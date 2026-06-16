HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Taxi Quê Lụa mua thêm 2.000 ô tô điện VinFast

Nguyễn Hải

(NLĐO) - Ngày 16-6, Công ty Cổ phần Phúc Thịnh (Taxi Quê Lụa) và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM công bố mở rộng hợp tác chiến lược

Theo đó, Taxi Quê Lụa sẽ đầu tư bổ sung 2.000 ô tô điện VinFast, nâng tổng quy mô đội xe điện lên hơn 3.000 xe, đáp ứng kế hoạch mở rộng hoạt động trên toàn quốc.

Việc mở rộng hợp tác chiến lược giữa Taxi Quê Lụa và Green SM là bước tiến tiếp theo của thỏa thuận đã ký kết từ năm 2024, khi đưa vào vận hành tổng cộng 1.000 xe điện VinFast trên nền tảng Green SM. Nay Taxi Quê Lụa tiếp tục đầu tư bổ sung 2.000 ô tô điện VinFast các loại, bao gồm các mẫu VF 5, VF 6, Limo Green và các xe phù hợp với nhu cầu vận tải hành khách. 

Sau khoản đầu tư mới, tổng số xe điện của doanh nghiệp sẽ vượt mốc 3.000 chiếc, tiến gần hơn tới mục tiêu chuyển đổi 100% phương tiện trong thời gian sớm nhất.

Taxi Quê Lụa đầu tư 2 . 000 Ô tô điện VinFast mở rộng đội xe năm 2026 - Ảnh 1.

Đại diện Green SM, VinFast và Taxi Quê Lụa tại lễ ký kết

Theo thỏa thuận hợp tác, Green SM sẽ tiếp tục đồng hành với Taxi Quê Lụa trong quá trình mở rộng và vận hành đội xe điện thông qua nền tảng công nghệ, các giải pháp quản lý vận hành và hệ sinh thái hỗ trợ phương tiện điện.

Ngoài Taxi Quê Lụa, hiện Green SM đang đồng hành với gần 100 doanh nghiệp vận tải trên cả nước trong quá trình chuyển đổi sang xe điện. Mạng lưới đối tác liên tục mở rộng cho thấy mô hình vận tải điện đang ngày càng được triển khai ở quy mô lớn.


Tin liên quan

VinFast khai trương 66 đại lý xe máy điện mới trong 1 ngày, ra mắt mô hình showroom cao cấp EV-Zone

VinFast khai trương 66 đại lý xe máy điện mới trong 1 ngày, ra mắt mô hình showroom cao cấp EV-Zone

Sáng 10-6, hãng xe Việt đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện trên cả nước, nâng tổng cơ sở kinh doanh xe máy điện chính hãng của VinFast lên gần 750 điểm

VinFast bán 19.503 ô tô điện trong tháng 5, tiến sát mốc 100.000 xe

(NLĐO) - Ngày 10-6, VinFast công bố kết quả kinh doanh tháng 5-2026 tại thị trường Việt Nam, với tổng cộng 19.503 ô tô điện được bàn giao cho khách hàng.

Vinfast ô tô điện taxi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo