Quốc tế

Tàu sân bay thứ 3 của Mỹ tiến gần Trung Đông

Hải Hưng

(NLĐO) - Giới chức quốc phòng Mỹ chưa công bố đầy đủ nhiệm vụ cụ thể của tàu sân bay USS George H.W. Bush.

USS George H.W. Bush đã vào Địa Trung Hải, nâng số tàu sân bay Mỹ tại Trung Đông và gần đó lên 3 chiếc.

Hệ thống theo dõi hải quân nguồn mở cùng thông tin an ninh khu vực ghi nhận tàu sân bay USS George H.W. Bush đã đi qua eo biển Gibraltar để vào Địa Trung Hải ngày 13-4.

Điều này đồng nghĩa Mỹ đã triển khai 3 tàu sân bay hoạt động trong hoặc lân cận các vùng biển khu vực Trung Đông trong lúc chiến dịch tấn công Iran diễn ra. 

Các tàu sân bay này gồm USS George H.W. Bush, USS Gerald R. Ford và USS Dwight D. Eisenhower.

Mỹ đưa siêu tàu sân bay thứ 3 vào Địa Trung Hải - Ảnh 1.

Mỹ triển khai tàu sân bay cho chiến dịch quân sự nhắm vào Iran kể từ ngày 28-2. Ảnh: Naval.com

Chiến dịch do Mỹ dẫn đầu được mô tả để "ứng phó các mối đe dọa gia tăng trong khu vực". Mỗi tàu sân bay nói trên có khả năng mang theo hơn 60 máy bay quân sự, gồm máy bay chiến đấu, máy bay tác chiến điện tử, máy bay trinh sát và trực thăng.

Khi hợp lại, 3 cụm tác chiến tàu sân bay tạo cho Mỹ năng lực không kích liên tục, phòng thủ tên lửa, thu thập tình báo và tấn công trên phạm vi rộng, từ Bắc Phi tới Đông Địa Trung Hải và một phần Trung Đông.

Việc Mỹ triển khai cùng lúc 3 tàu sân bay được xem là hiếm hoi, thường chỉ xuất hiện trong những giai đoạn căng thẳng lên tới đỉnh điểm. 

USS George H.W. Bush đặt căn cứ tại Norfolk, bang Virginia - Mỹ, được biên chế năm 2009. Với 2 lò phản ứng hạt nhân cùng biên đội hộ tống gồm tuần dương hạm tên lửa, tàu khu trục và tàu hỗ trợ, USS George H.W. Bush có thể hoạt động dài ngày và tham chiến độc lập như một cụm tác chiến hoàn chỉnh.

Giới chức quốc phòng Mỹ chưa công bố đầy đủ nhiệm vụ cụ thể của USS George H.W. Bush. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ cho biết chiến dịch nói trên  tập trung vào răn đe, bảo vệ lực lượng, bảo vệ nhân sự Mỹ, đồng minh và các tuyến hàng hải quốc tế.

Động thái này diễn ra giữa lúc Mỹ tuyên bố đã bắt đầu phong tỏa toàn bộ các cảng của Iran, đồng thời áp dụng phong tỏa một phần tại eo biển Hormuz sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa đôi bên tại Pakistan đổ vỡ.

Các tàu đi và đến những cảng không thuộc Iran về mặt kỹ thuật vẫn được phép qua lại nhưng phải đặt dưới sự giám sát của hải quân Mỹ, đối mặt nguy cơ bị chặn kiểm tra.

Hàng trăm tàu chở dầu hiện mắc kẹt tại vịnh Ba Tư, vịnh Oman và biển Ả Rập trong lúc chờ hướng dẫn rõ hơn về lộ trình an toàn và rủi ro pháp lý.

Phía Iran tuyên bố biện pháp phong tỏa của Mỹ là bất hợp pháp và cảnh báo sẽ đáp trả nhằm vào tất cả các cảng vùng Vịnh nếu hoạt động hàng hải của Iran tiếp tục bị ngăn chặn.

Iran trước đó từng triển khai thủy lôi, máy bay không người lái, tên lửa và tàu tấn công tốc độ cao tại eo biển chiến lược Hormuz, theo Kenya Times.

Iran đe dọa các cảng Trung Đông khi Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz

(NLĐO) - Ngày 13-4, Iran tuyên bố "không cảng nào ở Trung Đông an toàn" để trả đũa lệnh phong tỏa Hormuz của Mỹ (có hiệu lực từ 21 giờ Việt Nam cùng ngày).

Chiến sự Trung Đông 13-4: Iran đe dọa "vòng xoáy chết người", Mỹ - Israel chuẩn bị chiến dịch mới

(NLĐO) - Trong khi cuộc đối đầu Mỹ - Iran khiến eo biển Hormuz "đóng băng", Israel tuyên bố sắp chiếm được thành trì Bint Jbeil của Hezbollah.

Anh không phong tỏa eo biển Hormuz cùng Mỹ; 2 tàu dầu chạy đua "phá vây"

(NLĐO) - Anh lựa chọn triển khai tàu quét mìn thay vì tàu chiến để hỗ trợ mở cửa eo biển Hormuz; một số tàu vận tải bắt đầu lộ trình thoát khỏi vịnh Ba Tư.

