Với khí hậu ôn hòa, rừng thông bạt ngàn và hàng trăm biệt thự cổ mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp, Lâm Đồng từ lâu đã được xem là "viên ngọc xanh" của du lịch Việt Nam.

Nơi hội tụ di sản, thắng cảnh đặc biệt

Lâm Đồng không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan thiên nhiên thơ mộng mà còn sở hữu kho tàng văn hóa đồ sộ của 49 dân tộc anh em, cùng 140 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 3 di tích đặc biệt cấp quốc gia. Trong đó, nhiều di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận, như Lễ hội Katê, Nghề làm gốm của người Chăm, Lễ hội Dinh Thầy Thím, Lễ hội Cầu ngư ở Vạn Thủy Tú hay Công viên Địa chất toàn cầu Đắk Nông.

Đặc biệt, hiếm có địa danh nào như Đà Lạt được vinh danh với rất nhiều danh hiệu như: "Thành phố Festival Hoa của Việt Nam", "Thành phố du lịch sạch ASEAN", "Thành phố bền vững về môi trường ASEAN" (ESC), "Thành phố lễ hội của châu Á", "Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO".

Lâm Đồng đang hội tụ tất cả các loại hình du lịch từ trải nghiệm, tham quan, nghỉ dưỡng, ẩm thực đến mạo hiểm, tâm linh, với núi cao, rừng xanh mát, cao nguyên hoa và biển lộng gió. Điều này lý giải vì sao chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã đón gần 11,6 triệu lượt khách.

Địa phương này cũng vừa tổ chức sự kiện "Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng năm 2025" với chủ đề "Hội tụ tinh hoa - Kết nối cảm xúc", thu hút sự quan tâm lớn của du khách và doanh nghiệp du lịch trên cả nước. Không chỉ là hoạt động quảng bá hình ảnh, chương trình còn mang ý nghĩa khẳng định khát vọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.

Không chỉ riêng Lâm Đồng, sự kết nối không gian du lịch giữa cao nguyên và biển đảo đang mở ra cơ hội phát triển mới cho khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ. Gia Lai, với lợi thế núi rừng hùng vĩ, đang hướng đến khai thác mạnh mẽ du lịch sinh thái và trải nghiệm bản địa. Vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi với Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, thác K50 hùng vĩ và núi lửa Chư Đăng Ya - được mệnh danh là một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất hành tinh. Cùng với đó là văn hóa đặc sắc của các dân tộc Ê Đê, Ba Na, Jrai, tạo nên bản sắc riêng biệt cho du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai mới còn nổi bật với những bãi biển nguyên sơ như Kỳ Co, Eo Gió, Ghềnh Ráng - Tiên Sa, cùng hệ thống di tích thời Tây Sơn mang đậm dấu ấn vùng "đất võ, trời văn". Sự giao thoa giữa văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và võ cổ truyền, hát bội, bài chòi cùng làng nghề truyền thống Bình Định (cũ) đã tạo nên một không gian văn hóa cộng hưởng độc đáo, vừa mang tính lịch sử vừa giàu bản sắc.

Tương tự, tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập cũng đang mở rộng không gian phát triển du lịch với hai mảng rõ nét. Vùng phía Tây nổi bật với du lịch sinh thái thác - rừng, du lịch cộng đồng, không gian văn hóa cồng chiêng và ẩm thực đặc trưng Tây Nguyên. Vùng phía Đông lại hấp dẫn du khách bằng du lịch biển, lịch sử và tâm linh, trong đó nổi bật là gành Đá Đĩa, tháp Nhạn, bến tàu Không số Vũng Rô, đều là những thắng cảnh đặc biệt quốc gia.

Ngoài ra, còn hàng loạt điểm đến thu hút du khách như Hòn Yến, Hòn Chùa, Hòn Nưa, Cù lao Mái Nhà, vịnh Xuân Đài, đầm Ô Loan, Mũi Điện, nhà thờ cổ Mằng Lăng - nơi đang lưu giữ quyển sách in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên, chùa Đá Trắng với truyền thuyết cọp về nghe thầy tụng kinh.

Gắn kết sự khác biệt

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lâm Đồng, tỉnh đang xây dựng gói sản phẩm du lịch tích hợp mang tên "Biển - Cao nguyên - Hoa", hướng tới tạo nên một hành trình trải nghiệm toàn diện cho du khách. Trong cùng một tour, du khách có thể tắm biển, nghỉ dưỡng giữa cao nguyên hoa Đà Lạt mát lạnh và khám phá Công viên Địa chất toàn cầu Đắk Nông, hình thành một chuỗi du lịch liên kết đặc sắc giữa biển xanh - núi cao - hoa nở quanh năm.

Thông điệp "Từ biển xanh đến núi cao" đang được Lâm Đồng lựa chọn làm thương hiệu du lịch mới, nhằm gắn kết 3 địa phương trước đây là Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông trong một tam giác du lịch Mũi Né - Đà Lạt - Tà Đùng. Đây là mô hình phát triển vùng chiến lược, giúp du khách có thể di chuyển linh hoạt giữa biển, núi và cao nguyên, vừa tạo sự mới mẻ vừa gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch.

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, sự kiện "Tháng trải nghiệm điểm đến du lịch Lâm Đồng 2025" vừa qua không chỉ đơn thuần là chương trình quảng bá mà còn là bước chuyển mình quan trọng trong tư duy phát triển du lịch. Tỉnh đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng đến phát triển xanh, bền vững và thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng quốc gia về kinh tế xanh và du lịch sinh thái.

Không chỉ Lâm Đồng, các địa phương trong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ cũng đang xóa bỏ ranh giới vùng, hình thành xu hướng liên kết "rừng - biển". Ông Nguyễn Tấn Thành, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai, cho rằng sự kết hợp giữa du lịch núi rừng và biển đang mở ra một sản phẩm đặc trưng mới cho khu vực.

"Với tuyến Quốc lộ 19 nối biển Quy Nhơn với cửa khẩu Lệ Thanh, 2 sân bay Pleiku và Phù Cát, cùng dự án tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, việc đi lại và kết nối sản phẩm du lịch giữa 2 vùng ngày càng thuận tiện. Đây chính là nền tảng để mở rộng thị trường và thu hút nhà đầu tư" - ông Thành nói.

Đại diện doanh nghiệp du lịch, bà Hoàng Thị Thu Sen, Giám đốc Vietravel Bình Định, cho biết công ty sẽ sớm mở văn phòng tại Pleiku và thiết kế nhiều tour "lên rừng - xuống biển" mới, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá và ẩm thực bản địa. "Các sản phẩm này hướng tới nhóm khách hàng muốn trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực vùng miền trong cùng một hành trình thống nhất" - bà Sen cho biết.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, du lịch khu vực hợp nhất sẽ tập trung xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển sản phẩm đặc trưng. "Gia Lai mới được kỳ vọng trở thành điểm sáng du lịch của cả nước, nơi hành trình "lên rừng - xuống biển" trở thành thương hiệu đặc trưng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước" - bà Hạnh chia sẻ.

Tại Đắk Lắk, ông Ngô Văn Định, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhấn mạnh để phát huy tối đa lợi thế vùng, doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ tiềm năng từng địa phương, kết hợp ẩm thực, phong cách phục vụ và văn hóa bản địa một cách hài hòa, qua đó tạo nên trải nghiệm thống nhất, hấp dẫn cho du khách. Minh chứng rõ ràng cho sự gắn kết văn hóa này là Tuần lễ Văn hóa, Du lịch và Ẩm thực Đắk Lắk 2025 vừa diễn ra thành công.

Hơn 300 gian hàng đã giới thiệu từ cá ngừ đại dương của vùng biển Tuy Hòa đến gà nướng, cơm lam của vùng cao Tây Nguyên, hòa cùng âm thanh bài chòi và tiếng cồng chiêng rộn ràng trên các tuyến phố. "Đây là cơ hội lớn để các địa phương và doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, kết nối và xúc tiến du lịch, hướng tới xây dựng một thương hiệu vùng du lịch "Biển - Rừng - Hoa" có sức lan tỏa quốc gia và quốc tế" - đại diện Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Lợi thế hiếm có Sau sáp nhập, Khánh Hòa sở hữu lợi thế hiếm có với chuỗi vịnh biển nổi tiếng thế giới như Nha Trang, Dốc Lết, Ninh Chữ, Vĩnh Hy, Cam Ranh, cùng văn hóa Chăm đặc sắc qua Tháp Bà Ponagar, tháp Po Klong Garai, Lễ hội Katê và hệ thống di sản thiên nhiên như Vườn Quốc gia Núi Chúa, Hòn Bà. Những yếu tố này giúp tỉnh có dư địa lớn để phát triển toàn diện du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, sinh thái - cộng đồng gắn với di sản, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế hàng đầu khu vực. Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định yếu tố con người luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi định hướng phát triển. Muốn kinh tế - xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng phát triển bền vững, tỉnh phải xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ năng lực phục vụ các ngành, đặc biệt là dịch vụ du lịch cao cấp. "Mọi chính sách phát triển chỉ có thể thành công khi được vận hành bởi con người giỏi và tận tâm. Trong Nghị quyết mới về tăng trưởng kinh tế 2 con số, chúng tôi đã xác định rõ 3 đột phá chiến lược, trong đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là then chốt" - một lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh.



