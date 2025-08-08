Tàu chở hơn 3.800 tấn dầu FO cháy lớn gần Côn Đảo

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết toàn bộ 20 thuyền viên tàu GT Unity (trọng tải 7.631 tấn - quốc tịch Việt Nam) đã được cứu an toàn sau vụ cháy lớn ở buồng máy khi tàu này đang hoạt động trên biển, cách Côn Đảo hơn 100 hải lý.

Trước đó, hồi 11 giờ 52 phút ngày 8-8, Vietnam MRCC nhận thông tin từ tàu Androusa (quốc tịch Liberia) và Đài Cospas-Sarsat về việc tàu GT Unity bị cháy do chập điện khi cách Nam Đông Nam Côn Đảo khoảng 104 hải lý, cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 191 hải lý.

Lúc này, tàu GT Unity đang vận chuyển 3.872 tấn dầu thô FO, hành trình từ Malaysia về Dung Quất. Thời điểm xảy ra sự cố, 16/20 thuyền viên đã rời tàu.

Tàu dầu bị cháy cách Côn Đảo hơn 100 hải lý

Ngay sau khi nhận tin báo, Vietnam MRCC lập tức liên lạc, đề nghị tàu Androusa quay lại hỗ trợ tàu gặp nạn.

Tại sở chỉ huy, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười trực tiếp chỉ đạo, phát thông báo hàng hải, huy động khẩn cấp các phương tiện cứu nạn, thông báo cho hải quân, cảnh sát biển và các lực lượng liên quan phối hợp ứng cứu.

Lúc 13 giờ 15 phút, tàu SAR 413 được điều động từ Vũng Tàu ra hiện trường, đồng thời thông tin được báo cáo với Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Sở chỉ huy tiền phương được thành lập tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III ở Vũng Tàu.

Tàu Androusa cứu được toàn bộ thuyền viên tàu gặp nạn

Đến chiều cùng ngày, Androusa đã tiếp cận được hiện trường, cứu toàn bộ 20 thuyền viên lên tàu an toàn.

Để kịp thời ghi nhận, Cục trưởng Lê Đỗ Mười đã quyết định tặng giấy khen cho thuyền trưởng và tập thể thuyền viên tàu Androusa vì hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm cao trong cứu nạn.