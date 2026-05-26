HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

"Tàu ma" chở nặng kho báu lộ diện sau 4 thế kỷ

Anh Thư

(NLĐO) - Trong quá trình nạo vét để mở rộng một cảng biển ở Tây Ban Nha, một "tàu ma" chở nhiều khẩu pháo và bạc đã lộ diện từ đáy bùn sâu.

Theo Heritage Daily, các nhà khảo cổ đặt tên cho "tàu ma" vừa được phát hiện ngoài khơi Tây Ban Nha là Delta I. Xác tàu này đã tình cờ lộ ra trong quá trình nạo vét đáy biển ngoài khơi TP Cádiz - Tây Ban Nha để mở rộng một cảng container.

Được mô tả là "xác tàu kho báu", Delta I chứa nhiều hiện vật đắt giá và hứa hẹn mở ra những thông tin mới về mạng lưới buôn lậu và thương mại hàng hải ở Đại Tây Dương.

"Tàu ma" chở nặng kho báu lộ diện sau 4 thế kỷ - Ảnh 1.

Hiện trường khai quật "tàu ma" Delta I - Ảnh: Cadiz Directo

Cuộc khai quật do Trung tâm Khảo cổ học dưới nước của Viện Di sản Lịch sử Andalusia (Tây Ban Nha) chủ trì, đã trục vớt được một số hiện vật từ "xác tàu kho báu" Delta I, bao gồm 27 khẩu pháo và 18 thỏi bạc.

Phân tích các hiện vật được tìm thấy cho thấy "tàu ma" này được đóng theo truyền thống Ibero-Atlantic và hoạt động trong biên chế của Pháp vào nửa cuối thế kỷ 17.

Nó là một con tàu thương mại, chở lô hàng gồm vũ khí và bạc từ Thụy Điển cho các nhà buôn người Hà Lan, phản ánh sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp buôn bán vũ khí châu Âu trong thời kỳ đó.

Các nhà khảo cổ đã xác định được 5 cỡ nòng pháo khác nhau, có niên đại từ nửa cuối thế kỷ 16. Một số khẩu pháo bị hư hại nặng, thiếu một số bộ phận quan trọng.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng một số khẩu pháo có thể là đồ cũ đã không còn được sử dụng, được vận chuyển để làm vật dằn tàu. Một khả năng khác là thiệt hại xảy ra trong trận chiến hoặc tai nạn đã khiến con tàu này bị đắm.

18 thỏi bạc được trục vớt nặng đến nửa tấn và một thỏi trong số đó có khắc năm 1667, cung cấp manh mối quan trọng để xác định niên đại của cả hàng hóa và vụ chìm tàu.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ số bạc này là một phần của hoạt động buôn lậu bất hợp pháp, bởi lẽ vương triều Tây Ban Nha kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển kim loại quý đến từ châu Mỹ suốt thế kỷ thứ 17.

Vào thời kỳ đó, Cádiz đã trở thành một trung tâm thương mại ngày càng quan trọng nhờ cảng biển tự nhiên và hoạt động hàng hải ngày càng phát triển. Do vậy, nạn buôn lậu cũng tràn lan trong khu vực vào thời điểm đó.

Sự xuất hiện đồng thời của bạc và vũ khí trên "tàu ma" cũng làm nổi bật tính chất bất ổn của thương mại Đại Tây Dương trong một thời kỳ đầy rẫy xung đột hải quân, cạnh tranh chính trị và lợi ích kinh tế đối lập giữa các quốc gia châu Âu.

Tin liên quan

Một vật thể lạc loài ẩn giữa 16 mặt trăng Sao Hải Vương

Một vật thể lạc loài ẩn giữa 16 mặt trăng Sao Hải Vương

(NLĐO) - Các hình ảnh mới từ kính viễn vọng không gian James Webb vừa lật ngược giả thuyết kéo dài hàng thập kỷ về mặt trăng Nereid của Sao Hải Vương.

100 sinh vật kỳ lạ vừa đảo lộn lịch sử sự sống Trái Đất

(NLĐO) - Những hóa thạch vừa được khai quật ở Bắc Mỹ đã đẩy lùi một mốc tiến hóa quan trọng của sự sống Trái Đất về quá khứ xa hơn 10 triệu năm.

"Cầu pha lê tử thần" hiện ra giữa trời

(NLĐO) - Kính viễn vọng đặt trên đỉnh núi lửa ở Hawaii đã chụp được hình ảnh ngoạn mục về tinh vân Crystal Ball, một quả cầu pha lê đẹp và chết chóc.

buôn lậu Kho báu xác tàu tàu ma vũ khí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo