Tàu hỏa chở khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ ( PCCC-CNCH, Công an TP Hải Phòng), khoảng 10 giờ 36 phút ngày 17-4, tại Km 61+100 tuyến đường sắt thuộc địa phận phường Nam Đồng, TP Hải Phòng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khi ngọn lửa bùng phát tại 2 toa tàu hoả chở khách.

Theo thông tin ban đầu, khi tàu đang lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội thì bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen bao trùm khu vực.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết toa gặp sự cố là toa kéo rỗng, không chở hành khách nên không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ việc khiến khói lan rộng, ảnh hưởng đến giao thông trên Quốc lộ 5, gây ùn tắc cục bộ.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy sau vụ cháy, hai khoang phía sau bị lửa thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt.

2 toa tàu cháy trơ khung

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm 114 đã lập tức điều động lực lượng và phương tiện từ Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Khu vực 7 đến hiện trường. Nhờ triển khai đội hình và phương án chữa cháy kịp thời, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Toàn bộ hành khách trên tàu đã chủ động sơ tán xuống khu vực an toàn trước đó, không có trường hợp nào bị mắc kẹt.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định.