Tây Ninh bắt được đối tượng bị Công an TP HCM truy nã đặc biệt

Ngày 19-10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bàn giao đối tượng bị truy nã đặc biệt là Nguyễn Khánh Linh (SN 2000; ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) cho Công an TP HCM tiếp tục điều theo thẩm quyền.

Đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Khánh Linh đã bị bắt

Trước đó, ngày 17-10, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã nhanh chóng xác minh, làm rõ lai lịch và xác định Linh đang bị truy nã đặc biệt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM về tội "Mua bán người" nên nhanh chóng bắt giữ Linh.