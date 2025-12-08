James Webb chụp được điều chưa từng thấy ở một hành tinh

Theo Sci-News, kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã chụp được một cảnh tượng chưa từng được thấy trước đó ở một hành tinh, có thể phản ánh những gì từng khiến Sao Hỏa trở nên chết chóc vài tỉ năm trước.

Thế giới xấu số đó là WASP-107b, một "hành tinh kẹo bông" nằm cách chúng ta 212 năm ánh sáng trong chòm sao Xử Nữ.

"Hành tinh kẹo bông" WASP-107b và sao mẹ - Ảnh đồ họa: Thibaut Roger

Biệt danh nghe khá đáng yêu của WASP-107b trên thực tế là một thảm họa.

Hành tinh này quay quá gần sao mẹ WASP-107 - gần hơn 16 lần so với khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời - với quỹ đạo chỉ 5,7 ngày.

Nhiệt độ trung bình bề mặt của nó lên tới 500 độ C, do độ gần so với sao mẹ và cả hiện tượng thủy triều nóng lên do quỹ đạo không tròn. Điều này khiến nó bị phồng to ra và có mật độ rất nhẹ, nên được ví với kẹo bông.

Phân tích dữ liệu James Webb, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Yann Carteret từ Đại học Geneva (Thụy Sĩ) phát hiện ra rằng nó vừa phun ra một đám mây khí heli khổng lồ do sự thất thoát khí quyển.

Trái Đất cũng thất thoát khí quyển với tốc độ khoảng 3 kg vật chất (chủ yếu là hydro) mỗi giây, một tốc độ không đáng kể so với bầu khí quyển dày đặc của nó, khiến chúng ta vẫn bình yên.

Nhưng WASP-107b mất mát nhiều hơn. "Các mô hình thoát khí quyển của chúng tôi xác nhận sự hiện diện của các luồng heli, cả phía trước và phía sau hành tinh, mở rộng theo hướng chuyển động quỹ đạo của nó, tới gần gấp 10 lần bán kính của hành tinh" - tiến sĩ Carteret nói.

Nhóm nghiên cứu cho rằng Sao Kim của hệ Mặt Trời có thể từng trải qua một quá trình tương tự, khiến nó bị mất hết nước và biến thành khối cầu nóng bỏng và cằn cỗi như ngày nay.

Ngoài heli, các nhà thiên văn học còn có thể xác nhận sự hiện diện của nước và dấu vết của các hỗn hợp hóa học bao gồm carbon monoxide, carbon dioxide và amoniac trong bầu khí quyển của WASP-107b.

Đây là những manh mối có giá trị để tái hiện lại lịch sử hình thành và di cư của nó: Hành tinh khổng lồ này có thể đã hình thành ở vị trí xa ngôi sao mẹ hơn rất nhiều, sau đó di chuyển lại gần và dần bị nung nóng, sưng phồng.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy.