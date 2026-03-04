HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, hơn 100 người mất tích

Phương Linh

(NLĐO) - Sri Lanka ngày 4-3 đã cứu hộ một tàu chiến Iran gặp nạn ngoài khơi bờ biển nước này, trong đó có hơn 100 người vẫn còn mất tích.

Hải quân và Không quân Sri Lanka ngày 4-3 đã phát động một chiến dịch cứu hộ chung sau khi tàu chiến Iris Dena bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Nam, gần TP Galle. 

Phát ngôn viên của Hải quân Sri Lanka cho biết nhiệm vụ tập trung vào việc sơ tán các thành viên thủy thủ đoàn sau khi tàu phát tín hiệu cầu cứu báo cáo bị bắn trúng.

Báo cáo với Quốc hội Sri Lanka, Bộ trưởng Ngoại giao Vijitha Herath cho biết quân đội đã điều động tàu chiến và máy bay không quân tham gia nhiệm vụ cứu hộ.

Tàu chiến Iran chìm ngoài khơi Sri Lanka, hơn 100 người mất tích - Ảnh 1.

Iris Dena là một tàu khu trục lớp Moudge phục vụ trong Hạm đội phía Nam của Hải quân Iran. Ảnh: Fars News

Ít nhất 180 người có mặt trên tàu Iris Dena khi phương tiện gặp sự cố. Iris Dena bị hư hại phần chìm dưới nước, làm dấy lên lo ngại chiến hạm có thể bị trúng ngư lôi. 

Một quan chức Sri Lanka cấp cao cho biết 32 người đã được cứu sống và đưa đến bệnh viện. Bác sĩ Anil Jasinghe cho biết một người trong tình trạng nguy kịch, 7 người đang được điều trị khẩn cấp và những người khác bị thương nhẹ.

Iris Dena là một tàu khu trục lớp Moudge phục vụ trong Hạm đội phía Nam của Hải quân Iran. Chiến hạm này đã tham gia cuộc tập trận hải quân đa quốc gia MILAN 2026 được tổ chức tại Visakhapatnam, Ấn Độ.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh xung đột Israel - Mỹ - Iran bước sang ngày thứ 5. Các vụ nổ tiếp tục vang lên ở Tehran còn Iran tiếp tục trả đũa đồng minh của Mỹ khắp vùng Vịnh. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột có thể kéo dài một tháng hoặc lâu hơn, với gần 800 người đã thiệt mạng ở Iran. 

Trong khi đó, Israel cũng phóng tên lửa vào Lebanon để trả đũa Hezbollah. Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một đợt tấn công của Israel nhằm vào một khu dân cư ở TP Baalbeck. Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết Israel đã tấn công hơn 250 mục tiêu của Hezbollah ở Lebanon trong 48 giờ qua.

F-35 không chiến ở Tehran, Israel tuyên bố " rắn" với người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran

F-35 không chiến ở Tehran, Israel tuyên bố " rắn" với người kế nhiệm Lãnh tụ Tối cao Iran

(NLĐO) - Phía Israel tuyên bố một chiếc F-35l của nước này vừa bắn hạ chiến đấu cơ YAK-130 của Iran.

Ảnh vệ tinh phơi bày thiệt hại nghiêm trọng của Iran

(NLĐO) - Ảnh vệ tinh do Công ty Vantor (Mỹ) cung cấp cho thấy Iran chịu những thiệt hại nặng nề sau các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel.

Iran tuyên bố hạ F-15 bằng hệ thống tự chế tạo, đẩy lùi tàu sân bay Mỹ

(NLĐO) - Quân đội Mỹ tuyên bố đã ném bom hơn 2.000 mục tiêu ở Iran và sẽ tiếp tục tấn công 24/7, trong khi tổng thống Mỹ đòi "cắt đứt" với Tây Ban Nha.

