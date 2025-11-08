Ông TẠ ANH TUẤN - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk:

Giao thông đồng bộ - Động lực vươn xa

Có thể nói sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn với hệ thống giao thông đồng bộ. Đây là địa phương hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông, từ đường sắt, đường sắt tốc độ cao, đường bộ, đến đường thủy, hàng không, cùng tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Sau sắp xếp, lãnh đạo tỉnh đã nhận định và đánh giá rõ tiềm năng, lợi thế của không gian phát triển mới. Tỉnh Đắk Lắk sẽ phát huy vai trò kiến tạo, định hướng và dẫn dắt, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng một tỉnh hiện đại, bền vững, văn minh, giàu bản sắc, vững vàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc.

Tuyến cao tốc Liên Khương - Đà Lạt là một trong những tuyến giao thông chiến lược của vùng Tây Nguyên .Ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Trước mắt, tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các khâu đột phá mới, bảo đảm khai thác hiệu quả tiềm năng, phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh, giá trị văn hóa, lịch sử và không gian phát triển mới của hai khu vực động lực phía Đông và Tây Đắk Lắk.

Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk mới là cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư, định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp mới với cả cửa khẩu quốc tế và cảng biển. Trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao như luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng tái tạo; đồng thời đẩy mạnh dịch vụ logistics gắn với Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, Cảng Hàng không Tuy Hòa, Cảng Vũng Rô, Cảng nước sâu Bãi Gốc, Cảng cạn Đông Hòa.

Ông PHẠM ANH TUẤN - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai:

Cao tốc nối biển và cao nguyên

Giao thông là nền tảng quan trọng để khai thác tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hệ thống đường sá đồng bộ không chỉ tạo thuận lợi đi lại, mà còn mở rộng không gian đô thị, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả quỹ đất và nâng cao đời sống người dân.

Thời gian tới, Gia Lai sẽ khẩn trương hoàn tất thủ tục khởi công các dự án giao thông trọng điểm như: đường cất hạ cánh số 2 và công trình đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát; cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; khu bến cảng Phù Mỹ; đường nối cao tốc Bắc - Nam đến KCN Phù Mỹ và bến cảng Phù Mỹ; dự án đường sắt tốc độ cao. Song song đó, tỉnh đẩy nhanh tiến độ đường ven biển (Điện Biên Phủ nối dài - Khu đô thị Diêm Vân, Cát Tiến - Diêm Vân, Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới) và các tuyến kết nối Đông - Tây.

Quốc hội cũng đã thông qua chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, dài khoảng 125 km, tổng vốn hơn 43.700 tỉ đồng. Đây được kỳ vọng là trục giao thông chiến lược nối biển với cao nguyên, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Gia Lai sau sáp nhập.

Ông HỒ VĂN MƯỜI - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng:

11 cái "nhất" cả nước

Tỉnh Lâm Đồng sở hữu tiềm năng rất lớn với 11 cái "nhất" cả nước, gồm: diện tích tự nhiên, diện tích rừng, tài nguyên titan, alumin, cây thanh long, cà phê, sầu riêng, rau các loại, hoa các loại, kén tằm và dâu tằm.

Tỉnh luôn trăn trở phải định hướng khai thác 11 cái "nhất" này như thế nào để xứng đáng với kỳ vọng của Tổng Bí thư rằng lịch sử đã trao cho Lâm Đồng cơ hội chưa từng có. Mục tiêu tương lai là tập trung khai thác khoáng sản như bauxite, tạo nguồn cung lớn và hình thành ngành nhôm lớn nhất châu Á. Nhiều doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Chính phủ đã cho phép tỉnh xây dựng 5 tổ hợp nhà máy, mỗi dự án không dưới 1 tỉ USD. Nếu phát huy được, ngành công nghiệp này sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho tỉnh.

Những mũi nhọn khác cần tập trung phát triển gồm: năng lượng xanh; nông nghiệp công nghệ cao; cảng biển - logistics để xuất khẩu nông sản; dịch vụ du lịch, đặc biệt là 2 trung tâm lớn Đà Lạt và Phan Thiết.

Về giao thông, tỉnh ưu tiên các công trình trọng điểm như đưa sân bay Phan Thiết vào hoạt động; triển khai đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, Liên Khương - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Tân Phú; nâng cấp Quốc lộ 28, 28B.

Ông NGUYỄN LONG BIÊN - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa:

Cửa ngõ hướng ra biển Đông

Với hệ thống hạ tầng đồng bộ đường bộ, đường sắt, hàng không và đường biển, Khánh Hòa được định vị là mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics quốc gia, đảm nhiệm vai trò trung chuyển hàng hóa, năng lượng và là cửa ngõ hướng ra biển Đông của cả vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Với Nghị quyết 09/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 55/2022 của Quốc hội, đây là cơ sở vững chắc để Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm của Tây Nguyên - Nam Trung Bộ và đóng góp tăng trưởng cho cả nước.

Tỉnh tiếp tục kiến nghị Trung ương sớm điều chỉnh quy hoạch vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, kiện toàn Hội đồng điều phối vùng và ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để khai thác hiệu quả tiềm năng từng địa phương. Đây là nền tảng để Khánh Hòa không chỉ phát triển riêng lẻ, mà cùng các tỉnh trong vùng hình thành cực tăng trưởng chung.

Đồng thời, căn cứ Kết luận số 123-KL/TW/2025 của Ban Chấp hành Trung ương, UBND tỉnh đã hoàn thành Đề án Khu thương mại tự do Khánh Hòa để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Với cơ chế vượt trội về tài chính, thương mại, đầu tư, dịch vụ và nghiên cứu phát triển, khu này sẽ trở thành cú hích đột phá, đưa Khánh Hòa thành trung tâm giao thương quốc tế, thu hút tập đoàn chiến lược, thúc đẩy công nghiệp, xuất khẩu và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, tỉnh cũng kiến nghị Trung ương có cơ chế ưu đãi đặc biệt trong thu hút đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển y tế, giáo dục, logistics - những lĩnh vực nền tảng giúp Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm phát triển năng động, bền vững.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 3-11

Khai mở sức bật quốc gia Trong bức tranh phát triển đất nước, Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng đất giàu tiềm năng, vừa mang vị thế đặc biệt: nằm giữa rừng và biển, giữa cao nguyên và đại dương, giữa trung tâm đất liền và cửa ngõ ra thế giới. Loạt bài 5 kỳ "Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ: Cực tăng trưởng mới của Việt Nam" do Báo Người Lao Động thực hiện đã phác họa rõ thông điệp: muốn khai mở sức bật quốc gia, phải thay đổi tư duy phát triển vùng. Sau hàng chục năm phát triển theo địa giới hành chính, đã đến lúc Việt Nam cần một tư duy mới, tư duy vùng và liên vùng, như chìa khóa mở ra không gian phát triển toàn diện. Trong tổng thể quy hoạch quốc gia, Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ nổi lên như một vùng hội tụ đặc biệt, nơi có thể kết nối núi với biển, nội địa với quốc tế, tiềm năng với hành động. Chủ trương sáp nhập, hợp nhất các tỉnh miền núi và duyên hải Nam Trung Bộ không chỉ là sắp xếp địa giới, mà là tầm nhìn chiến lược về phát triển đất nước. Khi ranh giới hành chính được mở, không gian kinh tế sẽ rộng hơn, dòng chảy hạ tầng, logistics, nhân lực và vốn đầu tư sẽ được giải phóng. Với cấu trúc liên hoàn giữa cao nguyên và duyên hải, giữa năng lượng tái tạo và kinh tế biển, giữa du lịch sinh thái và công nghiệp, vùng này sẽ tạo nên một cực tăng trưởng thực chất, không chỉ là khái niệm trên giấy. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chuyên gia gọi Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ là "vùng nối": nối Đông với Tây, nối đất liền với đại dương, nối miền Trung với tam giác phát triển Campuchia - Lào - Thái Lan. Chính vị trí chiến lược này khiến vùng đất ấy mang ý nghĩa vượt lên kinh tế: là tấm khiên địa chính trị, vành đai an ninh quốc phòng, không gian hội nhập quốc tế mới của Việt Nam trên trục Đông - Tây. Phát triển vùng không chỉ để khai thác rừng, biển, năng lượng, mà còn để giảm áp lực cho các đô thị quá tải, mở thêm cực tăng trưởng giúp đất nước tiến nhanh, tiến vững. Sáp nhập không phải để gom đất, mà để gom nguồn lực, khát vọng và sức mạnh quốc gia. Liên kết không phải chia sẻ quyền, mà là chia sẻ trách nhiệm và cơ hội, cùng hướng tới mục tiêu Việt Nam phát triển cân bằng, bền vững và chủ động hội nhập trong một thế giới biến động. Trong bối cảnh đất nước chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc đặt nền cho "Cực tăng trưởng Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ" là quyết định mang tầm quốc gia, chiến lược - vừa hiện thực hóa quy hoạch tổng thể, vừa mở ra giai đoạn phát triển mới cho miền Trung - Tây Nguyên và cả Việt Nam. Một quốc gia mạnh không chỉ có những đô thị lớn, mà phải có những vùng đất biết vươn lên bằng bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng riêng. Với tiềm năng, vị thế và con người của mình, Tây Nguyên - Duyên hải Nam Trung Bộ hoàn toàn xứng đáng trở thành cực tăng trưởng mới của Việt Nam trong thế kỷ XXI. Quốc Hy



