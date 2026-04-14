Quốc tế

Tàu dầu đầu tiên vượt qua eo biển Hormuz sau lệnh phong tỏa của Mỹ

Huệ Bình

(NLĐO) – Theo tờ The Independent của Anh, sáng 14-4, tàu chở dầu và hóa chất thuộc sở hữu của Trung Quốc mang tên Rich Starry đã đi qua eo biển Hormuz.

Đây là con tàu đầu tiên băng qua eo biển Hormuz và rời khỏi vùng Vịnh thành công kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lệnh phong tỏa vào sáng qua.

Dữ liệu hàng hải từ các công ty theo dõi dữ liệu tàu biển LSEG, MarineTraffic và Kpler cho thấy tàu Rich Starry rời điểm neo đậu Sharjah (ngoài khơi Dubai - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) vào ngày 13-4, tiếp cận eo biển Hormuz rồi quay ngược lại trước khi chính thức tiến vào biển Ả Rập vào sáng nay.

Điểm đáng lưu ý là cả con tàu này và chủ sở hữu của nó là công ty vận tải biển Thượng Hải Xuân Nhuận (Shanghai Xuanrun Shipping Co. Ltd.) đều đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vì các giao dịch liên quan đến Iran.

Con tàu mang theo thủy thủ đoàn người Trung Quốc, vận chuyển khoảng 250.000 thùng methanol vừa được bốc xếp lên tàu từ cảng Hamriyah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tàu Rich Starry tiến vào vùng nước hẹp gần đảo Qeshm của Iran rồi quay đầu, nhưng chỉ vài giờ sau đó đã tiếp tục hành trình rời khỏi khu vực này. Ảnh: Lloyd's List Intelligence /Seasearcher

Trước hành động của Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 14-4 gọi lệnh phong tỏa này là một bước đi "nguy hiểm và thiếu trách nhiệm".

Ông Quách phát biểu: "Trong bối cảnh các bên liên quan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự và thực hiện các chiến dịch phong tỏa sẽ chỉ làm trầm trọng thêm các mâu thuẫn và gia tăng căng thẳng. Trung Quốc kêu gọi các bên tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận ngừng bắn, tập trung vào đối thoại và đàm phán hòa bình... nhằm sớm khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển".

Bắc Kinh khẳng định chỉ có chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch mới có thể tạo điều kiện cho một giải pháp lâu dài.

Tàu Rich Starry (trước đây có tên là Full Star) và chủ sở hữu là công ty Shanghai Xuanrun đã bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt do có các giao dịch với Iran. Ảnh: VesselFinder

Những diễn biến trên tiếp diễn sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ chặn các tàu Iran và bất kỳ tàu nào đã trả phí cho Iran. Ông khẳng định hôm 13-4 rằng các tàu tấn công nhanh của Iran nếu tiếp cận khu vực phong tỏa sẽ bị tiêu diệt.

Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các tàu bè sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị "đánh chặn, chuyển hướng và bắt giữ" bất kể treo cờ nước nào.

Đáp lại, Tehran đe dọa sẽ tấn công các tàu hải quân đi qua eo biển và trả đũa các cảng của các nước láng giềng vùng Vịnh. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận eo biển đều sẽ bị coi là vi phạm lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, các đồng minh NATO bao gồm Anh và Pháp tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc xung đột hay chiến dịch phong tỏa nào, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết là phải mở lại tuyến đường thủy huyết mạch.

Căng thẳng bùng phát sau khi các vòng đàm phán tại Islamabad vào ngày 11-4 giữa Mỹ và Iran thất bại. Phía Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu và phía Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã không thể đạt được thỏa thuận lâu dài do còn nhiều khác biệt.

Tuy nhiên, hãng tin AP mới đây dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran có thể được tổ chức vào ngày 16-4.

Tin liên quan

Iran đòi 5 nước Trung Đông bồi thường

(NLĐO) - Mỹ và Iran đang cân nhắc tiến hành vòng đàm phán thứ hai sau khi vòng đàm phán đầu tiên thất bại tại thủ đô Islamabad - Pakistan cuối tuần qua.

Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ tiến gần Trung Đông

(NLĐO) - Giới chức quốc phòng Mỹ chưa công bố đầy đủ nhiệm vụ cụ thể của tàu sân bay USS George H.W. Bush.

Hải quân Mỹ ráo riết áp sát bờ biển Iran, nằm trọn trong hỏa lực đối phương

(NLĐO) – Hiện có hơn 15 tàu chiến của Hải quân Mỹ đang tham gia chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz.

