và tổ chức lai dắt vào bờ.

Đến khoảng 5 giờ sáng 10-3, tàu SAR 273 đã đưa tàu cá QNg 95157 TS cùng toàn bộ 34 ngư dân vào cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV tại Nha Trang an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng.

