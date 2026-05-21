Tây Ninh: Bé trai 11 tuổi bị chó becgie tấn công trọng thương

Sáng 21-5, ông Đinh Thế Trọng - Chủ tịch UBND xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một học sinh bị chó dữ tấn công phải nhập viện cấp cứu.

Nạn nhân là em V.T.P (11 tuổi, là học sinh Trường Tiểu học Suối Đá A). Hiện tại, em P. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM), tình trạng sức khỏe đã tạm thời ổn định.

Trước đó, vào chiều 17-5, trong lúc đang chơi đùa ở khu vực gần nhà, em P. bất ngờ bị một con chó becgie có thể trạng lớn lao vào tấn công.

Vụ việc xảy ra đột ngột khiến cháu P. không kịp bỏ chạy, bị chó cắn gây nhiều vết thương sâu, nghiêm trọng ở vùng đầu, tay và chân.

Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã nhanh chóng chuyển gấp em P. xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1 để cấp cứu.

Gia đình em P. thuộc diện khó khăn tại địa phương, cha mẹ đều làm nghề lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Chi phí điều trị và chăm sóc em tại TPHCM đang là gánh nặng lớn đối với gia đình.

Trước hoàn cảnh của nạn nhân, đại diện UBND xã cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Suối Đá A và ban ngành đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Tại buổi thăm, chính quyền địa phương đã trao số tiền hỗ trợ bước đầu gần 17 triệu đồng nhằm chia sẻ phần nào chi phí điều trị, giúp gia đình có thêm điều kiện chăm sóc em P. trong giai đoạn hồi phục.