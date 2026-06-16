Theo đó, Taxi Quê Lụa sẽ đầu tư bổ sung 2.000 ô tô điện VinFast, nâng tổng quy mô đội xe điện lên hơn 3.000 xe, đáp ứng kế hoạch mở rộng hoạt động trên toàn quốc.

Việc mở rộng hợp tác chiến lược giữa Taxi Quê Lụa và Green SM là bước tiến tiếp theo của thỏa thuận đã ký kết từ năm 2024, khi đưa vào vận hành tổng cộng 1.000 xe điện VinFast trên nền tảng Green SM. Nay Taxi Quê Lụa tiếp tục đầu tư bổ sung 2.000 ô tô điện VinFast các loại, bao gồm các mẫu VF 5, VF 6, Limo Green và các xe phù hợp với nhu cầu vận tải hành khách.

Sau khoản đầu tư mới, tổng số xe điện của doanh nghiệp sẽ vượt mốc 3.000 chiếc, tiến gần hơn tới mục tiêu chuyển đổi 100% phương tiện trong thời gian sớm nhất.

Đại diện Green SM, VinFast và Taxi Quê Lụa tại lễ ký kết

Theo thỏa thuận hợp tác, Green SM sẽ tiếp tục đồng hành với Taxi Quê Lụa trong quá trình mở rộng và vận hành đội xe điện thông qua nền tảng công nghệ, các giải pháp quản lý vận hành và hệ sinh thái hỗ trợ phương tiện điện.

Ngoài Taxi Quê Lụa, hiện Green SM đang đồng hành với gần 100 doanh nghiệp vận tải trên cả nước trong quá trình chuyển đổi sang xe điện. Mạng lưới đối tác liên tục mở rộng cho thấy mô hình vận tải điện đang ngày càng được triển khai ở quy mô lớn.



