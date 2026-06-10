VinFast bán 19.503 ô tô điện trong tháng 5, tiến sát mốc 100.000 xe

Theo đó, VinFast nâng tổng số xe bán ra thị trường trong nước trong 5 tháng đầu năm lên 97.961 xe.

Trong tháng 5, mẫu xe Limo Green của VinFast tiếp tục dẫn đầu với 5.108 xe được bàn giao. Mẫu MPV điện 7 chỗ này không chỉ các khách hàng cá nhân mua xe để phục vụ gia đình mà các doanh nghiệp và tài xế kinh doanh dịch vụ vận tải chọn mua nhiều. Nhờ đó, chỉ sau 5 tháng đầu năm, đã có tới 24.059 xe Limo Green được khách hàng lựa chọn.

Phiên bản cao cấp hơn hướng đến khách hàng cá nhân là mẫu VF MPV 7 cũng được thị trường đón nhận, với 1.711 xe bán ra trong tháng 5. Lũy kế từ đầu năm, đã có 7.923 xe VF MPV 7 đến tay khách hàng, dù mẫu xe này mới chính thức có mặt trên thị trường từ tháng 2.

VF 3 và VF 5 tiếp tục là những mẫu ô tô điện bán chạy, khi đã có tới 4.770 chiếc VF 3 và 3.399 chiếc VF 5 (bao gồm phiên bản Herio Green) đến tay người tiêu dùng trong tháng 5. Tính từ đầu năm, doanh số lũy kế của VF 3 là 20.231 xe, trong khi VF 5 đạt 16.803 xe (bao gồm phiên bản Herio Green).

Mẫu xe VF 5 có doanh số gần 3.400 chiếc

Các mẫu xe còn lại cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khá tốt như VF 6 (1.674 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 11.057 xe), VF 7 (750 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 5.412 xe), EC Van (1.092 xe bán ra trong tháng 5, tổng 5 tháng đầu năm đạt 4.071 xe).

Tính tổng cộng, đã có tất cả 97.961 xe ô tô điện VinFast được bán ra thị trường Việt Nam từ đầu năm, tiệm cận mốc 100.000 xe khi mới kết thúc 5 tháng đầu năm.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu, cho biết: "Sự đón nhận mạnh mẽ của người tiêu dùng dành cho các dòng sản phẩm ô tô điện VinFast là lời khẳng định uy tín nhất cho chất lượng và giá trị mà VinFast mang lại cho khách hàng".

Cũng trong tháng 5, VinFast đã chính thức ra mắt và nhận đặt cọc sớm mẫu xe VF 8 thế hệ mới. Với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới cùng nhiều nâng cấp đáng giá về công nghệ và tính năng, VF 8 thế hệ mới đã tạo nên một kỷ lục mới trên thị trường khi nhận 12.728 đơn hàng chỉ trong 8 ngày mở bán.