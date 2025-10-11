Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng di lý đối tượng truy nã Nguyễn Đức Minh Quân từ tỉnh Gia Lai về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Đức Minh Quân (tên gọi khác là Tèo, SN 2008, trú tại phường Hòa Khánh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Đức Minh Quân bị di lý từ Gia Lai về Đà Nẵng để tiếp tục xử lý

Kết quả điều tra xác định vào đêm giao thừa, rạng sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (tức ngày 29-1) Quân rủ nhóm bạn đi "đổ" bằng cách tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự.

Sau đó, nhóm Quân đến bãi cỏ gần Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Liên Chiểu (cũ) lấy hung khí rồi tập trung về cây xăng Quốc Việt trên đường Tôn Đức Thắng, TP Đà Nẵng.

Tại đây, cả nhóm mang theo hung khí, điều khiển xe máy thành đoàn dài khoảng 100 m, dàn hàng 4 – hàng 5, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, la hét, nẹt pô...

Nhiều đối tượng ngồi sau cầm đao tự chế, ống sắt, bình xịt hơi cay đưa lên trời, đốt pháo sáng để thị uy, ra oai với người đi đường và dùng làm hung khí nếu có đánh nhau.

Khi bị cơ quan công an triệu tập làm việc, Quân không chấp hành mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa phương như TP. HCM và Gia Lai nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Sau thời gian kiên trì truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định nơi ẩn náu của Quân tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Đến ngày 9-10, Công an Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Chư Sê bắt giữ đối tượng này.