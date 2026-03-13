Tàu gỗ dài 15m, không người dạt vào bờ biển Quảng Trị

Chiều 13-3, UBND xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một chiếc tàu gỗ không người lái dạt vào bờ biển thôn Thử Luật.

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Ngô Thế Biên (SN 1985, ngụ thôn Thử Luật) phát hiện một tàu gỗ trôi dạt vào bãi biển thôn Thử Luật nên báo tin cho cơ quan chức năng.

Chiếc tàu gỗ dài 15, không người dạt vào bờ biển thôn Thử Luật, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Phương Nguyễn

Phần sàn và mũi tàu bị hư hỏng nặng

Qua kiểm tra, chiếc tàu gỗ này được sơn màu đỏ, dài 15m, rộng 4m, cao 5m và không có người. Ở phía đỉnh tàu gỗ có treo một lá cờ, tuy nhiên không có số hiệu.

Chiếc tàu này bị hư hỏng nặng ở phần mũi và sàn tàu. Tại khoang buồng lái không có thiết bị lái, máy móc và ngư lưới cụ.

Sau khi kiểm tra, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hoàng và các lực lượng có liên quan lập biên bản và bàn giao chiếc tàu gỗ này cho địa phương quản lý. Đồng thời, đã thông báo cho các đồn biên phòng tuyến biển của tỉnh Quảng Trị để tiếp tục tìm kiếm chủ sở hữu tàu.