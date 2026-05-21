Sức khỏe

Tây Ninh: Bé trai 11 tuổi bị chó becgie tấn công trọng thương

Hải Đường

(NLĐO) - Đang chơi gần nhà, một học sinh tiểu học ở xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh bất ngờ bị con chó Bbcgie lao vào tấn công

Sáng 21-5, ông Đinh Thế Trọng - Chủ tịch UBND xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một học sinh bị chó dữ tấn công phải nhập viện cấp cứu.

Tây Ninh: Bé trai 11 tuổi bị chó becgie tấn công trọng thương - Ảnh 1.

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Ninh Đồng 1

Nạn nhân là em V.T.P (11 tuổi, là học sinh Trường Tiểu học Suối Đá A). Hiện tại, em P. đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM), tình trạng sức khỏe đã tạm thời ổn định.

Trước đó, vào chiều 17-5, trong lúc đang chơi đùa ở khu vực gần nhà, em P. bất ngờ bị một con chó becgie có thể trạng lớn lao vào tấn công.

Vụ việc xảy ra đột ngột khiến cháu P. không kịp bỏ chạy, bị chó cắn gây nhiều vết thương sâu, nghiêm trọng ở vùng đầu, tay và chân.

Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã nhanh chóng chuyển gấp em P. xuống Bệnh viện Nhi Đồng 1 để cấp cứu.

Gia đình em P. thuộc diện khó khăn tại địa phương, cha mẹ đều làm nghề lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Chi phí điều trị và chăm sóc em tại TPHCM đang là gánh nặng lớn đối với gia đình.

Trước hoàn cảnh của nạn nhân, đại diện UBND xã cùng Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Suối Đá A và ban ngành đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Tại buổi thăm, chính quyền địa phương đã trao số tiền hỗ trợ bước đầu gần 17 triệu đồng nhằm chia sẻ phần nào chi phí điều trị, giúp gia đình có thêm điều kiện chăm sóc em P. trong giai đoạn hồi phục.

Chó lạ điên cuồng lao vào cắn người đi đường, 6 người bị thương

(NLĐO) - Một con chó lạ điên cuồng lao vào cắn người đi đường khiến 6 người bị thương, trong đó có người bị cắn lộ xương.

Chó nghi dại cắn liên tiếp 5 người, chính quyền vào cuộc xử lý

(NLĐO) - Một con chó có biểu hiện nghi mắc bệnh dại, liên tiếp cắn 5 người tại khu vực chợ và tuyến đường liên xã, sau đó bị người dân vây đánh chết.

VIDEO: Chó lái mô tô nước cho… người bay

(NLĐO) - Một khoảnh khắc khó tin mà có thật đang khiến dân mạng thích thú: Đoạn video ghi lại cảnh một chú chó… lái mô tô nước lan truyền với tốc độ chóng mặt.

