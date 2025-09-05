HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Yamal kiến tạo, Tây Ban Nha đè bẹp chủ nhà Bulgaria 3-0 vòng loại World Cup

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Lợi thế sân nhà không mang lại kết quả tích cực cho Bulgaria khi đội chủ sân Vasil Levski để thủng lưới 3 bàn trước Tây Ban Nha ngay trong hiệp một.

Một trận thua toàn diện của đội bóng xứ sở Hoa hồng trước đẳng cấp vượt trội của nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha. Ba bàn thắng ngay trong hiệp một của Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella và Mikel Merino đã giúp "La Roja" giành trọn ba điểm khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026.

Yamal kiến tạo, Tây Ban Nha đè bẹp chủ nhà Bulgaria 3-0 vòng loại World Cup- Ảnh 1.

Đội hình ra sân của hai đội tại sân Vasil Levski

Tây Ban Nha đã có khởi đầu đầy thuyết phục ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khi đánh bại Bulgaria ngay tại sân Vasil Levski ở Sofia. Ngay phút thứ 5, từ một pha phối hợp ăn ý và chính xác, Martin Zubimendi chuyền bóng vừa tầm cho Mikel Oyarzabal dứt điểm quyết đoán, mở tỉ số cho Tây Ban Nha.

Yamal kiến tạo, Tây Ban Nha đè bẹp chủ nhà Bulgaria 3-0 vòng loại World Cup- Ảnh 2.

Mikel Oyarzabal đóng góp vào 6 bàn trong bốn trận gần nhất của Tây Ban Nha

Đến phút 30, Marc Cucurella nhân đôi cách biệt với cú sút mạnh ngay sau tình huống bóng bật ra sau pha phá bóng của hàng thủ Bulgaria. Không dừng lại ở đó, 8 phút sau, từ quả phạt góc do Lamine Yamal thực hiện, Mikel Merino đánh đầu cận thành, định đoạt kết quả trận đấu ngay trong hiệp đầu.

Yamal kiến tạo, Tây Ban Nha đè bẹp chủ nhà Bulgaria 3-0 vòng loại World Cup- Ảnh 3.

Marc Cucurella ghi bàn nhân đôi cách biệt

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha giảm nhịp độ và Bulgaria tạo được những cơ hội ít ỏi nhưng chính thủ môn Svetoslav Vutsov đã có vài pha cứu thua quan trọng giúp Bulgaria không bị thủng thêm lưới. Tuy nhiên, Tây Ban Nha vẫn duy trì sự kiểm soát thế trận nhờ khả năng giữ bóng vượt trội và lối chơi gắn kết.

Yamal kiến tạo, Tây Ban Nha đè bẹp chủ nhà Bulgaria 3-0 vòng loại World Cup- Ảnh 4.

Mikel Merino ấn định chiến thắng 3-0 ngay trong hiệp 1

HLV Luis de la Fuente có lý do hài lòng với màn trình diễn của học trò, dù thừa nhận sự giảm sút cảm xúc trong hiệp hai. Ông tiếp tục đưa Rodri cùng Dani Carvajal vào sân để tăng cường lực lượng sau chấn thương, đồng thời trao cơ hội ra mắt tuyển quốc gia cho tiền đạo Jesús Rodríguez.

Yamal kiến tạo, Tây Ban Nha đè bẹp chủ nhà Bulgaria 3-0 vòng loại World Cup- Ảnh 5.

Chiến thắng như dự báo cho nhà vô địch châu Âu

Sự hưng phấn của ông chỉ giảm đi khi Lamil Yamal chấn thương lưng, phải xin rời sân sớm từ phút 78. Trong trận đấu này, ngoài pha kiến tạo cho Merino, Yamal còn có 7 tình huống đi bóng thành công.

Theo thống kê, kể từ lần ra mắt vào tháng 9-2023, anh sở hữu tổng cộng 9 pha kiến tạo cho "La Roja" - thành tích chỉ đứng sau Kylian Mbappé (11 kiến tạo) trong số các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

Yamal kiến tạo, Tây Ban Nha đè bẹp chủ nhà Bulgaria 3-0 vòng loại World Cup- Ảnh 7.

Lamine Yamal lần đầu rời sân sớm vì chấn thương

Đáng nói hơn, trong 4 trận đấu từ đầu mùa ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG, Yamal đều góp dấu giày vào ít nhất 1 bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo). Thành tích 5 lần góp công trong 4 trận (2 bàn, 3 kiến tạo) cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền đạo 18 tuổi.

Với chiến thắng 3-0, Tây Ban Nha tạm dẫn đầu bảng E và hướng tới trận đấu tiếp theo với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, Bulgaria sẽ phải nhanh chóng vực dậy tinh thần trước chuyến làm khách đầy khó khăn tại Georgia.

Vòng loại World Cup khu vực châu Âu Bulgaria 0-3 Tây Ban Nha
