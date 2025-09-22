HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế Vấn đề nóng

Tàu Hải quân Anh HMS Richmond trở lại Việt Nam

Tin,ảnh: Xuân Mai

(NLĐO) - Tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond đã cập cảng Nhà Rồng- Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại TP HCM từ ngày 22 đến 25-9.

Dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, đại diện lãnh đạo UBND TP HCM. Ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam, cùng dự lễ đón tàu. 

Tàu Hải quân Anh HMS Richmond trở lại Việt Nam- Ảnh 1.

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond đã cập cảng cảng Sài Gòn, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại TP HCM từ ngày 22 đến 25-9

Diễn ra vào thời điểm Việt Nam và Anh kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược, chuyến thăm của tàu HMS Richmond thể hiện cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó hợp tác về an ninh, quốc phòng đang ngày càng được củng cố và phát triển.

Sĩ quan chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond, Trung tá Richard Kemp, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được đến thăm TP HCM. Chuyến thăm này không chỉ là cơ hội để chúng tôi tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam mà còn nhấn mạnh cam kết không ngừng của Anh trong việc thúc đẩy ổn định và an ninh toàn cầu ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”. 

Tàu Hải quân Anh HMS Richmond trở lại Việt Nam- Ảnh 2.

Tàu có chiều dài 133m, ngang 16,1m, trọng tải tối đa 4.900 tấn

Trong thời gian thăm TP HCM, thủy thủ đoàn tàu HSM Richmond gần 200 sĩ quan, thủy thủ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với cán bộ, chiến sĩ hải quân Việt Nam và tham quan một số di tích văn hóa, lịch sử, danh lam, thắng cảnh tại thành phố.

Nhân chuyến thăm của tàu HMS Richmond, Tổng Lãnh sự quán Anh cũng sẽ kết hợp tổ chức chuỗi hoạt động phong phú, trong đó có Lễ hội Mùa hè Vương Quốc Anh.

Tàu Hải quân Anh HMS Richmond trở lại Việt Nam- Ảnh 3.

Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, chủ trì đón tàu

Tàu hộ vệ tên lửa HMS Richmond thuộc lớp Type 23 được Hải quân Anh chế tạo và đưa vào biên chế từ năm 1993. Tàu có chiều dài 133m, ngang 16,1m, trọng tải tối đa 4.900 tấn. Vận tốc tàu có thể đạt 52 km/giờ với tầm hoạt động lên tới 14.000 km.

Tàu Hải quân Anh HMS Richmond trở lại Việt Nam- Ảnh 4.

Vận tốc tàu có thể đạt 52 km/giờ với tầm hoạt động lên tới 14.000km.

Tàu HSM Richmond được sử dụng trong các nhiệm vụ săn tàu ngầm, chống cướp biển, tội phạm xuyên biên giới và hỗ trợ nhân đạo. Tàu HMS Richmond đã từng thực hiện chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng vào năm 2021. 

Trong buổi tiếp chỉ huy cùng thủy thủ đoàn ở UBND TP HCM hôm 22-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao chuyến thăm ý nghĩa của tàu HMS Richmond nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Anh. 

Ông Thọ cho biết Anh là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của TP HCM trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển. Đặc biệt, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, với sự hỗ trợ tích cực của Tổng Lãnh sự quán Anh, TP HCM đã ký kết 3 Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác với các đối tác Anh. Đặc biệt, Anh đang tích cực chia sẻ kinh nghiệm với TP HCM về xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế. 


Tàu Hải quân Anh HMS Richmond trở lại Việt Nam- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ tiếp Sĩ quan chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond, Trung tá Richard Kemp.

Hai tổ chức nghiên cứu tài chính uy tín của Anh là TheCityUK và Viện Tony Blair đã tham gia tư vấn, phối hợp cùng TP HCM trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM. Những kết nối với Trung tâm Tài chính London cùng các buổi chia sẻ kinh nghiệm từ các đối tác Anh đã hỗ trợ thành phố tiếp cận những tri thức, kinh nghiệm thiết thực và hiệu quả.

Tàu Hải quân Anh HMS Richmond trở lại Việt Nam- Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Nguyễn Văn Thọ tặng quà cho Sĩ quan chỉ huy tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Richmond, Trung tá Richard Kemp

Ông Thọ đánh giá cao chuyến thăm lần này của thuyền trưởng và các thuyền viên tàu HMS Richmond, coi đây là biểu hiện sinh động của mối Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Anh. Trong chuyến thăm TP HCM lần này, các thuyền viên sẽ có nhiều hoạt động đa dạng như trao đổi chuyên môn, giao hữu bóng chuyền với hải quân Việt Nam, tham quan một số địa điểm văn hóa – lịch sử của TP HCM. Ông hy vọng sau chuyến thăm, các thuyền viên sẽ có những ấn tượng tốt đẹp về TP HCM và trở thành những sứ giả thiện chí, giúp chuyển tải thông điệp hòa bình, hữu nghị từ TP HCM đến người dân Anh.

