Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Đường đi của một tàu NASA đã bị cắt ngang bởi một vùng đầy hạt tích điện, giải phóng bởi vật thể 3I/ATLAS.

3I/ATLAS là vật thể liên sao được hầu hết các nhà khoa học cho là một dạng sao chổi kỳ dị, mặc dù cũng có giả thuyết khác, ví dụ giáo sư Avi Loeb của Đại học Havard (Mỹ) cho rằng nó có hành vi giống một tàu vũ trụ của người ngoài Trái Đất.

Trong khi đó, tàu NASA sắp cắt ngang vùng không gian mà nó đã bay qua là Europa Clipper, chiến binh thám hiểm "mặt trăng sự sống" Europa của Sao Mộc, rời Trái Đất từ tháng 10-2024.

Tàu NASA sắp rơi vào "lưới điện" của vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất - Ảnh 1.

Tàu NASA Europa Clipper sắp bay ngang đuôi của vật thể liên sao bí ẩn 3I/ATLAS - Ảnh: JPL-NASA

Europa Clipper vẫn đang trên hành trình, dự kiến tới năm 2030 mới đến nơi.

Theo Space.com, các nhà khoa học tính toán rằng tàu vũ trụ này đang sắp bay ngang chiếc đuôi đầy hạt tích điện mà 3I/ATLAS để lại, điều sẽ khiến nó bị phủ bởi một tấm lưới vô hình làm bằng hạt tích điện.

Nhưng có một tin tốt: Thiết kế Europa Clipper cho phép nó dễ dàng chịu các tác động kiểu này.

Thay vào đó, một số nhà khoa học tin rằng cú "lọt lưới" của tàu NASA là cơ hội tuyệt vời để nhân loại hiểu thêm về vật thể liên sao 3I/ATLAS.

Một trong số đó là tiến sĩ Samuel Grant và các cộng sự từ Viện Khí tượng Phần Lan. Ông nói: "Chúng tôi hầu như không có dữ liệu về cấu trúc bên trong của sao chổi liên sao và các hệ sao đã hình thành nên chúng".

Vì vậy, cú bay ngang đuôi 3I/ATLAS là cơ hội ngàn vàng để tàu NASA lấy mẫu các vật liệu bên trong chiếc đuôi này, vốn có thể tiết lộ về thành phần hóa học và các đặc điểm khác liên quan đến "quê hương" cũng như môi trường mà nó đã đi qua trước khi đến với hệ Mặt Trời.

Điều này cũng giúp so sánh nó với các sao chổi trong hệ Mặt Trời, giải quyết nhiều khúc mắc xung quanh cách một hệ sao hình thành và phát triển.

Tin liên quan

Trái Đất đã nuốt một Trái Đất khác nguyên thủy hơn?

Trái Đất đã nuốt một Trái Đất khác nguyên thủy hơn?

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng trực tiếp đầu tiên về "tiền Trái Đất", một trong hai hành tinh nguyên thủy đã ghép thành Trái Đất ngày nay.

“Pháo đài ma” 3.500 tuổi hiện hình giữa sa mạc

(NLĐO) - Những bức tường lượn sóng bí ẩn được tìm thấy ở sa mạc Sinai của Ai Cập vừa được xác định là phần còn lại của một pháo đài cổ đại.

Lịch sử loài người thay đổi vì một chất độc

(NLĐO) - Một trong những yếu tố giúp chúng ta là loài người duy nhất chưa bị tuyệt chủng đã được hé lộ qua 51 chiếc răng hóa thạch.

vật thể tàu NASA Europa Clipper 3I/ATLAS sao chổi liên sao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo