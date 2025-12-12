Tàu NASA đứt liên lạc sau khi “bị giấu” bởi hành tinh khác

NASA cho biết họ vẫn không thể khôi phục được kết nối với tàu vũ trụ MAVEN mặc dù nó đã xuất hiện trở lại trong tầm mặt. MAVEN là chiến binh nghiên cứu sự tiến hóa của khí quyển và các chất dễ bay hơi trên Sao Hỏa, hành tinh láng giềng mà NASA kỳ vọng rằng có sự sống.

Theo cơ quan vũ trụ này, MAVEN vẫn hoạt động bình thường cho đến khi mất liên lạc với các trạm mặt đất thuộc Mạng lưới Không gian sâu của NASA vào ngày 6-12, khi nó bay khuất ra phía sau Sao Hỏa.

Đến ngày 9-12, con tàu đã xuất hiện một lần nữa ở phía bên kia của hành tinh, nhưng các nhà khoa học vẫn không thể nào thiết lập lại kết nối.

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA đã ngừng liên lạc với các trạm mặt đất sau khi nó bay khuất phía sau hành tinh đỏ - Ảnh: NASA

Cho đến hiện tại, NASA vẫn chưa thể biết được điều gì đã xảy ra với con tàu này trong thời gian nó "bị giấu" bởi hành tinh đỏ.

"Đội ngũ kỹ thuật và vận hành tàu vũ trụ đang điều tra sự cố bất thường để giải quyết tình huống. Thông tin chi tiết hơn sẽ được chia sẻ ngay khi có" - NASA đăng tải trên trang chủ.

Tàu vũ trụ MAVEN được phóng vào tháng 11-2013 và đi vào quỹ đạo Sao Hỏa vào tháng 9-2014.

Mục tiêu của sứ mệnh là khám phá tầng khí quyển trên - tầng ion của hành tinh này - cũng như sự tương tác với Mặt Trời và gió Mặt Trời để tìm hiểu về cách mà Sao Hỏa đã bị thất thoát khí quyển vào không gian.

HIểu được điều này sẽ giúp các nhà khoa học có cái nhìn sâu sắc về lịch sử khí quyển và khí hậu của Sao Hỏa, lịch sử của nước lỏng và khả năng sinh sống trên hành tinh này.

NASA vẫn tin tưởng rằng hành tinh đỏ đã được sinh và với các đặc điểm tương đồng Trái Đất, từng có các đồng bằng sông, đại dương... giống với Trái Đất. Quả thật, nó vẫn nằm trong "vùng sự sống" Goldilocks của hệ Mặt Trời cùng với Trái Đất và Sao Kim.

Nhưng các bằng chứng cho thấy khoảng 3 tỉ năm trước, Sao Hỏa đã bị mất đi khí quyển và nước vào không gian, hóa thành hành tinh sa mạc khô cằn, khiến phần lớn hoặc toàn bộ sự sống cũng biến mất theo.

Ngoài sứ mệnh chính, MAVEN còn đóng vai trò là trạm chuyển tiếp liên lạc cho các robot săn sự sống hoạt động trên bề mặt hành tinh đỏ như Curiosity và Perseverance.