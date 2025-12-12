HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tàu NASA đứt liên lạc sau khi “bị giấu” bởi hành tinh khác

Anh Thư

(NLĐO) - Các hệ thống của tàu vũ trụ MAVEN vẫn hoạt động bình thường cho đến khi nó bay vòng ra phía sau hành tinh đỏ.

NASA cho biết họ vẫn không thể khôi phục được kết nối với tàu vũ trụ MAVEN mặc dù nó đã xuất hiện trở lại trong tầm mặt. MAVEN là chiến binh nghiên cứu sự tiến hóa của khí quyển và các chất dễ bay hơi trên Sao Hỏa, hành tinh láng giềng mà NASA kỳ vọng rằng có sự sống.

Theo cơ quan vũ trụ này, MAVEN vẫn hoạt động bình thường cho đến khi mất liên lạc với các trạm mặt đất thuộc Mạng lưới Không gian sâu của NASA vào ngày 6-12, khi nó bay khuất ra phía sau Sao Hỏa.

Đến ngày 9-12, con tàu đã xuất hiện một lần nữa ở phía bên kia của hành tinh, nhưng các nhà khoa học vẫn không thể nào thiết lập lại kết nối.

Tàu NASA đứt liên lạc sau khi “bị giấu” bởi hành tinh khác - Ảnh 1.

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA đã ngừng liên lạc với các trạm mặt đất sau khi nó bay khuất phía sau hành tinh đỏ - Ảnh: NASA

Cho đến hiện tại, NASA vẫn chưa thể biết được điều gì đã xảy ra với con tàu này trong thời gian nó "bị giấu" bởi hành tinh đỏ.

"Đội ngũ kỹ thuật và vận hành tàu vũ trụ đang điều tra sự cố bất thường để giải quyết tình huống. Thông tin chi tiết hơn sẽ được chia sẻ ngay khi có" - NASA đăng tải trên trang chủ.

Tàu vũ trụ MAVEN được phóng vào tháng 11-2013 và đi vào quỹ đạo Sao Hỏa vào tháng 9-2014.

Mục tiêu của sứ mệnh là khám phá tầng khí quyển trên - tầng ion của hành tinh này - cũng như sự tương tác với Mặt Trời và gió Mặt Trời để tìm hiểu về cách mà Sao Hỏa đã bị thất thoát khí quyển vào không gian.

HIểu được điều này sẽ giúp các nhà khoa học có cái nhìn sâu sắc về lịch sử khí quyển và khí hậu của Sao Hỏa, lịch sử của nước lỏng và khả năng sinh sống trên hành tinh này.

NASA vẫn tin tưởng rằng hành tinh đỏ đã được sinh và với các đặc điểm tương đồng Trái Đất, từng có các đồng bằng sông, đại dương... giống với Trái Đất. Quả thật, nó vẫn nằm trong "vùng sự sống" Goldilocks của hệ Mặt Trời cùng với Trái Đất và Sao Kim.

Nhưng các bằng chứng cho thấy khoảng 3 tỉ năm trước, Sao Hỏa đã bị mất đi khí quyển và nước vào không gian, hóa thành hành tinh sa mạc khô cằn, khiến phần lớn hoặc toàn bộ sự sống cũng biến mất theo.

Ngoài sứ mệnh chính, MAVEN còn đóng vai trò là trạm chuyển tiếp liên lạc cho các robot săn sự sống hoạt động trên bề mặt hành tinh đỏ như Curiosity và Perseverance.

Tin liên quan

Vật thể “chuyển kiếp” từ quá khứ 13 tỉ năm trước xuất hiện

Vật thể “chuyển kiếp” từ quá khứ 13 tỉ năm trước xuất hiện

(NLĐO) - Hình ảnh của một vật thể đang trải qua cái chết bùng nổ trong vũ trụ sơ khai đã "xuyên không" 13 tỉ năm để chạm đến Trái Đất.

NASA chụp được dấu hiệu sự sống ngoài Trái Đất từ 27 năm trước?

(NLĐO) - Các dữ liệu NASA thu thập được củng cố niềm tin về một đại dương có sự sống ở mặt trăng Europa của Sao Mộc.

Phát hiện "UFO" lỗ đen lao thẳng về phía Trái Đất

(NLĐO) - "UFO" đã lao ra từ một lỗ đen quái vật với tốc độ lên đến khoảng 57.000 km.

NASA tàu vũ trụ sự sống hành tinh đỏ MAVEN
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo