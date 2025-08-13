Sáng 13-8, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai) đã bàn giao ông Trần Ngọc Thạch (53 tuổi; ngụ phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) cho gia đình sau khi ông được cứu trong tình trạng kiệt sức.

Lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe ngư dân Trần Ngọc Thạch. ẢNH: KHÁNH LÂM

Theo thông tin ban đầu, ông Thạch là lao động trên tàu cá PY-4086 TS, hành nghề lưới kéo.

Khoảng 16 giờ ngày 11-8, khi tàu đang khai thác thủy sản tại vùng biển xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai thì bị một tàu sắt màu đen, không rõ số hiệu, bất ngờ lao tới đâm trực diện, khiến tàu cá chìm. Sau va chạm, con tàu sắt này tiếp tục chạy về hướng Nam, bỏ mặc các ngư dân lênh đênh giữa biển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu cá có 3 người, gồm thuyền trưởng Huỳnh Văn Hùng (53 tuổi), ngư dân Phạm Hùng (49 tuổi) và ông Thạch. Ông Văn Hùng và ông Phạm Hùng được một tàu cá gần đó cứu lúc 18 giờ 30 cùng ngày. Riêng ông Thạch mất tích.

Ngay khi nhận tin báo, Trạm Kiểm soát Biên phòng Vạn Phước (Đồn biên phòng Xuân Đài, Bộ đội biên phòng Đắk Lắk) phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Mỹ Đức và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, huy động các tàu hoạt động lân cận tham gia tìm kiếm.

Đến 16 giờ 50 ngày 12-8, tàu vận tải VTT-169 của Công ty CP Vận tải Xuân Toàn, do thuyền trưởng Hoàng Văn Cương (39 tuổi, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, phát hiện ông Thạch trôi dạt giữa vùng biển nên lập tức ứng cứu.

Lúc 19 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tiếp nhận ông Thạch từ tàu vận tải. Hiện sức khỏe ông đã ổn định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, truy tìm chiếc tàu sắt gây tai nạn rồi bỏ chạy.