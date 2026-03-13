HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tàu gỗ dài 15m, không người dạt vào bờ biển Quảng Trị

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang tìm chủ sở hữu của chiếc tàu gỗ dài 15m, không có số hiệu và người bên trên dạt vào bờ biển Quảng Trị

Chiều 13-3, UBND xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị, xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một chiếc tàu gỗ không người lái dạt vào bờ biển thôn Thử Luật.

Theo đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, ông Ngô Thế Biên (SN 1985, ngụ thôn Thử Luật) phát hiện một tàu gỗ trôi dạt vào bãi biển thôn Thử Luật nên báo tin cho cơ quan chức năng.

Tàu gỗ không người dạt vào bờ biển Quảng Trị gây xôn xao cộng đồng - Ảnh 1.

Chiếc tàu gỗ dài 15, không người dạt vào bờ biển thôn Thử Luật, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Phương Nguyễn

Tàu gỗ không người dạt vào bờ biển Quảng Trị gây xôn xao cộng đồng - Ảnh 2.

Phần sàn và mũi tàu bị hư hỏng nặng

Tàu gỗ không người dạt vào bờ biển Quảng Trị gây xôn xao cộng đồng - Ảnh 3.

Qua kiểm tra, chiếc tàu gỗ này được sơn màu đỏ, dài 15m, rộng 4m, cao 5m và không có người. Ở phía đỉnh tàu gỗ có treo một lá cờ, tuy nhiên không có số hiệu.

Chiếc tàu này bị hư hỏng nặng ở phần mũi và sàn tàu. Tại khoang buồng lái không có thiết bị lái, máy móc và ngư lưới cụ.

Sau khi kiểm tra, Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hoàng và các lực lượng có liên quan lập biên bản và bàn giao chiếc tàu gỗ này cho địa phương quản lý. Đồng thời, đã thông báo cho các đồn biên phòng tuyến biển của tỉnh Quảng Trị để tiếp tục tìm kiếm chủ sở hữu tàu.

Tin liên quan

Tàu không người lái chạy lòng vòng, đôi vợ chồng ngư dân chết bất thường dưới biển

Tàu không người lái chạy lòng vòng, đôi vợ chồng ngư dân chết bất thường dưới biển

(NLĐO)- Tại khu vực vịnh Bái Tử Long, người dân bất ngờ phát hiện chiếc tàu cá đang chạy vòng vòng trên biển nhưng không có người nào điều khiển. Nhiều giờ sau đó, lực lượng tìm kiếm đã liên tiếp phát hiện thi thể của vợ chồng ngư dân chủ tàu dưới biển.

Ngư dân tiếp cận chiếc "tàu ma" trôi dạt trên biển

(NLĐO) - Sau khi phát hiện, ngư dân đã lai dắt chiếc tàu không người, có chữ nước ngoài trôi dạt trên biển vào âu tàu và báo cơ quan chức năng

Tiêu hủy chiếc "tàu ma" trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

(NLĐO) - Chiếc "tàu ma" này được làm bằng gỗ, dài 11 m, được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị hơn 3 tháng trước

cờ Tổ quốc tỉnh Quảng trị bờ biển Biên phòng tàu ma tàu gỗ thiết bị lá ngư lưới cụ số hiệu tàu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo