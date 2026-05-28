Tây Ninh: Bắt giám đốc công ty dùng lao động Bangladesh quá hạn cư trú

Ngày 28-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng (SN 1966; ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Giám đốc doanh nghiệp ở Tây Ninh bị bắt vì chứa chấp lao động nước ngoài. Ảnh: Đức Mừng

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Đức Lập phát hiện nhóm người nước ngoài có dấu hiệu cư trú bất hợp pháp tại Công ty TNHH TM-SX & XNK Thiên Minh (ấp Bàu Sen, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh).

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện 18 người quốc tịch Bangladesh đã quá thời hạn tạm trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện thủ tục gia hạn theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, tháng 1-2025, Nguyễn Minh Hùng, đại diện Công ty Thiên Minh, ký hợp đồng mua bán gỗ thành phẩm với một công ty tại TP Đồng Nai. Đến tháng 12-2025, do sản phẩm gỗ bị lỗi nên phía đối tác cử một số công nhân, trong đó có 6 người quốc tịch Bangladesh, đến công ty Thiên Minh để khắc phục.

Trong thời gian làm việc, các công nhân Bangladesh thấy điều kiện lao động tại công ty Thiên Minh tốt nên xin ở lại làm việc lâu dài và được Hùng đồng ý.

Cơ quan điều tra xác định dù biết rõ những người này đã quá hạn tạm trú, không đủ điều kiện khai báo tạm trú, xin giấy phép lao động cũng như ký kết hợp đồng lao động theo quy định nhưng Hùng vẫn tiếp nhận tổng cộng 18 người vào làm việc tại công ty.

Theo cơ quan công an, do chi phí thuê lao động Bangladesh thấp hơn lao động trong nước, đồng thời không phải chi trả các chế độ như bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại… nên Hùng đã để nhóm lao động này ở lại làm việc trái phép.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Riêng nhóm người nước ngoài cư trú trái phép đã được bàn giao cho cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý, trục xuất theo thẩm quyền.