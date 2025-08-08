HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế

Bài, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo lần thứ I đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế

Sáng 8-8, Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM cùng lãnh đạo TP HCM và nguyên lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo qua các thời kỳ cùng 109 đại biểu chính thức, đại diện cho 697 đảng viên của Đặc khu Côn Đảo.

Chủ đề của đại hội "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân; phát triển kinh tế bền vững gắn với du lịch văn hoá, lịch sử, tâm linh và sinh thái biển tầm cỡ khu vực, quốc tế".

Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được gửi hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo cho thấy nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, nguồn lực đầu tư hạn chế, Côn Đảo vẫn hoàn thành và vượt hầu hết chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, dịch vụ - du lịch giữ vai trò trụ cột, 6/6 chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Các dự án hạ tầng then chốt được triển khai như cấp điện bằng cáp ngầm 110kV từ đất liền, mở rộng cảng Bến Đầm, nâng cấp sân bay Cỏ Ống… Du lịch phát triển mạnh, được công nhận là Khu du lịch quốc gia, đa dạng hóa sản phẩm từ văn hóa - lịch sử, tâm linh đến sinh thái biển. Nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP.

Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế- Ảnh 2.

Đại hội Đại biểu lần thứ I Đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025-2030

Văn hóa - xã hội khởi sắc với 12/13 chỉ tiêu hoàn thành, giáo dục và y tế được đầu tư, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế, lễ hội Bà Phi Yến được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quốc phòng - an ninh vững chắc, phong trào "Côn Đảo an toàn giao thông, không ma túy" lan tỏa. Công tác xây dựng Đảng đạt 13/13 chỉ tiêu, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, Côn Đảo vẫn còn một số hạn chế như hạ tầng điện, nước, giao thông có thời điểm chưa đáp ứng nhu cầu; kinh tế du lịch chưa khai thác hết tiềm năng; thu hút nhà đầu tư chiến lược còn khó; quản lý đất đai, xử lý rác thải tồn đọng chưa dứt điểm; xếp hạng cải cách hành chính thấp so với các địa phương khác.

Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo lần thứ I đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế, phát triển bền vững gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa, lịch sử; quốc phòng - an ninh vững chắc; chất lượng cuộc sống và hạnh phúc nhân dân được nâng cao.

Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế- Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Đặc khu Côn Đảo đã đạt được

Chỉ tiêu chủ yếu gồm, tốc độ tăng trưởng GRDP trên 8,4%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 29,75% so với 2025; 100% dân số sử dụng nước sạch; 100% chất thải sinh hoạt và y tế được xử lý; tỉ lệ hộ phân loại rác tại nguồn đạt 100% vào 2030; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì chuẩn nông thôn mới nâng cao; không còn hộ nghèo.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Côn Đảo tập trung ba khâu đột phá: Hoàn thiện hạ tầng xử lý nước thải, rác thải và phát triển giao thông xanh; phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng đảo thông minh.

Với quyết tâm "Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển bền vững", Đảng bộ và Nhân dân Côn Đảo hướng tới một nhiệm kỳ bứt phá, đưa đảo ngọc trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân Côn Đảo trong việc nâng cao đời sống, xây dựng địa phương trở thành "nơi có chỉ số hạnh phúc cao", xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, Côn Đảo cần xác định rõ "bản sắc riêng" làm nền tảng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Định vị Côn Đảo là nơi hội tụ giá trị văn hóa - lịch sử, sinh thái tự nhiên độc đáo, hướng tới hình ảnh "đảo xanh, thông minh, đáng sống" kết hợp hài hòa giữa phát triển hiện đại và bảo tồn di sản.

Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị kêu gọi nhà đầu tư đẳng cấp quốc tế, mở rộng sân bay, cảng biển và giao thông kết nối tại đảo; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp; đồng thời đầu tư bảo vệ môi trường, xử lý rác thải và nước thải đạt chuẩn, khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo.

Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế- Ảnh 5.

Trước đại hội, các đại biểu đã chung tay ủng hộ Đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa, lũ

Chủ tịch UBND TP HCM nêu rõ các định hướng địa phương cần tập trung để Côn Đảo bứt phá như xác định và phát huy bản sắc riêng; phát triển xanh, biến Côn Đảo thành điểm đến sinh thái - nghỉ dưỡng hàng đầu, thân thiện với môi trường. Đồng thời phải giữ vững quốc phòng, an ninh, phát huy vị trí chiến lược, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Địa phương cũng tập trung tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đại hội Đảng bộ Đặc khu Côn Đảo đang tiếp tục diễn ra với các tham luận của các đại biểu.

Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế- Ảnh 6.
Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế- Ảnh 7.
Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế- Ảnh 8.
Xây dựng Côn Đảo trở thành khu du lịch đẳng cấp khu vực và quốc tế- Ảnh 9.

Các đại biểu cũng chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ


Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thăm cựu tù chính trị Côn Đảo

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được thăm cựu tù chính trị Côn Đảo

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã thăm cựu tù chính trị Côn Đảo Nguyễn Xuân Viên và gia đình tại Côn Đảo

TP HCM trang trọng tổ chức Lễ giỗ Anh hùng liệt sĩ, người dân yêu nước tại Côn Đảo

(NLĐO)- Ngày 27 -7 hằng năm đồng thời là ngày giỗ chung của hơn 20.000 Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo.

Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử

(NLĐO) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Côn Đảo - Bản hùng ca bất tử" đã tái hiện sinh động trang sử oai hùng nơi "địa ngục trần gian" Côn Đảo.

